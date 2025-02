Urbanismo de recuperação: construir um futuro resistente de Los Angeles

O Fast Company Council é uma comunidade de membros privados de líderes, especialistas, executivos e empreendedores influentes que compartilham suas idéias com nosso público. Os membros pagam taxas anuais de associação pelo acesso à aprendizagem de pares e liderança de pensamento, eventos e muito mais.

Los Angeles é a nossa casa e um laboratório vivo. Por quatro décadas em Rios, foi pioneiro o design que enfrenta complexidade, acreditando que todo desafio urbano tem profundas oportunidades de transformação. Incêndios catastróficos recentes não são apenas uma crise, mas um ponto crítico é um reexame de resistência.

Nossa prática da paisagem, liderada por Katherine Harvey, sempre percebeu que o design urbano é um ato de uma imaginação coletiva. Este momento requer a sobrevivência à reinvenção radical – um desafio que ecoa profundamente com o nosso ethos fundador de projetar para um futuro dinâmico e adaptável.

Os antecedentes de Katherine em arquitetura paisagística, pesquisa acadêmica e residência no Los Angeles Center fornecem a ela uma visão valiosa do futuro da cidade. Oferece uma perspectiva atenciosa durante esse momento de tristeza e esperança para a cidade que nutrimos.

O próximo reflexo de Katherine sai de nossa dedicação a Los Angeles, uma cidade que ajudamos na forma e continuamos a acreditar, mesmo – e especialmente – em nossos momentos mais vulneráveis.

Los Angeles 2025

Este ano, ela chegou com destruição inimaginável para a região de Los Angeles. Incêndios catastróficos são um teste que lidaremos com o futuro de nossa cidade e os desafios e possibilidades geracionais que temos à nossa frente. À medida que passamos de choque em recuperação, as discussões já começaram como, o que e onde nos renovamos. O momento imediato lida com influências humanas, que continuarão a se desenvolver nos próximos meses. Ao mantermos esse impulso e agimos intencionalmente em nosso futuro, é incerto. Essa recuperação será um enorme trabalho de conversão e re -modelar a cidade. Esse momento inesperado nos dá uma janela para resolver os desafios do passado e dos atuais em Los Angeles, enquanto enfrentamos nossa realidade climática global.

Território, gerenciamento e recuperação coletiva

A maioria das principais obras do design da cidade negou a complexidade das comunidades, história ou serviços ambientais existentes a serviço de motivações e realizações estreitas. Los Angeles, por outro lado, historicamente atormentou a motivação incremental e individual do capital, resultando em uma cidade dispersa e descentralizada. Podemos aprender com essa dicotomia histórica de grandes planos únicos em comparação com o individualismo incremental e definir o urbanismo coletivo para a recuperação? Aquele em que construímos uma cidade que reduz mais danos a nossos moradores e ao meio ambiente. Aquele em que não aceitamos os resultados inevitáveis ​​de clima extremo que terminam com desastres, mas exibem planos ambiciosos de ajuste para construir mais brilhante.

Muitos especularam que a jurisdição distribuída e os centros de poder nos mantiveram da visão coletiva da piscina. Até o prefeito da cidade reconheceu nossa falta de planejamento abrangente e “”gerenciamento fragmentado“Como recentemente, em outubro, ao resolver iniciativas para melhorar a rua.

Este evento pode causar maior cooperação entre diferentes lugares: Altadena e Pacific Palisades, o condado e a cidade, o prefeito e o supervisor? Com a nomeação do diretor de recuperação da cidade, Steve Soboroff, agora estamos esperando que ouvimos se o condado e a cidade encontrarão um método para cooperação conjunta. O que pode ser necessário é uma agência que se desenvolve através dessas administração para se livrar de brigas relacionadas e geografia única. Apesar de nossa infraestrutura cozida, nosso sistema de transporte público no metrô de LA foi um modelo extraordinário do que é possível quando removemos o atrito do território interno e apoiamos o planejamento de agências cruzadas.

Projetar uma visão coletiva

Muitos continuarão dizendo que esses eventos foram inevitáveis, apesar do clima de aquecimento. No entanto, temos a oportunidade de mudar a próxima inevitabilidade. Como arquiteto paisagista e diretor criativo de um coletivo global de designers, faço parte da comunidade de design na qual a previsão do futuro é parte integrante de nosso trabalho diário.

Este evento abriu perguntas para nós que desapareceriam sem esse desastre. Podemos renovar nossos bairros como um lugar que se desenvolverá ao atender às nossas necessidades imediatas de serem contratadas aos edifícios mais robustos? Esses novos edifícios podem ser torturados e coexistir passivamente com o meio ambiente? Podemos lidar agressivamente com capital e deslocamento constante, no que, sem dúvida, será uma crise difícil de moradia e acessibilidade? Podemos aprimorar e renovar a interface urbana da área selvagem e restaurar nossa antiga ecologia de piscinas, gramados e sábios costeiros, como intérprete ambiental desde o intenso tempo?

Muitas idéias, pesquisas e planos reunidos sob o governador Grupo de Trabalho da Vida Selvagem e Resistência Florestal. No entanto, este trabalho deve se tornar eficaz e transferir para nossa região e o contexto urbano desses incêndios. Para uma comunidade de designers, uma tradução dessa experiência em uma solução escalável para comunidades, vizinhos e edifícios serão os principais passos.

Permitir está sonhando neste momento em dor e trauma coletivo, nos imaginamos em um lugar fora do desastre. Se pudermos fazer isso, podemos resolver as etapas para chegar lá. Exigirá invenção e remodelação, não diferentes do que já foi lançado em centenas de Califórnia iniciativas climáticas aliviar nosso futuro climático projetado. É um trabalho que nossa geração precisa fazer de qualquer maneira. Este é o nosso momento de decidir se deve desempenhar o papel principal na definição desses caminhos de acordo com a redução da vulnerabilidade e o aumento da resistência ao clima extremo futuro como cidade e região.

Andando

Não será fácil escolher uma visão coletiva da instrumentalidade de ordens executivas ou plantas de decisões individuais. Quando ele escreveu isso em 28 de janeiro, fica claro que haverá uma maior resistência a esse caminho e de uma perspectiva federal nojenta e aqueles que vêem a crise climática como um destino, não podemos mudar. No entanto, existem muitos outros votos, de membros da comunidade a especialistas, que contribuirão com esses problemas e otimismo em relação ao nosso futuro, se estivermos comprometidos com essa mudança geracional no desenvolvimento da cidade.

Instituições, universidades, membros da comunidade e contadores de histórias terão que ser engajados e capacitados para nos imaginar imaginativamente para o nosso futuro. Finalmente, uma visão coletiva precisará se envolver na cidadania que imaginará um futuro diferente que seja investido em melhorar a vida e a vitalidade de nossas regiões. Nesse processo, reviveremos a história da deterioração desses lugares, combinada com o futuro inicial que acabou de começar e agora aparecerá após este evento. Se escolhermos isso como uma geração, o procedimento para o design será tão importante quanto o resultado.

Jessamyn Davis é um queixoso, e Katherine Harvey é diretora criativa e arquiteto paisagista da Rios.

