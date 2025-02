Trump assina o comando de criar um fundo soberano de riqueza que poderia comprar um tictok

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um comando executivo na segunda -feira, ordenando a criação de um fundo de riqueza soberana no próximo ano, dizendo que ele poderia potencialmente comprar um pequeno pedido de vídeo.

Trump ofereceu poucos detalhes e não ficou claro como esse fundo de riqueza funcionaria. Normalmente, esses agentes dependem do orçamento do país para investir em investimentos, mas agora estão agindo em déficit. Sua criação também provavelmente exigiria a aprovação do Congresso.

“Criaremos muita riqueza para o fundo”, disse Trump a repórteres. “E acho que é hora de este país ter um fundo soberano para a riqueza”.

Trump já havia flutuado com um veículo de investimento do governo como candidato à presidência, dizendo que poderia financiar “grandes esforços nacionais”, como projetos de infraestrutura, como rodovias e aeroportos, produção e pesquisa médica.

Os funcionários do governo não disseram que o fundo administraria ou financiaria, mas Trump disse anteriormente que poderia ser financiado por “tarifas e outras coisas inteligentes”.

Scott Bessent Secretário do Tesouro disse aos repórteres que o fundo seria fundado nos próximos 12 meses.

“Vamos endurecer os ativos do balanço americano para o povo americano”, disse Bessent. “Haverá uma combinação de ativos líquidos, a propriedade que temos neste país enquanto trabalhamos para retirá -los para o povo americano”.

O governo Biden também considerou o estabelecimento desse fundo antes das eleições de Trump em novembro, de acordo com o New York Times e o Financial Times.

Os investidores de Wall Street disseram que as notícias foram uma surpresa.

“A criação de um fundo soberano de riqueza sugere que o país tem economias que aumentarão e podem ser atribuídas a ele”, disse Colin Graham, chefe de um multi -atendimento na Robeco em Londres. “As regras econômicas não aumentam”.

Existem mais de 90 fundos em todo o mundo que gerenciam propriedades acima de US $ 8 trilhões, de acordo com o Fórum Internacional de Fundos para a riqueza soberana.

Em outra virada surpreendente, Trump sugeriu que um fundo de riqueza possa comprar um Tictok, cujo destino esteve no ar, porque a lei exigindo que seu proprietário chinês passasse ou venda -o em campos de segurança nacional ou confrontado com a proibição da proibição 19 Janeiro.

Trump, depois de assumir seu dever em 20 de janeiro, assinou um comando executivo, buscando adiar 75 dias de aplicação da lei.

Trump disse que conversou com mais pessoas por comprar um Tictok e que em fevereiro ele provavelmente tivesse uma decisão sobre o futuro do pedido. O aplicativo popular tem cerca de 170 milhões de usuários dos EUA.

“Vamos fazer algo, talvez com Tictok, e talvez não”, disse Trump. “Se fizermos o trabalho certo, faremos isso. Caso contrário, não faremos … poderíamos colocá -lo em um fundo de riqueza soberana”.

– Jarrett Renshaw, Pete Schroeder e Suzanne McGee, Reuters

