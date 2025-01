A transformação digital é o investimento mais importante que as organizações podem investir para incentivar o valor da empresa. Isso está de acordo com 68% dos 1.600 líderes empresariais Deloitte pesquisado. E enquanto eu concordo principalmente com o pensamento deles, levaria as coisas um passo muito importante.

Nos meus seis anos como CEO da Argyle, uma empresa tecnológica cuja existência depende da disposição de outras organizações de transformar digitalmente seu procedimento de receita, aprendi o seguinte: uma transformação que dá prioridade às necessidades, habilidades e experiências de pessoas que gerenciam a tecnologia Tecnologia para adotar sucesso a longo prazo.

Considere usuários

Alguns chamam isso de abordagem a um homem. Eu chamo de bom senso. O ponto de automação dos processos de negócios é melhorar a eficiência de desempenho e alcançar a eficiência que permite que as pessoas se concentrem nas tarefas que realizam melhor. Portanto, é a razão pela qual a configuração de uma estratégia de transformação digital no vácuo e a tecnologia imponente não terá sucesso no melhor, na pior das hipóteses.

Eu digo isso com experiência. Em nossos primeiros dias em Argyle, começamos a construir uma infraestrutura que não existia antes. Focamos na funcionalidade de nossa plataforma e de seu produto, porque tivemos que alcançar o mercado e provar que temos um produto sustentável. Nesse processo, consideramos as necessidades das empresas que comprariam nossos produtos, mas eles não tinham recursos ou permeabilidade para dar prioridade à experiência de cada usuário em potencial. Como resultado, fomos capazes de vender com sucesso nossa tecnologia, mas lutamos para alcançar as taxas de adoção que consideramos indicar o verdadeiro sucesso.

Enquanto amadurecemos, aprendemos melhor e coletamos os recursos que precisávamos fazer algo. Agora sabemos que uma transformação digital amplamente difundida ocorre apenas quando as pessoas apreciam e acreditam em novas tecnologias o suficiente para mudar seu comportamento. E a mudança é difícil.

Prioridade para as pessoas em sua transformação digital

De acordo com a Accenture Pesquisa, 80% das organizações pretendem realizar mudanças de transformação no futuro. Enquanto isso, 95% das organizações passaram pelo menos duas ou mais transformações nos últimos três anos.

Ao mesmo tempo, a maioria das organizações não está muito otimista sobre o processo de transformação ou seus resultados projetados. Apenas 30% se sentem confiantes em suas mudanças na mudança e 30% prevêem que seus esforços na transformação têm um impacto significativo no desempenho.

Isso está deprimido. Mas não é irregular.

Pesquisa da McKinsey mostrou que uma prioridade pessoas Uma é que as organizações que aprovaram transformações digitais bem -sucedidas em comum. Eles não perdem de vista o fato de que seus esforços estão a serviço do sucesso de seus funcionários e que o sucesso depende de sua adoção entusiasmada de qualquer nova tecnologia introduzida.

4 maneiras de colocar as pessoas em primeiro lugar

Na prática, definir as pessoas primeiro significa considerar os funcionários em cada estágio da viagem pela transformação digital. Aqui estão quatro maneiras de fazer isso.

Trabalho tedioso: Ao decidir por onde concentrar seus esforços, por exemplo, você pode começar com as tarefas e processos que os funcionários consideram os mais estúpidos ou frustrantes – aqueles que estão principalmente a caminho de fazer um trabalho que desfrutam ou obtêm valor dos valores de . Isso também implica realista sobre o escopo de uma mudança tecnológica que sua equipe pode resolver razoavelmente em seu estado atual. Ele odeia a ingestão: Ao avaliar a solução, o acesso a um homem pode significar convidar os funcionários a participar do programa piloto e buscar sua contribuição. E isso deve significar trabalhar com fornecedores de tecnologia que prevêem proativamente seus funcionários no design de sua solução. Além disso, os fornecedores também devem estar dispostos o suficiente, capaz e ágil para ajustar sua solução para atender ainda mais aos seus requisitos operacionais e preferências da equipe. Isso vai longe na remoção ou minimização de distúrbios e frustrações que podem aumentar a confusão entre os funcionários ou iniciar sua resistência.

Comunicação: Ao implementar, a prioridade das pessoas significa projetar uma estratégia conjunta de introdução que se comunique efetivamente sobre a mudança que está sendo conduzida, por que ela é acionada e sua fita temporal – do lado da comunicação excessiva, se houver dúvida. A pesquisa da McKinsey mostrou que as empresas que provaram ter sucesso em seus esforços para a automação têm sete vezes mais chances de contratar formalmente sua equipe de comunicação na fase de implementação. Um treinamento atencioso em toda a equipe também é crucial e deve apoiá -lo profundamente, se não administrar ativamente, por um fornecedor tecnológico. Siga e avalie: E, finalmente, a transformação digital não deve ser uma iniciativa do set-it-iii-for-i. Você deve planejar a avaliação regular de soluções tecnológicas com a entrada dos funcionários para identificar e resolver rapidamente perguntas que afetam a adoção e o trabalho. Isso também permitirá que você absorva, se comunique e forneça treinamento sobre a atualização à medida que estiverem disponíveis.

Em Argyle, para liderar nossa própria parte da transformação digital, agora estamos considerando e explicando o elemento humano da transformação como a própria tecnologia. Sabemos que nosso progresso coletivo depende da admissão das pessoas que gerenciam nossos produtos – e depende de nossa disposição para vê -los, ouvi -los e explicar em todas as nossas decisões. Incentivamos todos os líderes de tecnologia a seguir isso.

Shmulik Fishman é o fundador e diretor da Argyle.

