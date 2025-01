Trump quer se livrar da FEMA. O futuro do alívio em desastres seria sombrio

EM Comando executivo Na segunda -feira, o presidente Donald Trump solicitou uma “auditoria completa” de uma agência de gerenciamento de emergência e solicitou um relatório no qual propôs “mudanças estruturais” nos próximos 180 dias. A mudança ocorre depois que ele repetiu os pedidos para “se livrar” de desastres naturais durante seus primeiros dias como presidente.

“A FEMA provou ser um desastre”, disse Trump na Carolina do Norte na sexta -feira, enquanto em uma turnê múltipla em uma área que ainda está se recuperando dos efeitos do furacão Helena do ano passado e incêndios líquidos perto de Los Angeles. “Acho que recomendamos que a FEMA desapareça.”

Dentro da agência, a equipe da FEMA está defendendo o pior.

“Todos nós temos TEPT pela primeira vez no TEPT em Porto Rico. (Apenas oramos para que, nos próximos quatro anos, não recebamos uma chuva ruim”, diz Denise, funcionária da FEMA que pediu para ser identificada apenas por seu nome do meio. “Eu esperava BS, mas não tão rápido.”

Moradores de Watsonville, que vivem temporariamente em trailers da FEMA um ano após a fratura da besteira na Califórnia, por volta de 1990 (foto: Eric Luse/San Francisco Chronicle/Getty fotos)

A FEMA foi fundada em 1979 em sua forma atual, mas segue suas raízes até 1803 Congresso de aprovação para assistência em Portsmouth, New Hampshire, após um forte incêndio que ameaçava a economia nacional. Hoje, a ajuda da FEMA está disponível somente depois que as jurisdições locais consumiram sua própria capacidade de responder a urgentes e solicitar especificamente. Mesmo assim, o pedido deve ser aprovado pelo Congresso.

A FEMA atualmente gerencia a resposta e a recuperação por pelo menos 192 Declaração de desastre– incluindo incêndios, inundações, deslizamentos de terra, tornados, furacões e tempestades de inverno. Em 2023, o orçamento da FEMA foi de quase US $ 30 bilhões, incluindo atividades em cada país, uma entidade tribal e um porto.

Trump se move para limitar a circunferência da FEMA, na retaliação política. Seu comando executivo afirma que a equipe da FEMA é gerenciada seletivamente por uma assistência de furacão com base na afiliação política – falsos rumores de que o próprio presidente ajudou a se espalhar durante Helena depois e qual agência ele era ele Ele trabalhou duro na separação. Essa mesma alegação resultou em Em mais ameaças físicas Trabalhadores do MEM no ano passado na Carolina do Norte e no Tennessee. O Presidente do Comitê Nacional Republicano foi uma das primeiras pessoas nomeado como membro Do painel de auditoria da FEMA, que Trump deve decidir sobre o futuro da agência.

Direção da FEMA Fund diretamente pela Casa Branca, como Trump Proposto no fim de semanapolitizaria ainda mais a assistência federal de desastres, especialmente desde então afirma que eles historicamente receberam mais fundos da FEMA são aqueles ao longo da costa da baía que o apoiaram nas últimas eleições.

Trump também ameaçou condicionar a assistência federal na Califórnia Sobre o estado que passa leis restritivas ao eleitor de identidade. Os movimentos como esse são inéditos na história recente americana e incentivaram a raiva de dois lidados em resposta. “A Califórnia deu mais recuperação de outros estados do que qualquer outro estado da União”. disse o senador democrata Adam Schiff. “Você não quer ir assim.”

Um membro da equipe civil em busca e resgate, à esquerda, estende a mão para a Força -Tarefa de NY, uma equipe de busca urbana e resgate da FEMA, enquanto caminha pelo rio Broad, depois do furacão Helena. (Foto: Sean Rayford/Getty Images)

Movendo -se para os estados

Enquanto na semana passada em suas viagens à Carolina do Norte e Califórnia, Trump especulou que poderia abolir completamente a FEMA e converter catástrofe diretamente para os Estados Unidos, o que poderia delegar a resposta e Esforços para se recuperar para organizações sem fins lucrativos.

De acordo com a análise A autora Samantha Montano, professora de gerenciamento de emergência da Academia Marítima de Massachusetts, resultaria em “Sistema de gerenciamento de sistema menos eficaz, menos eficaz e menos justo em uma emergência, o que significa que todos nos tornamos menos seguros. Sem perguntas, veríamos que veríamos Maior mortalidade, maiores danos físicos e enormes influências econômicas.

Mesmo que Trump e Congresso mantenham o nível atual de ajuda federal em desastres, sem os países da FAMA, eles não teriam a infraestrutura apropriada para gerenciar as famílias gerenciadas. Vários desastres – como a maioria dos furacões – provavelmente teriam uma resposta aleatória sem coordenação da FEMA poderia inundar completamente pequenos estados, territórios e nações tribais.

