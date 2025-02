Um aumento no armazenamento lateral

Na força de trabalho em desenvolvimento de hoje, um número crescente de indivíduos aceita uma nova identidade: tapume. São pessoas que, além de seus empregos tradicionais, estão lançando empreendimentos empresariais ao lado. Eles não apenas assumem empregos adicionais – eles criam novas oportunidades para gastar paixão, construir riqueza e ganhar controle sobre seu futuro financeiro. Dos chefs da lua aos fotógrafos de fim de semana, consultores tecnológicos durante o dia e criadores digitais à noite, eles são uma personificação secundária de resistência, adaptabilidade e espírito empreendedor.

O aumento das condições colaterais não é apenas uma reação à pressão econômica; É um reflexo da maneira como os trabalhadores modernos redefinem o que significa ter uma carreira. Esse movimento é uma resposta natural a um cenário econômico movido – aquele em que os trabalhadores estão cada vez mais convertendo suas habilidades e paixões em novos fluxos de fluxo. Para muitos, essa abordagem dupla oferece não apenas segurança financeira, mas também uma sensação de realização e independência.

Quem são as presas secundárias?

Kiva -esse efeito no efeito -2024 dos EUA. Eles descobriram que 43% dos mutuários da Kiva, que são proprietários americanos de pequenas empresas, mostram que seu trabalho é outro emprego ou empreendimento. E as recentes descobertas de Declaração Adjunto do Relógio de 2024 Descubra que 27% dos trabalhadores que assistem agora ocupam dois ou mais empregos, e a geração X liderou 33% e seguida por Millennials, Gen Z e Boomers. Olhando para ele de ambos os ângulos, fica claro: o movimento lateral é real.

Esse movimento reflete uma mudança estrutural mais ampla. À medida que as pressões financeiras e desejos de flexibilidade crescem, os trabalhadores de todas as idades aceitam um estilo de vida múltiplo, redefine as normas de trabalho e criam um cenário diversificado de trabalho. O crescimento do movimento lateral apóia a crescente economia do show, o progresso da tecnologia e a mudança geral para melhorar a saúde mental e o bem -estar. O trabalho paralelo geralmente permite que as pessoas conectem suas paixões a atividades profissionais, mas para fazê -lo precisar de apoio.

Para ter sucesso, eles precisam de acesso ao capital

Com renda imprevisível e responsabilidades pré -fabricadas, muitas transições de apoio têm dificuldades para acessar o capital, especialmente quando os sistemas financeiros permanecem direcionados para os dados tradicionais de medição de crédito. Aproximadamente 26 milhões de adultos Nos Estados Unidos (quase 10%), eles são considerados “invisíveis de crédito” e não há histórico de crédito para garantir o financiamento tradicional.

Maria Cortes, O fundador da Latina e da marca feminina Di Luna, com sede em Tucson, é um exemplo disso. 2020 transformou um hobby em um emprego, desde que ela fosse uma trabalhadora importante no banco. “Desde o início, minha mãe me ensinou a ser independente, responsável e que eu sempre pensei em crescimento”, disse ela à Kiva. Para realizar seus sonhos, Maria precisa de capital, o que geralmente é desafiador para obter uma pequena startup.

Aqui ele entra em Kiva. A plataforma de microleding da Kiva oferece uma abordagem financeira vital para os caules laterais, que geralmente não possuem recursos bancários tradicionais. Em julho de 2022, Maria recebeu um empréstimo de US $ 5.000, Kiva Kiva. “Foi capaz de obter esse capital (de Kiva) que era o começo de tudo”, dividiu Maria. “Meu primeiro ano ganhou cerca de US $ 15.000. No meu segundo ano, depois de obter um empréstimo da KIWA, aumentei esse número total em cerca de 400%. No terceiro ano, aumentei cerca de 190%”.

A história de Mary não é apenas um testamento de crescimento; Esta é uma ilustração de que o financiamento acessível pode desbloquear novos caminhos para as circunstâncias econômicas e o poder das férias laterais para o sucesso. Sua história ilustra o que Kiva viu de milhares de empréstimos: 83% dos relatórios melhoraram o sucesso dos negócios ao receber seus empréstimos e 62% acreditam que a Kiva aumentou suas chances de atingir seus objetivos de negócios primários. Além disso, 80% melhoraram a confiança do gerenciamento de finanças e 65% do relatório aumentou a receita.

Desde então, Maria abriu os gigantes dos Giants em Tucson e dirige seu trabalho avançado de tempo completo.

Encontre -se sobre os desafios de um estado lento

Embora o aprimoramento lateral ofereça recursos financeiros e tomadas criativas, isso não é isento de desafios. A realidade moderna de alto custo de vida, salários e restrições permanentes, como a abordagem dos cuidados de saúde, geralmente criam um ambiente no qual os inovadores devem recorrer às direções laterais, em vez de seguir suas metas de negócios com o horário de trabalho completo.

De acordo com a pesquisa de um representante, quase 41% dos funcionários por hora vivem um salário sobre salário, que forma a lei sobre o saldo de mais empregos ainda mais tributação. A transformação secundária foi transformada e as empresas devem se preparar para essa mudança geracional. As empresas oferecem flexibilidade, ambientes de trabalho e treinamento melhorarão muito melhor para atrair este local de trabalho emergente.

Abrace a força de trabalho lateral

O aumento das tarefas paralelas sinaliza uma profunda mudança na força de trabalho que os líderes que pensam em avanço não podem pagar por negligência. Esses inovadores de trabalho não abundante incorporam resistência, adaptabilidade e potencial não utilizado, oferecendo às empresas uma oportunidade única de contratar um talento empreendedor e motivado. Ao investir em ferramentas, recursos e políticas que fortalecem as pessoas paralelas – por meio de acordos de trabalho flexíveis, abordagem financeira ou desenvolvimento profissional – as empresas podem incentivar esse movimento crescente e aproveitar uma variedade de mão -de -obra dinâmica. As empresas podem incentivar uma economia em que empreendedores com tempo curto podem se transformar em proprietários completos de empresas. Apoiar hastes laterais não é apenas bom para os trabalhadores; É uma vantagem estratégica para as empresas que desejam progredir na economia futura.

Vishal Ghotge é o CEO da Kive. Silvija Martincevic é diretora executiva de vice -vice e membro do Comitê da Aliança.

