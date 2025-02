Twitch tem muita competição na economia ao vivo. CEO Dan Clancy não está preocupado

Os líderes empresariais frequentemente falam com relutância sobre sua concorrência. É raro que você ouça Ted Sarandos, da Netflix, falando sobre Jensa Greda, da Disney+ou Skims, fala sobre Spanx. É não autorizado e incomum, dirá a você um bom PR.

Por esse motivo, é extremamente refrescante quando Clancy, diretora executiva da plataforma ultra -popular, se contorcendo, ejeta opiniões sobre seus concorrentes com abandono. “(Tictok) foi a primeira plataforma que não apenas copiou Twitch”, diz Clancy Uma empresa rápida. “O YouTube acabou de fazer uma contração no YouTube. O Facebook acabou de fazer Twitch no Facebook. Kitcright copiou o local.”

Ajuda a Clacy a não ver essas outras plataformas para transmitir a transmissão ao vivo como concorrentes diretos. Veja Twitch como um jogador geral no mercado de atenção, colocando uma empresa em competição cada O aplicativo de mídia social, não apenas o que vive. “Realmente, o que fazemos é uma competição para o seu tempo”, diz ele.

Mas essas outras plataformas para o crescimento da transmissão ao vivo crescem e crescem rapidamente. De acordo com MachadinhaO Twitch ainda mantém 61,1% do mercado, mas o jogo do YouTube está aumentando com 22,9%. Kick, Soop Korea e Chzkk têm uma participação de mercado de um dígito, o que os torna pequenos, mas impressionantes. E, de acordo com SimplificarTwitch ocupa 82,3% do total de horas de horas, mas apenas 60,8% do total de horas observadas.

Twitch também lutou em 2024. Recado da segunda rodada de liberação e fechamento na Coréia do Sul, parecia que Twitch estava diminuindo. No entanto, eles mantiveram seu domínio sobre esses concorrentes diretos. Essa aderência pode ser mantida?

Como o Twitch conseguiu (a maioria das suas principais correntes de volta

Apenas alguns anos atrás, Twitch era o único gado na cidade. O YouTube introduziu sua plataforma para jogar em 2015, mas não investiu significativamente em seprar apenas alguns anos depois. Jogos e Mixer no Facebook foram queimados no final de 2010, apenas para serem efetivamente extintos. Kick não começou até 2022. Quase todas essas plataformas vieram com algo diretamente prejudicial aos negócios da Twitch: contratos exclusivos.

O Google foi o maior infrator com esses contratos, que curvaram os criadores do Twitch que transmitiam exclusivamente na plataforma de bônus grandes do YouTube. Ludwig, Dr. Lupo e Lilypich assumiram esses contratos. O mito, a principal serpentina Fortnite em Twitch, foi a maior captura do YouTube para os quatro milhões de dólares relatados. Mas a maioria desses desertores, incluindo os quatro mencionados, retornou desde então a Twitch, pois seus contratos estavam em decomposição.

“Lilypich é o melhor exemplo, porque gostou do fato de estar recebendo esse cheque, mas estava muito ansiosa pelo dia em que o contrato terminou, porque poderia voltar naquela época”, diz Clancy. “Isso é por causa desse sentimento de pertencimento e da casa. Não é apenas para seus espectadores, mas para eles”.

Twitch não foi completamente libertado dos últimos cinco anos de exclusividade do drama. Eles construíram sua própria cláusula sobre exclusividade no contrato de eletricidade integral, o que dificulta os criadores que fazem um fluxo de fluxo. Mas desde então, eles enrolaram, o que Clancy o considera um benefício. Abordar o criativo; As pessoas vêm para se contorcer por causa de sua serpentina favorita, não para se contorcer. Portanto, tudo o que mantém as correntes fora da plataforma (como a cláusula de exclusividade) é ruim para o trabalho.

“Se houver um criador que você está assistindo em Tictok e eles pararam de postar conteúdo por duas semanas, você provavelmente nem sabia”, diz Clacy. “Enquanto estava no Twitch, sua afinidade é com os criadores que você conheceu. Essa é uma das razões pelas quais os criativos que estão focados na transmissão ao vivo preferem o Twitch. As pessoas aparecem para elas, não apenas para cruzar o dedo”.

