Trump fica tarifas no Canadá e no México 30 dias

O presidente Donald Trump concordou na segunda-feira um intervalo de 30 dias em suas ameaças tarifárias para o México e o Canadá, pois os dois maiores parceiros comerciais americanos tomaram medidas para acalmar sua preocupação com a segurança da fronteira e do comércio de drogas.

Os intervalos proporcionam um período frio depois de alguns dias tumultuados que colocaram a América do Norte em um passo de uma guerra comercial que arriscou o crescimento econômico, fazendo com que os preços cresçam e encerrassem as duas parcerias mais importantes dos Estados Unidos.

“Estou muito satisfeito com esse resultado inicial, e o Tarife anunciado no sábado parará por 30 dias para ver se o acordo econômico final com o Canadá pode ser estruturado”, anunciou Trump nas mídias sociais. “Justiça para todos!”

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou na segunda-feira à tarde para X que o intervalo acontecerá “enquanto trabalhamos juntos”, dizendo que seu governo nomeará o carro Fentanil, listará cartéis mexicanos como grupos terroristas e lançará “Canada-Us Common Strike na luta organizada , crime organizado, fentanil e lavagem de dinheiro.

O intervalo seguiu um movimento semelhante com o México, que permite o período de negociações sobre contrabando de drogas e imigração ilegal. A tarifa de 10% que Trump ordenou à China ainda deve entrar em vigor de que estava agendada na terça -feira, embora Trump planejasse conversar com o presidente chinês Xi Jinping nos próximos dias.

Embora a guerra comercial que tenha medo dos investidores, empresas e líderes políticos agora diminua a probabilidade, isso não significa que o drama terminou por causa das ameaças tarifárias de Trump. O Canadá e o México compraram algum tempo extra, mas Trump poderia facilmente renovar suas tarifas e já planejar anunciar um imposto sobre as importações da União Europeia.

Tudo isso deixa uma economia global insegura sobre se a crise é impedida ou um possível desastre ainda está chegando nas próximas semanas.

Trump se concentrou em 25% das tarifas no sábado nas importações do México e do Canadá, com outra tarifa de 10% sobre o petróleo canadense, o gás natural e a eletricidade. O presidente dos EUA revisou repetidamente esses movimentos, mas ainda conseguiu chocar muitos investidores, legisladores, empresas e consumidores.

Múltiplas análises da Fundação Tributária, Centro de Política Tributária e Instituto Peterson de Economia Internacional mostraram que as tarifas podem prejudicar o crescimento, menor renda e incentivar os preços. Mas Trump insistiu repetidamente – apesar de suas promessas de que ele suprimirá a inflação – que as tarifas precisam de ferramentas para levar outras nações para impedir a imigração ilegal, impedir o contrabando do Fantanin e tratar os Estados Unidos, em sua mente.

Trump e o presidente mexicano Claudia Sheinbaum anunciaram um intervalo mensal sobre o aumento das tarifas um contra o outro depois do que Trump descreveu nas redes sociais como “conversa muito amigável” e disse que estava ansioso pelas próximas conversas.

“Estou ansioso para participar dessas negociações, com o presidente Sheinbaum, enquanto tentamos alcançar um” acordo “entre nossos dois países”, disse o presidente nas mídias sociais.

Trump disse que as entrevistas seriam conduzidas pelo secretário de Estado Marco Rubio, o ministro das Finanças Scott, o secretário de Howard Lutnick e um representante de alto nível do México. Sheinbaum disse que aprimora a fronteira com 10.000 membros da Guarda Nacional de seu país e que o governo dos EUA é obrigado a “trabalhar para interromper o tráfico de armas com grande poder no México”.

Em 2019, quando o governo mexicano também evitou tarifas do governo de Trump, o governo anunciou que enviaria 15.000 soldados para sua fronteira norte.

Mas a maior parte da segunda -feira, as chances do Canadá estavam preocupadas, apenas para reunir o acordo.

Um alto funcionário canadense disse que o Canadá não está convencido de que ele pode evitar tarifas como o México. Isso ocorre porque o Canadá sente que o governo de Trump está mudando mais suas demandas do Canadá do que para o México. O funcionário falou sob a condição de anonimato, ele não estava autorizado a falar publicamente.

Questionado na segunda -feira à tarde, o que o Canadá poderia oferecer em conversas para evitar tarifas, Trump disse a repórteres reunidos no Salão Oval: “Eu não sei”. Ele estava pensando em tentar se tornar o Canadá 51. O Estado, parte do antagonismo atual, apesar de décadas de amizade com o Canadá em uma parceria que variou da Segunda Guerra Mundial a resposta a ataques terroristas em 11 de setembro.

O presidente dos EUA também indicou que mais impostos sobre as importações podem ocorrer: “Se não pudermos fazer um acordo com a China, as tarifas serão muito, muito significativas”.

A secretária da Casa Branca de Caroline Leavitt disse a repórteres que Trump conversaria com o presidente chinês Xi Jinping nos próximos dias e que a Casa Branca forneceria um relatório de debate.

Mercados financeiros, empresas e consumidores na segunda -feira ainda estavam tentando se preparar para a possibilidade de novas tarifas. Por exemplo, Stew Leonard Jr., Presidente e CEO Stew Leonard’s, uma cadeia de supermercados que gerencia lojas em Connecticut, Nova York e Nova Jersey, disse que seus clientes pensaram no armazém de tequila mexicano Casamigos em frente.

Os mercados de ações se esgotaram um pouco, sugerindo alguma esperança de que os impostos de importação que possam estimular a inflação e atrapalhar o comércio e o crescimento globais sejam curtos. Trump até pediu aos mercados financeiros na segunda -feira enquanto os jornalistas deixam o Salão Oval.

A situação refletia a profunda incerteza do presidente republicano que conversou com a adoração da tarifa, dizendo mesmo que o governo dos EUA estava errado em 1913, mudando para o imposto de renda como sua principal fonte de renda.

Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, disse na segunda -feira que era equivocado caracterizar um cálculo como uma guerra comercial, apesar da retaliação planejada e do risco de escalada.

“Leia o comando executivo em que o presidente Trump estava absolutamente, 100% claro que isso não é uma guerra comercial”, disse Hassett. “Esta é uma guerra de drogas.”

Mas mesmo que os comandos estejam focados em drogas ilegais, as próprias observações de Trump geralmente estão mais relacionadas ao seu sentido percebido de que os países estrangeiros expiraram os Estados Unidos, administrando superávits comerciais. No domingo, Trump disse que as tarifas em breve chegariam aos países da União Europeia.

Na segunda -feira à tarde, ele sugeriu a vontade de continuar usando ameaças tarifárias, porque o tamanho da economia americana os tornou efetivamente como a maior do mundo em todo o mundo.

“As tarifas são muito poderosas e economicamente e para conseguir tudo o que você deseja”, disse Trump a repórteres. Tarifas para nós, ninguém pode competir conosco porque somos um pote de ouro. Mas se não continuarmos a vencer e continuar a se sair bem, não seremos um pote de ouro. “

– Josh Boak, Rob Gillies e Fabiola Sánchez, Associated Press

Anne D’O Nenocenzio, Writer Associated Press, contribuiu para este relatório.

Fonte