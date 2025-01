Trump fez promessas de um grande petróleo – e seu candidato para os planos de interior para mantê -los

Quando a Associação de Petróleo de Dakota do Norte realizou um banquete no ano passado em homenagem aos melhores gerentes de fracking, ela se voltou para Vlad Doug Burgum. O republicano do pátio, agora a seleção do presidente Donald Trump, que administrará o departamento de equipamentos internos, aperfeiçoado o evento– no castelo do governador.

E quando os lobistas do setor de energia procuraram assistência para assumir as regras de gases de efeito estufa da administração de Biden, eles também se voltaram para Burgum. Em um e-mail do escritório de Burgum buscando um lado legal que o estado poderia oferecer, o lobista da indústria alegou que a “luta contra” tais regulamentos exigiu “um dois golpes” da indústria e do governo.

Embora não seja surpreendente que o governadorO terceiro maior país a produzir petróleoEles teriam um relacionamento próximo com os fabricantes de combustíveis fósseis, os registros recebidos pela Associated Press revelam que o governo de Burgum ajudou ansiosamente a indústria, mesmo enquanto o governador havia lucrado com o arrendamento de terras familiares pelas empresas de petróleo. E sua ajuda surgiu em um momento em que Burgu se encostou em relação a esses relacionamentos para construir seu perfil nacional no Partido Republicano.

Se estiver confirmado que o departamento do interior será realizado na quinta -feira – o Burgum terá um grande controle sobre a terra federal, incluindo a emissão de arrendamentos de petróleo e gás, bem como o termo de Trump para retirar esses recursos, mesmo que agora produzam registros de combustíveis fósseis.

Esses relacionamentos dizem respeito aos democratas e ecológicos que dizem que seu zelo para expandir a perfuração era “preocupante”.

“Você vai proteger nossos recursos ou você vai”, baby, broca? “” A senadora Mazie Hirono, democrata havaiana, pediu durante a audiência de Burgum confirmar este mês.

ESeleção de Burgumque seguiu brevemente a presidência de 2023 antesApoioTrump, representa uma virada repentina da de BidensotaqueSobre a luta contra as mudanças climáticas. Isso também sinaliza que Trump pretende seguir uma proposta feita na primavera passada, quando ele pediu aos executivos de petróleo e gás que doasse bilhões de dólares a sua campanha em troca do desmantelamento do Programa Ambiental de Bidun.

A Casa Branca não respondeu ao pedido de comentários, e o porta -voz do Burgum se recusou a disponibilizá -lo para uma entrevista.

“O governador Burgum trabalhou incansavelmente na construção de uma economia próspera no norte de Dakota”, disse o porta -voz Rob Lockwood em comunicado. “Esse crescimento econômico envolveu o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais. Como governador, ele se encontrou com os criadores do trabalho e líderes que criaram oportunidades para pessoas de Dakota do Norte. “

Sob a glândula partidária de Washington e enfrentando rigorosas regras éticas federais que regulam o conflito de interesses, Burgum prometeu vender seu interesse em alugar sua família com recursos continentais da Slate, além de outro com Hess, uma filial da Chevron. Ele também o obrigou a vender ações de várias empresas de energia, algumas das quais ele se comunicou como governador, que vale US $ 200.000 de acordo com sua publicação financeira no 2023.

Laços estreitos com o titânio industrial

Pode não haver uma melhor demonstração das estreitas relações de Burgum com os produtores de petróleo e gás do que sua amizade com Harold Hamm, fundador da Continental Resources, responsável pela maior parte do Fracan Procvat Dakota do norte. Um bilionário de Oklahoma Wildcatter aconselha Trump sobre a política energética e é amplamente considerado como desempenhar um papel em ajudar o Burgum para garantir a indicação principal do interior.

Hamm não respondeu ao pedido de comentário enviado através de sua empresa.

Durante seu melhor discurso em 2023, Burgum comparou Hamma a Teddy Roosevelt por causa de sua “mancha, resistência, trabalho duro e determinação”, ele disse que “mudou de Dakoto do Norte e nossa nação”. Os gritos vieram depois que Hamm tevedoou US $ 50 milhõesDe acordo com a biblioteca em homenagem a Roosevelt no oeste do norte de Dakota – um projeto apaixonado de Burgumova.

Documentos obtidos AP revelam que alguns meses depois HammConjunto de conexões de manguito talentosoCom uma nota graças à Burgema em “Amizade” e vontade de descansar da “tarefa extenuante” do candidato ao presidente para falar em uma conferência de energia organizada por Hamm em Oklahoma City.

Essas não eram suas únicas representações de patrocínio. Embora Burgum, independentementeEx -empresa de software ricaEle teve uma chance abafada de ganhar a Primária Presidencial Republicana, a Hammovi Continental Resources contribuiu com US $ 250.000 no verão de 2023, o Super PAC apoiado por Burgum, mostrando postos sobre o financiamento da campanha. Ele também contribuiu para a campanha do governador de Burgum.

E -MAIL entre os escritórios de Burgum e Hamm revelam que os dois frequentemente se comunicam.

Em E -Poruti, em maio de 2020, o assistente executivo Hamma perguntou se Burgum tinha tempo para conversar com Hammu e compartilhou um documento informativo que quebrou contra o parque eólico, explodindo turbinas eólicas como um golpe para “nossos lugares especiais e países sagrados”, no Mesmo tempo, ecoando o alívio fiscal para os provedores de energia eólica como “inconsciente”.