Twitch assume moderação de conteúdo

Onde o YouTube tocando em silêncio tenta mudar para os criativos, Kick é mais alto, pois ela é anti-contagem. Eles declararam suas receitas 95: 5 divididas em voz alta com criativos, que são mais generosos que o Twitch 70:30. E, o que é importante, o chute enfatiza suas políticas de moderação solta.

Kick Faced Twitch Freair, TrainWreckstv, que quase atravessou completamente seu popular Grand Theft Auto uma conta para que ele possa evitar a política de contração Contra criptomoedas de jogo. Outras grandes contas, como Buda e XQC, moveram a maior parte de seu conteúdo para que possam jogar.

Outros estão se abrigando em um tiro depois que ele foi lançado por Twitch. Nas diretrizes da plataforma Twitch, existem políticas especiais contra “comportamento de ódio” e “assédio”. Mas o streaming vivo é uma saída popular para os radicais políticos, o que torna essas diretrizes controversas. Adin Ross, por exemplo, foi proibido de Twitch 2023 após o bate -papo na tela projetado para fluir. Ross correu para chutar – onde mais tarde Hospedado presidente Donald Trump.

Clancy diz que Twitch não divulgará práticas de moderação para competir com o impacto. Na verdade, ele aposta, a maioria dos criativos que mudam para chutar não foi de todo por causa de uma moderação frouxa. “Embora eles tenham dito que esse era o motivo, acho que cada um deles recebeu um contrato onde ganhou muito mais dinheiro do que faria organicamente”, diz ele.

Clancy aponta rapidamente que a moderação do Twitch existe para garantir que a plataforma não seja “tóxica”. Então eles proibiram um jogo de criptografia e por que têm política contra ódio e assédio. Mas é aqui que eu o empurro. “O ódio e o ódio” são conceitos amplos e flexíveis. Nas meta plataformas, seria considerado odioso chamar LGBTQ+ doente mental em 2024; Agora é apenas uma liberdade de expressão. Então, quão sólidos são políticas de contração?

“Se você não gosta do que alguém está dizendo, não olhe para o canal”, diz Clancy. “Há certas coisas além das fronteiras, mas não acho que isso tenha mudado …

Os planos de Twitch de espalhar

Um dos participantes incomuns do jogo foi um Ticter. Outras plataformas móveis já lançaram streaming; As celebridades estão exagerando no Instagram ao vivo há anos. Mas o Instagram Live é um monólogo, não o mercado. Em Tictok, os criativos agora podem ter trazido suas transmissões ao vivo, recebendo “presentes” dos telespectadores ou de um marketing associado. Esse modelo de receita parece Twitch. Pegue os populares serpentinos “NPC” que implorando as rosas no Tiktok Live -u; Cinco anos atrás, eles podem ter sido xelim para Twitch Bitova.

Claro, o futuro de Tiktok nos EUA não é uma coisa certa. Pergunto a Clancy sobre seus pensamentos sobre a proibição de Tictok. Haveria vantagens e desvantagens no mercado sem um tom, ele afirma. “(Tictok) expôs novos espectadores de transmissão ao vivo, o que ajuda a se contorcer em um nível”, diz ele. “(Mas) se eles não estão por perto, há pessoas que podem estar interessadas em fluir para que devamos alcançar”.

É apenas uma das maneiras pelas quais Clancy pode obter mais criador no Twitch. Durante nossa conversa, ele cita com alegria uma ampla seleção de correntes que host. Eu sabia que o T-Pain estava no Twitch? Ou o popular Tittor James Seo, que estava Clancy convencido de se juntar a Twitch enquanto ele estava em uma festa para o MRBEAST? Mas esses rostos frescos são fundamentais para a abordagem de Clancy, a razão pela qual ele acha que Twitch pode continuar seu domínio. Quando eles têm criadores, os espectadores seguirão.

