Durante o calor da campanha presidencial em setembro, o candidato Donald Trump enviou uma ameaça extraordinária. Ele prometeu que, se a Califórnia sofreu um incêndio durante sua presidência, ele se recusaria a ajudar em desastres do estado, a menos que Gavin News tivesse assinado um documento que trouxe mais água aos agricultores no vale central do estado, rico em agricultura.

“Se as notícias não assinarem esses documentos, não lhe daremos dinheiro para extinguir todos os seus incêndios”, disse Trump. “E se não lhe der todo o dinheiro para abolir o fogo, ele tem problemas”.

Devido ao devastador Palisadas e Eaton Fire em Los Angelesque destruíram milhares de casas e mataram dezenas de pessoas nas últimas duas semanas, a ameaça de Trump de se recusar a ajudar a agência federal de gerenciamento de emergências a re -apoiada. Enquanto os incêndios estavam furiosos, o novo presidente correu para culpá -los pela política da água de Newsom, repetindo sua alegação negada de que a política estatal de restringir a entrega de água de Delta Sacramento para proteger o tipo de peixe ameaçado extinguiu os esforços aos bombeiros. Ele então parecia que repetiu sua ameaça à verdade do social: “Não há água nos hidrantes do fogo, sem dinheiro em fem -i”.

Enquanto Trump vai de serviço e se prepara para visitar Los Angeles nesta semana, seus aliados no Congresso assumem a ameaça porque consideram uma proposta adicional para a lei que forneceria bilhões de dólares ao incêndio por ajuda vítimas através do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Habitação . O orador da casa Mike Johnson, um representante da Louisiane, disse acreditar que “deveria haver condições” nessa ajuda.

“Obviamente, houve má gestão de recursos hídricos, erros no manejo florestal, todos os tipos de problemas”, disse ele a repórteres na semana passada. Até alguns republicanos da Califórnia, como Doug Lamalf e Darrell Issa, concordaram que o Congresso deveria Considere limitar a assistência a longo prazo.

No entanto, os especialistas em desastres dizem que é improvável que essas ameaças sejam frutíferas e, pelo menos, sejam mais difíceis de alcançar do que muitas outras políticas climáticas do novo presidente.

“Não sei como impedir isso tanto quanto você sofre na bunda”, disse Craig Fugate, que levou a FEMA sob o presidente Barack Obama.

A dificuldade para Trump é que o processo de recuperação da FEMA Califórnia já começou. O presidente da Biden emitiu uma quitação sobre desastres poucas horas após o início dos incêndios, dando à FEMA a autoridade legal para gastar dinheiro em reações de emergência, resgate e abrigo em Los Angeles e começar a retirar dinheiro às vítimas que perderam suas casas e coisas.

Mesmo que o Congresso não envie mais uma agência mais dinheiro, a FEMA tem fundos suficientes no banco para resolver as necessidades imediatas das vítimas. Isso é por design: quando o Congresso fundou a FEMA em 1980, os funcionários da agência deram flexibilidade para implementar rapidamente dinheiro como novos desastres. Legislativos (geralmente) Apoiar o orçamento da agência antes que cada temporada seja mantida.

Mas custos mais altos ainda estão por vir. A FEMA não regenera estradas ou sistemas de água em áreas afetadas por desastres. Em vez disso, a agência compensa estados e cidades por causa do dinheiro que gastam nesses esforços para renovar. Para obter compensação, os estados devem enviar estimativas de custo e a Califórnia é muito cedo para estimar os custos de recuperação.

Mas depois que o Estado envia essa compensação, a FEMA não tem autoridade para aprovar ou negar -lhes discricionários, de acordo com o Fugate.

“Não estou dizendo que é impossível, mas seria muito difícil para qualquer administração tentar manter os fundos de forma independente”, disse ele. “É simplesmente como escrever, é meio difícil cancelar depois que você já escreva”.

O maior Trump poderia atrasar o processo de ajudar os canais burocráticos. O Escritório Federal de Administração e Orçamento deve inspecionar todos os projetos da FEMA -ES mais de US $ 1 milhão, e Trump poderia ordenar que o escritório discutisse com os detalhes de cada solicitação antes de aprove -os. No final deste ano, a FEMA também pode reduzir a parcela dos custos de renovação que oferece a pagar, mas isso ainda estaria no gancho a maior parte do dinheiro.

Trump não mencionou a FEMA em suas dezenas de comandos executivos da época, mas assinou a ordem buscando a revisão da política federal para realocação de água do Delta Sacramento-San Joaquin, uma pergunta incorretamente relacionada aos recentes incêndios de Li. (A equipe de transição de Trump não respondeu às reivindicações de esclarecer a ameaça do presidente.)

