Trump para culpar as iniciativas dei e os democratas por um acidente mortal em aeronaves DC

Na quinta -feira, o presidente Donald Trump questionou os procedimentos do exército de helicópteros e controladores de tráfego aéreo antes da colisão mortal de Washington e rapidamente se transformou em política para especular que democratas e iniciativas pela diversidade compartilharam culpa pela morte de 67 pessoas.

Enquanto Trump falou, a investigação federal da colisão acabou de começar, e as primeiras respostas ainda estavam trabalhando na recuperação do corpo a partir dos destroços de um jato comercial e helicóptero militar, que colidiu com o rio Potomac, perto do aeroporto de Reagan Washington, na quarta -feira, na quarta -feira noite.

Falando da Casa Branca – pouco mais de cinco quilômetros da cena – Trump admitiu nos pontos que era muito cedo para tirar conclusões ao incentivar o país a orar pelas vítimas. Mas ainda me mudou para dar culpa.

Trump disse que “somos uma família” enquanto expressava condolências pela colisão. Ele então continuou a atacar oponentes políticos e libertar a denúncia sobre as iniciativas de diversidade.

“A FAA contrata ativamente os trabalhadores que sofrem graves dificuldades intelectuais, problemas psiquiátricos e outros estados mentais e físicos dentro da estrutura da iniciativa de emprego para diversidade e envolvimento no site da agência”, disse Trump. Ele acrescentou que o programa possibilitou empregar pessoas com problemas de audição e visão, além de paralisia, epilepsia e “anão”.

Trump disse que os controladores de tráfego aéreo devem ser gênios. “Eles precisam ser gênios talentosos e naturalmente talentosos”, disse ele. “Você não pode ter pessoas comuns fazendo seu trabalho.”

Trump disse que não havia evidências para apoiar suas alegações de que as iniciativas de diversidade, igualdade e envolvimento e preferências de emprego desempenharam um papel na colisão, permitindo que “ele simplesmente poderia ser”. Ele se defendeu “porque tenho senso comum”.

No avião, ela marcou o primeiro grande desastre do novo termo de Trump, e sua resposta evocou seu freio e ar-ar sobre pandemias de coid-19. Sua pandemia de manuseio ajudou os eleitores ácidos porque ele não conseguiu vencer a reabertura de 2020.

Trump disse: “Não sabemos o que levou a essa colisão, mas temos opiniões muito fortes”. Então ele durou muito tempo sobre o que aconteceu, a certa altura, imaginando se o piloto de helicóptero estava usando óculos de visão noturna.

Trump afirmou que você “tinha um problema piloto” e o helicóptero “fica em um ângulo que era incrivelmente ruim”. E ele questionou por que o piloto militar não mudou o curso, dizendo que “você pode parar o helicóptero muito rapidamente”. Ele também pensou no controlador de tráfego aéreo, dizendo duas aeronaves: “por qualquer motivo na mesma elevação”, acrescentando “que deveriam estar na segunda altitude”.

Vice -presidente JD Vance, novo Secretário de Transporte de Sean Duffy O Ministro da Defesa, Peta Hegsetth, também se alinhou atrás de Trump para elogiar sua orientação e repetir preocupações sobre o programa DEI e o emprego.

“Quando você não tem os melhores padrões que contrata, significa que você não obtém as melhores pessoas do governo, por um lado”, disse Vance, “mas, por outro, isso coloca o estresse de pessoas que já são lá.”

Trump reclamou em particularPete Buttigiegque serviu como secretário de transporte sob o ex -presidente Joe Biden, chamando -o de “desastre”.

“Com sua diversidade, ele começou o direito ao chão”, disse Trump.

Comentando o governo anterior, Trump continuou: “A política deles era terrível e sua política era ainda pior”.

Buttigieg respondeu no post em X, chamando os comentários de Trump de “desprezados”. Ele acrescentou: “Enquanto as famílias estão de luto, Trump deve liderar, não mentir”.

Trump enfatizou Duffy, que na terça -feira fez o juramento como substituto de Buttigieg: “Você não é culpado”. Duffy pegou o suporte da Casa Branca junto com Trump e afirmou: “Quando os americanos decolam em aviões, eles devem esperar pousar no destino”. Duffy acrescentou: “Não aceitaremos as desculpas”.

Apesar da colisão, Trump disse que “ele não hesitará em voar”.

– BEKE MILLER E CHRIS MEGERIAN,,, Associated Press

Fonte