O presidente Donald Trump disse que gostou da idéia de retornar parte do Ministério do Governo Elona Musk para retornar aos cidadãos dos EUA como uma espécie de dividendo.

Na conferência de investimentos na quarta -feira, ele disse que o governo considera o conceito no qual 20% da economia produzida pelos custos de redução de custos da Doge é destinada aos cidadãos dos EUA e a mais 20% de pagamento da dívida estatal.

Trump também disse que o potencial de pagar dividendos incentivaria as pessoas a denunciar um consumo desperdiçado.

“Eles vão denunciar eles mesmos”, disse Trump. “Eles participam do processo de economia de dinheiro”.

Mais tarde, quando ele voltou para Washington na Força Aérea, o jornalista perguntou sobre um plano que foi lançado por almíscar.

“Eu amo”, disse o presidente republicano a repórteres no avião.

Um dia antes, Musk escreveu em sua plataforma de mídia social que “verificaria com o presidente” em resposta à proposta de que Trump e Musk anúnciam “Dividend Doge”, que enviariam um reembolso aos contribuintes de parte das economias que ele criou. Seus esforços já levaram à libertação ou demissão de milhares de funcionários do governo federal.