Presidente Donald Trump Fale com o governador Califórnia Gavin News Perto de Sacramento durante a epidemia de incêndio de 2020 na Califórnia. (Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Mesmo que Trump jogue areia nas engrenagens da compensação, a Califórnia pode suportar algum atraso. O estado é a maior economia do mundo, com mais de US $ 300 bilhões, e os legisladores já são designados para trazer dinheiro adicional para ajudar a recuperação. (O Escritório de Emergência da Califórnia não respondeu a um pedido de comentário.)

Os incêndios também representam uma menor proporção de consumo de FEMA em desastres do que outros desastres, como furacões e inundações. A FEMA gastou uma média de US $ 345 milhões na reforma da infraestrutura por incêndio desde 2015, em comparação com uma média de quase bilhões de dólares por furacão, segundo a FEMA, feita pela carnegie doação para a paz internacional. As vítimas de incêndio representam apenas 1% das aplicações individuais para ajudar a FEMA desde 2015.

Isso ocorre em parte porque a maior parte do incêndio tende a atingir áreas menos povoadas – e, portanto, O seguro geralmente cobre uma maior proporção de destruição de incêndiodisse Sarah LaBowitz, associada não -residente em Carnegie e especialista em financiamento de desastres.

“Deve ser uma cadeira de três pernas, onde a FEMA fica com seguro e dinheiro privado”, disse ela. “Para incêndios, geralmente as pessoas têm algum tipo de seguro contra incêndio, para que o nível de perda não segura possa ser menor do que para um grande evento de água”. Mas, dadas as proporções de perda nesses incêndios urbanos e o fato de muitas seguradoras serem retiradas de lugares como o Pacific Palisades, a FEMA pode ter uma carta maior desta vez do que em incêndios anteriores.

Em vez do novo governo Trump, o Congresso é que a Califórnia deve estar preocupada. O Departamento de Habitação e o Desenvolvimento Urbano, ou HUD, concederam dezenas de bilhões de dólares a uma recuperação a longo prazo de um desastre com a bênção do Congresso nas últimas duas décadas, inclusive após o incêndio de 2018. Muitos países usam esse dinheiro federal para ajudar a reorganizar apartamentos; Por exemplo, a Califórnia usou a maior parte em seu incêndio para o incêndio construir e adquirir novos ativos de vários membros.

Esse dinheiro da habitação será crucial no tenso mercado imobiliário de Los Angeles, onde o aluguel médio é superior a US $ 3.000 por mês e a casa média da família é próxima de US $ 1 milhão. Mas, diferentemente da FEMA, que pode começar a gastar dinheiro com seu principal fundo de desastre assim que o presidente declara um desastre, o HUD precisa de uma permissão explícita do Congresso para lançar um programa de recuperação para cada novo desastre. O orador Johnson agora sugere que ele gostaria de ver a Califórnia concordar com as “condições” antes de Hud assentir, dizendo aos jornalistas no início deste mês que “devemos ter certeza de que existem medidas de proteção no precioso tesouro do povo americano”.

Sem esse dinheiro extra do HUD, a Califórnia será difícil de seguir o tipo de recuperação a longo prazo, que os especialistas acreditam ser necessários após o desastre climático, como o Wild Importante em Los Angeles. O estado pode encontrar dinheiro em sua própria caixa registradora para compensar atrasos na ajuda crítica da FEMA, mas será muito mais difícil pensar em dinheiro para construir novas casas ou defender um programa de desenvolvimento da força de trabalho, como a Califórnia procurou Faça com o auxiliar ajuda bilhão de dólares que ele recebeu do HUD por um incêndio de acampamento de 2018.

Los Angeles não é apenas um dos lugares mais caros do país para construir uma casa, mas a Califórnia acabou de acabar com um déficit orçamentário de mais de US $ 50 bilhões, deixando -o com um pouco de dinheiro.

LaBowitz diz que o Congresso passou na aprovação do HUD Aid. Por exemplo, os legisladores assumiram em dezembro de 2024. Para dar à agência a autoridade para gastar dinheiro Vida selvagem Mauique ocorreu em agosto de 2023, mas apesar das ameaças de Johnson e de outros republicanos, ela disse que era provável que os parlamentares eventualmente enviassem dinheiro para ajudar, se apenas os democratas não negaram de países propensos a desastres como Texas e Flórida no futuro.

“Temos uma infraestrutura federal que encontra uma maneira de fazê -lo funcionar a maior parte do tempo”, disse ela. “Geralmente, para os maiores desastres, o sistema encontra uma maneira de trabalhar para fornecer assistência”.

Este artigo apareceu originalmente em BestaOrganização de mídia independente e não lucrativa dedicada à narrativa das histórias de soluções climáticas e do futuro justo. Faça login para seu boletim informativo aqui.

Fonte