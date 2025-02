Trump para anunciar 25% de tarifas de aço e alumínio

O presidente Donald Trump disse que anunciaria na segunda -feira que os Estados Unidos imporiam 25% das tarifas a todas as importações de aço e alumínio, inclusive do Canadá e México, bem como outras tarefas de importação no final da semana.

“Todo aço que chega aos Estados Unidos terá 25% das tarifas”, disse ele a repórteres no domingo na Força Aérea, ele estava voando da Flórida para Nova Orleans para participar do Super Bowl. Questionado sobre o alumínio, ele respondeu: “Alumínio” estará sujeito a multas comerciais.

Trump também confirmou que anunciará a “tarifa recíproca” – “provavelmente terça -feira ou quarta -feira” – o que significa que os EUA imporiam tarefas de importação aos produtos nos casos em que o outro país cobrava tarefas dos EUA.

“Se eles nos cobrarem 130% e não os cobrarmos, eles não permanecerão assim”, disse ele a repórteres.

Os comentários de Trump são o exemplo mais recente de sua vontade de ameaçar e, em alguns casos, de impor impostos. As tarifas vieram muito mais cedo em sua presidência do que durante seus quatro anos anteriores na Casa Branca, quando priorizou seu imposto e desregulamentação. Trump disse alternadamente que os impostos importados veem como uma ferramenta para forçar concessões a perguntas como a imigração, mas também como uma fonte de renda para assistência no fechamento do déficit orçamentário do governo.

Os mercados financeiros caíram na sexta -feira depois que Trump disse que impôs tarifas recíprocas. Os preços das ações também caíram depois que um senso de consumidor de sentimentos do consumidor foi reduzido na sexta -feira, principalmente porque muitos entrevistados citaram as tarifas como cuidados crescentes. O estudo também descobriu que os americanos esperam a inflação nos próximos meses por causa dos deveres.

Trump não ofereceu detalhes sobre tarefas de aço e alumínio ou tarifas recíprocas no domingo. Trump já havia ameaçado 25% dos impostos importados sobre todos os bens do Canadá e do México, embora ele parasse há 30 dias há apenas uma semana. Ao mesmo tempo, ele continuou a adicionar 10% do dever às importações da China.

No entanto, na sexta-feira, ele disse que também atrasaria as tarifas em milhões de pequenos pacotes de empresas de empresas de moda rápidas, como o tópico e Shein-All, enquanto as autoridades aduaneiras não conseguiam pensar em maneiras de impor-lhes. Pequenos pacotes estavam anteriormente isentos de tarifas.

As últimas observações de Trump despertaram as preocupações atuais de alguns parceiros comerciais globais.

O presidente interino da Coréia do Sul, Choi Sang-Mok, convocou uma reunião com a maior política externa e funcionários comerciais do país na segunda-feira para examinar o aço e o alumínio sugeridos por Trump para sua indústria.

O escritório de Choi, que também serve como ministro das Finanças no país, disse que as autoridades discutiram a influência potencial e as possíveis respostas de Seul, mas os detalhes especiais da reunião não foram publicados. Os preços das ações dos principais fabricantes de aço sul -coreano, incluindo I Phandi e Hyundai Steel, caíram quando o mercado está aberto na segunda -feira. A Coréia do Sul entregou a aço no valor de US $ 4,8 bilhões nos Estados Unidos de janeiro a novembro do ano passado, que representou 14% de sua exportação global de produtos durante esse período.

Superville relatou da Força Aérea. O escritor associado Pressa Kim Tong-Hyung em Seul, na Coréia do Sul, contribuiu para este relatório.

-Hristopher Rugaber e Darlene Superville, Associated Press