Os trabalhadores da FEMA colocaram um teto temporário em uma casa danificada por um furacão Katrin em Waveland, Mississippi. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)

Conselheiro de especialistas em gerenciamento de emergência Uma empresa rápida Ele disse que uma resposta reduzida do governo federal a desastres montaria riscos crescentes que os americanos já enfrentam das mudanças climáticas. Mesmo adaptação à inflação, um número anual de desastres por US $ 1 bilhão nos Estados Unidos dobrou nos últimos 10 anos. Isso continuará a crescer no futuro próximo, pois as temperaturas crescentes estimulam tempestades mais fortes.

A dedução de ajuda federal “pode ​​causar um golpe a qualquer área que sofreu um desastre difícil”, diz Edie Schaffer, diretora aposentada para planejar situações extraordinárias para a cidade e o condado de São Francisco. “Isso também estenderia a recuperação, o que em alguns casos poderia ter consequências muito além da área onde ocorreu o desastre”.

Caso em pontos: Relatórios de Tampa Bay Times Indica que os duplos desastres de furacões de HELENA e MILTON HURRICANOS Em 2024 criaram US $ 247 milhões, além do custo de coleta e descarte de detritos na área de St. Petersburg – cerca de 30% do orçamento operacional anual da cidade. A FEMA já se comprometeu a cobrir US $ 200 milhões desses custos, mas agora pode ser adiada.

“A área estadual ou local que resta para resolver o impacto de um desastre por si só provavelmente teria que transferir fundos de outros projetos para ajudar nos esforços para responder e recuperar”, diz Schaffer, observando que, como último meio, cidades e estados Pode ser necessário recorrer a isso, a venda de títulos para cobrir quaisquer custos de custos.

O presidente Trump lança toalhas de papel em uma multidão no evento de distribuição de alimentos após o furacão Maria em Guynabou, Porto Rico, 2017 (foto: Mandel Ngan/Afp/Getty Images)

Trump e Fem

O administrador temporário da FEMA, Cameron Hamilton, é um ex -selo naval sem experiência anterior em gestão de desastres, mas ele é lealista de Trump – um sinal adicional de que o presidente provavelmente politizará a resposta federal ao desastre em seu segundo mandato.

Além da Pandemia Coid-19, a resposta federal ao furacão Maria em Porto Rico em 2017 foi uma das maiores falhas de Trump, segundo especialistas em emergência.

Estudos mostram que a influência de Maria é exacerbada por uma resposta lenta. Um relatório da época para bidê Emitido pela Comissão de Direitos Cívicos dos EUA, determinou que o pacote inicial de assistência era 16 vezes menor que a ajuda do Texas após o furacão Harvey – que aconteceu algumas semanas antes de Maria. Relatório de 2018 da Universidade George Washington Eles descobriram que atrasos em resposta ao desastre provavelmente elevaram a taxa de mortalidade em Porto Rico depois de Maria.

Há também evidências de que Um efeito semelhante ocorreu na Carolina do Norte Durante o primeiro mandato de Trump, com o furacão Matthew e Florence. Nos dois casos, os atrasos burocráticos na assistência federal pioraram os desastres subsequentes. Enquanto ele estava no escritório, Trump acusou Pesquisadores da Universidade de George Washington que fazem parte de uma trama dos democratas para fazer isso “o que os lojas” e ele Repetidamente falsa inflada A quantidade de ajuda que ele dividiu em Porto Rico.

É uma pergunta mais profunda que a FEMA também coordena com países e auto -governos locais sobre prevenção de desastres e trabalha em Manter e atualizar documentos de planejamento para Dezenas de tipos de desastres-de Hazmat derramou em uma guerra nuclear– Use a melhor ciência disponível. Se esse trabalho também for reduzido, ampliaria bastante o ônus dos futuros desastres. Relatório A Câmara de Comércio Americana diz que cada dólar investido na prevenção de desastres traz US $ 13 para evitar danos e melhores atividades econômicas.

FEMA Distrible Center Center em californy, 17 de janeiro de 2025 (foto: Jill Connelly/Bloomberg/Getty Images)

“Se eles agora consertaram sua infraestrutura, códigos de construção e (abordados) mudanças climáticas, (FEMA) pode não ser assim”, diz Denise. “Muitos de nós que (nós) enfrentamos o público sobrevivemos dos principais desastres anteriores que foram contratados para trabalhar localmente e depois permanecer na agência”.

Felizmente, o potencial backup da FEMA já foi estabelecido se Trump finalmente quebrar ou reduzir drasticamente a agência. E Compacto de assistência de gerenciamento urgente é um acordo sobre assistência mútua em todo o país de todos os 50 estados e territórios fundados em 1996. O governador da Califórnia Gavin News usou um acordo Envie uma equipe de resposta para a Flórida Mesmo antes do salão de Helene, fazer terra lá. A cooperação entre países não liberará nenhum financiamento federal, mas pode ajudar a reduzir a chance de qualquer país estar sobrecarregado.

