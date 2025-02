Trump diz que os americanos podem sentir ‘alguma dor’ de suas tarifas para o Canadá, México e China

O presidente Donald Trump disse no domingo que os americanos poderiam sentir “alguma dor” pelo surgimento que lançou suas tarifas contra o Canadá, México e China, e afirmou que o Canadá “deixaria de existir” sem seu excesso comercial com os Estados Unidos.

As penalidades comerciais que Trump assinaram no sábado em seu resort na Flórida causaram uma mistura de pânico, raiva e incerteza, ameaçando quebrar uma década de uma velha parceria sobre o comércio na América do Norte, enquanto fazia relacionamentos com a China.

Trump voltou da Flórida na noite de domingo e ameaçou impor tarifas íngremes em outro lugar, dizendo aos repórteres que os impostos sobre a importação “definitivamente aconteceriam” com a unica européia e talvez o Reino Unido.

Ele rejeitou a retribuição do Canadá, dizendo: “Se eles querem jogar, eu não me importo. Podemos jogar o jogo tudo o que eles querem”.

Após a promessa da campanha tarifária, Trump também foi capaz de quebrar sua promessa ao mesmo tempo, os eleitores nas eleições do ano passado de que seu governo pode reduzir rapidamente a inflação. Isso significa que a mesma frustração com a qual enfrentou outros países também poderia se expandir no país e para os consumidores e empresas.

“Haverá dor? Sim, talvez (e talvez não!) “, Disse Trump em um post nas mídias sociais”.

Seu governo não disse quais melhorias concretas deveriam ver ao interromper a imigração ilegal e o contrabando de festas para merecer a remoção da tarifa que Trump imposta sob a justificativa legal da emergência econômica. Mas Trump, falando a jornalistas após a Força Aérea, disse que um desequilíbrio comercial com o Canadá e o México também precisaria ser excluído como condição para aumentar a tarifa.

O presidente também tentou esclarecer seu post sobre a possível inflação, dizendo no domingo: “Podemos ter um pouco de dor no curto prazo, e as pessoas a entendem. Mas a longo prazo, os Estados Unidos administram quase todos os países do mundo . “

As tarifas começarão na terça -feira e lançaram uma bagunça porque o embaixador canadense americano, Kirsten Hillman, disse à ABC News que seu país estava confuso com a mudança, porque “olhamos para si mesmo como seu vizinho, seu amigo mais próximo, seu aliado”.

Em sua verdade, Trump estava buscando particularmente o Canadá, que reagiu às medidas externas. Trump coloca 25% das tarifas em produtos canadenses, com 10% dos impostos sobre petróleo, gás natural e eletricidade. O Canadá impõe 25% das tarifas, mais de US $ 155 bilhões no Canadá (US $ 105 bilhões), em produtos dos EUA, incluindo álcool e frutas.

Apesar das alegações de Trump de que os Estados Unidos não precisam do Canadá, um quarto do petróleo que a América consome diariamente é de seu aliado ao norte. Repetiu sua falsa alegação de que a América subsidiava o Canadá, gerenciando o desequilíbrio comercial, uma reflexão nas exportações de energia do Canadá para os EUA

Trump afirmou que, sem esse excesso, “o Canadá deixa de existir como um país sustentável. Surpreendentemente, mas é verdade! Portanto, o Canadá deve se tornar nosso Estado de Estado. ! “

O primeiro -ministro Justin Trudeau incentiva os canadenses a comprar mais bens canadenses e diz que os movimentos de Trump só causarão dor em toda a América do Norte. Mais de 75% das exportações canadenses vão para os EUA no Canadá, primeiro direcionará os produtos de álcool, cosméticos e papel; A segunda rodada mais tarde incluirá veículos de passageiros, caminhões, produtos de aço e alumínio, frutas e legumes específicos, carne bovina, carne de porco, laticínios e muito mais.

O Canadá é o maior mercado de exportação de 36 países, e o México é o maior parceiro comercial nos Estados Unidos

O presidente mexicano, Claudia Sheinbaum, também anunciou novas tarifas e sugeriu que agora eles precisassem fazer mais dentro de suas fronteiras para lidar com o vício em drogas. Ela e Trudeau falaram após o anúncio de Trump e concordaram “em melhorar as fortes relações bilaterais” entre o Canadá e o México, de acordo com o Gabinete do Primeiro Ministro.

O governo chinês disse que tomaria medidas para defender seus interesses econômicos e pretender entrar com uma ação judicial com uma organização mundial de comércio.

Trump tem uma questão em aberto se a inflação pode ser uma pressão política que o levaria a desistir. Como candidato, Trump atingiu repetidamente os democratas pela inflação sob o presidente Joe Biden, que veio de uma cadeia de suprimentos durante a pandemia koronavírus, seu próprio consumo de Bidan para incentivar a recuperação e a invasão russa da Ucrânia.

Trump disse que seus quatro anos anteriores como presidente tinham inflação baixa, então o público deve esperar o mesmo se retornasse à Casa Branca. Mas ele também disse que a maior inflação iria surpreender agora como uma nação, que parece estar se retirando com as promessas de vir ainda mais tarifas.

O presidente dos EUA não ofereceu detalhes no domingo, quando impuseva tarifas em outros lugares, mas disse que viria “muito rapidamente” para a UE, que também é composto por aliados dos EUA.

Larry Summers, ministro das Finanças do governo de Clinton, disse que as tarifas foram “feridas auto-criadas para a economia americana”.

Disse CNN Dentro da política Isso “no playground ou nas relações internacionais, o assédio não é uma estratégia permanentemente vencedora. E é isso que é. “E o vencedor final, sugeriu Summers, seria o líder chinês Xi Jinping porque” nos mudamos para colocar alguns de nossos aliados mais próximos em nossas mãos “e” legitimamos tudo o que está fazendo todas as normas internacionais que estabelecemos. “

Análises externas mostram claramente que as tarifas de Trump prejudicarão os eleitores aos quais ele pretendia ajudar, o que significa que ele poderia encontrar uma resolução.

A análise do laboratório de orçamento de Yale mostra que, se o ensino tarifário, a família média dos EUA perderá aproximadamente US $ 1.245 em receita este ano, no que seria um equivalente total de mais de US $ 1,4 bilhão nos próximos 10 anos.

Goldman Sachs, em nota no domingo, enfatizou que as tarifas entram em vigor na terça -feira, o que significa que ele provavelmente continuará “embora o compromisso não possa ser completamente excluído no último minuto”.

O Banco de Investimentos concluiu que, devido a possíveis danos econômicos e possíveis condições para a remoção “acreditamos que as tarifas têm maior probabilidade de serem temporárias, mas as chances não são claras”.

As gravações da Associated Pressha Michelle L. Price em Nova York e Rob Gillies em Toronto contribuíram para este relatório.

–Josh Boak, Associated Press

Fonte