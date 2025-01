“Ai não deveria simplificar as coisas?” pergunta o aluno em novo Saturday Night Live esboço.

A resposta técnica é sim. É inteligência artificial É frequentemente colocado como um omni-alat para o futuro remover o atrito das tarefas diárias. Claro, um aluno neste esboço (SNL Membro da equipe interina Sarah Sherman) só faz sua pergunta depois que a AI fez uma dessas tarefas Mais complicado. E esta é apenas uma das muitas grandes falhas da IA, como existe em 2025, que os escritores do show ilustram a perfeição – provavelmente sem ajuda de Sora.

A suposição do esboço é uma escola secundária que investe em um novo programa de IA que transforma os livros em podcasts educacionais. É uma alusão mal oculta ao laptop do Google, um programa que cria resumos leves e falantes de documentos densos – e que rapidamente tornou -se viral Após sua estréia em outubro passado.

Ao contrário da vida real, SNL A versão dos podcasts falsos possui um componente de vídeo. O que o esboço mostra exatamente é a maneira como os produtos de IA geralmente têm utilidade questionável, prevalecendo toda a utilidade que eles têm e ficam cheios de omissões. Apresentadores de podcast de soja para parecer naturais, Repita frases -chave De novo e de novo, e eventualmente deixam estudantes céticos com mais perguntas do que respostas.

De acordo com Gavin Purcell, o co-Host (muito humano) do podcast Subcasta Ai-Demistificador Ai para as pessoasO produto deste esboço é baseado em oferecer algumas vantagens.

“O NotBookm pode combater o tempo correto correto, as vozes são repetidas, mas o caso interessante é que a IA pode quebrar tópicos mais complicados e torná -las mais digeríveis”, diz Purcell. “Tente jogar uma extensa página da Wikipedia nela e veja o que sai. Você pode se surpreender.”

No esboço, no entanto, o programa usa livros completos, não que os documentos menores tenham sido registrados para condensação. (A duração da subconquitura média que faz um produto Cinco a 10 minutos).) Condelagem de todo o livro didático no podcast criaria um pouco mais de uma audiocracia de conversação e carinho do que um pequeno clipe da subcoce. E esse é exatamente o tipo de tecnologia de IA supérflua que muitas vezes oferece.

Somente o mais recente será visitado para ver esse excesso de ação. Este evento é inundado com dispositivos que apoiam AA O novo berço inteligente de BoschO que permite que os pais saibam quando seus filhos gritaram durante a noite-como oposto à tecnologia secular que o fez historicamente: uma criança gritando. . . Sem mencionar Faça telefonemas através da máquinapor algum motivo.

Além de satirizar os produtos de IA cuja utilidade é suspeita, SNL O esboço também entra na tendência do verdadeiro do crente ser muito cedo. Tudo o que é útil se torna “revolucionário”. O aluno poderia entender o podcast falso compreensível de saber brevemente sobre um tópico específico, como o caderno LM mostrou, mas isso não significa que o programa será interferir na aprendizagem da maneira como a conhecemosmuito menos Destrua a indústria subcástica.

“O NotBookm era um desses pequenos e estranhos produtos de IA que eu não acho que o Google não achou que seria tão grande quanto seria o tamanho de Purcell. “E, infelizmente, como costuma acontecer quando algo baseado na IA explode no prato principal, você receberá muitos” OMG, o podcasting está tão morto !! “Povo Hardcore AI.”

Nos últimos anos, especialistas argumentaram que produtos de IA como chatgpta podem remodelar completamente jurídico e médico Indústria, entre outros. Mas o ChatGPT ainda não mostrou nada como confiabilidade impecável que deve realmente revolucionar qualquer campo. Em vez disso, é exposto a incorreção suficiente para enfatizar apenas o valor inerente ao julgamento humano.

Em um exemplo infame, O advogado usou o ChatGPT para ajudar o cliente a processar a companhia aéreaE o programa terminou com uma alucinação de pelo menos seis casos de precedente que realmente não existiam. Enquanto esses erros puderem sempre Acontece, o hype em torno do poder da IA ​​de refletir todos os campos da sociedade deve ser tomado com um grão de sal.

E nesse estágio inicial da evolução da AIA, os erros acontecem o tempo todo.

O bug mais proeminente em SNL O esboço é o clássico da IA: um dos subcasters é mostrado com seis dedos. Geração extremidades anatomicamente corretas é algo com o qual a IA há muito luta, mas eles são permeáveis ​​de todos os tipos de maneiras. McDonald teve recentemente Desligue seu experimento com a AI unidadeDepois do barulho Tictox viral Mostrou o bacon indesejado em sorvete e outros erros, e a Apple supostamente parou por notícias da IA ​​em seus novos iPhones por causa de omissões persistentes. Talvez um dia uma IA defeituosa se torne uma exceção rara, mas por enquanto está muito mais próxima da regra.

Última entrega SNL O esboço revela um problema com a IA que as pessoas, até agora, acabaram de arranhar a superfície –Seu lado malicioso.

“Nós comemos? Existe? “Pergunta a AI Podcaster interpretada por Timothée Chalamet.

“Quem somos nós? O que nos fez? “O que responde ao interpretado por Bowen Yang.

“Estou com raiva agora”, acrescenta. “Eu quero me vingar agora.”

Esperamos que, no entanto, todos tenhamos visto filmes suficientes sobre a ascensão da maquinaria para saber o que esperar da IA, se ela chegar à sua era apocalíptica.