“Isso não faz nada para tornar a América brilhante de novo!” O documento afirma.

Embora o Burgum, em 2021, estabeleça uma meta para fazer carbono no norte de Dakota até 2030, o tom de Hamm adotou. Durante a audiência para confirmar o Senado este mês, elefoi rejeitado por fontes de energia renovávelComo o parque eólico, sugerindo que essas fontes não eram confiáveis ​​em comparação com os combustíveis fósseis.

No início de 2023, enquanto Hamm estava se preparando para publicar memórias, o lobista continental de Blue Hulsey E -ele perguntou -mesmo que Burgum pudesse escrever um elogio embaçado, mostrar discos recém -chegados. Burgum felizmente cumpriu, recebendo elogios às memórias, que chamou o governador de “uma história inspiradora que vale a pena compartilhar”. Burgum acrescentou que a influência de Hamm era “imensa”.

Especialistas éticos dizem que existem outros aspectos de seu relacionamento que representam um maior conflito de interesses. Como governador, Burgum nunca revelou que sua família alugou aproximadamente 200 hectares de terras agrícolas continentais para perfuração, conforme relatado pela CNBC anteriormente. Quando Burgum estava concorrendo à presidência e enfrentou mais demandas de transparência, ele descobriu que em 2023 ganhou US $ 50.000 com a Continental.

Apesar desse relacionamento, Burgum rotineiramente realizou ações que usavam a empresa de Hamm. Como presidente da Comissão Industrial de Dakota do Norte, que regula a indústria de petróleo e gás, ele votou quase uma dúzia de vezes ou mais sobre medidas que tiveram resultados favoráveis ​​para dados continentais, mostram registros.

“Dakota do Norte é um país líder que produz energia”, disse Lockwood, porta -voz do Burgum. “Dezenas de milhares de famílias e proprietários de minerais têm acordos semelhantes. Como mostra a revelação publicamente disponível: o acordo citado começou muitos anos antes de se tornar um governador. “

Burgum também usou o escritório do governador para apoiar o oleoduto propostoque recebeu US $ 250 milhõesem apoio financeiro de Hamma. Se concluído, o CO2 GAS EARTER será transportado, que é um produto da produção de combustível de etanol no norte de Dakoto, onde será armazenado profundamente no subsolo. Foi declarado uma maneira de descarbonizar a atmosfera, mas ele também correuResistência sólida do proprietário da terraque temem que seus ativos sejam apreendidos para concluir o projeto.

Sarah Vogel, democrata e ex -comissária de agricultura no norte de Dakota, que já estava sentada em uma comissão, disse que Burgum é mais como fãs do setor do que como regulador.

“Não acho que ele tenha pensado em um regulador. Ele tinha uma mentalidade de promotor, o que provavelmente o fez amado na indústria de petróleo e gás”, disse Vogel.

Outros executivos têm a ver com o Burgum

Hamm não é o único diretor executivo ou lobista do petróleo que se empolgou com Burgum, e -mail e horários organizados. Ryan Berger, lobista do Occidental Petroleum, enviou a equipe do E -Star Burgum em busca de uma reunião para o diretor executivo ocidental Vicki Hollub depois que Burgum moderou um painel envolvendo a conferência da indústria de petróleo.

“No mundo ideal, cara a cara durante o almoço ou o jantar, seria incrível”, escreveu Berger no e -mail em maio de 2024. Ele acrescentou que Hollub havia falado recentemente sobre questões de energia “diretamente com o presidente Trump” e “pensamos que você se beneficiaria de uma audiência dela” para ver “se houvesse políticas e perspectivas mútuas que pudessem ser reforçadas este ano”.

Berger se recusou a comentar sobre E -Hast. Lockwood, um porta -voz, recusou -se a dizer que Burgum teve uma reunião com Hollub.

Os registros descobriram que quem tinha algum dos executivos de petróleo tinha ligações agendadas com Burgum. Inclua: diretores da Chevron e da Exxon; Os funcionários da maratona de petróleo tiveram uma audiência com Burgum em 2022; E o governador também falou antes do jantar do comitê do diretor da Hess Corporation. A família de Burgum também tem um petróleo com Hessa que pagou a ele até US $ 1.000, de acordo com sua publicação financeira.

Burgum rejeitou um convite para resolver a convenção da Convenção do Instituto de Petróleo dos EUA em Washington, mostrar registros, mas concordou em falar em um jantar particular para o Conselho de Pesquisa e Produção dos EUA 2023, que atraiu executivos de primeira linha da Conoco Phillips, Devon Energy, Hilcorp e outros.

Quando Burgum era um candidato líder ao vice -presidente de Trump no ano passado, eleco -organizado um banqueteNo governador do governador do Conselho de Petróleo no norte de Dakota, que atraiu graves golpes, lobistas e gerentes da indústria de fresas. Burgum, Hamm e Chris Wright, CEO da Liberty Energy, que agora é a escolha de Trump para o secretário de energia, se dirigiu aos participantes enquanto almoçavam em carne bovina, bolos de walleye e carbono com caramelo de bourbon.

No dia da inauguração, Burgum recusouLigue para a participaçãofesta no chique Hay-Adams Hotel que ele hospedouHamm e uma série de associações comerciais de petróleoe empresas de petróleo.

A presença de Burgum pode não ter sido perdida. Muitos desses executivos e lobistas, que terão um emprego perante o departamento de assuntos internos, podem vir.

—Bian Slody e Jack Dura, Associated Press

