O aparecimento de IA generativa e transformações digitais redefiniu o relacionamento com os clientes, capacitando os consumidores como nunca antes. Conforme reivindicado por UA Artigo anterior Eu escrevi, o cliente de hoje não é mais um mero segmento ou um consumidor direcionado, mas uma marca que procura fornecedores para ajudar a criar sua identidade única. As empresas agora precisam redefinir suas propostas de valores para atender a essas expectativas evolutivas.

Nos últimos anos, vimos plataformas digitais como a NikeID e a inovação física, como a Coca-Cola Freestyle, permitindo que os consumidores ajustem os produtos dentro de parâmetros de empresas definidas. Essa tendência está se expandindo de acordo com experiências personalizadas, e as empresas oferecem aos clientes mais controle em troca de preços premium e experiências individualizadas.

Droz: um estudo de caso em criação de radicais

Durante a recente visita à Suíça, testemunhei um exemplo extraordinário da criação de clientes da Jaquet Droz, uma base de luxo a cada hora fundada em 1738. Agora parte do grupo Swatch, essa Maison embarcou em uma jornada radical ao aceitar a cooperação com os clientes.

Liderado pelo diretor executivo Alain Delamuraz, Jaquet Droz lançou a estratégia “JD 8.0: Honor of Heritage”, com foco na criação de peças únicas em parceria com os clientes. A empresa deu um passo ousado para desmontar sua rede de vendedores para trabalhar diretamente com os clientes.

Jaquet Droz construiu estudos especializados para cooperação, nos quais os clientes podem falar sobre as peças desejadas com artesãos. Esses objetos principais permitem a interação real -tempo e o rastreamento passo a passo ao longo do processo de produção, mesmo para selecionar determinadas cores por hora. Essa colaboração pode durar até um ano para garantir que a visão precisa do cliente seja capturada no nível da sombra colorida. Embora o comprador não seja especialista em fazer relógios – é isso que Jaquet Droz traz para a mesa – ele é um especialista em suas preferências e desejos. Para que essa marca histórica esteja disposta a cooperar tão profundamente com seus clientes e permitir que seus sonhos exigam grande humildade e clareza do papel do usuário em sua existência.

Alta cooperação

Quando Bon Jovi queria marcar o 40º aniversário da banda, era uma colaboração única para criar com uma equipe de Jaquet Droz, o que resultou no esqueleto do turbilhão do Red Gold-Roda Jovi. Quando um comprador canadense e fãs de Rolling Stones queriam garantir que seu amor pela música viva todos os dias, o Automaton Rolling Stones – a explosão na Main Street fosse criada especialmente para eles. Para Mark, que começou sua jornada na música, fazendo chilrear especiais de relógios de pássaros para a elite européia, fazer um frete relacionado a frete foi uma continuação natural de seu legado. Mas sua criação comum não para de música. Desde relógios relacionados à natureza até as principais complicações da linha Tourbillon, a empresa é totalmente dedicada a cumprir os sonhos de seus clientes.

Coragem para inovação

A decisão de Jaquet Droza de parar de trabalhar com comerciantes e butiques em favor do envolvimento direto do cliente foi corajoso e arriscado. Esse movimento deu liberdade para se concentrar totalmente nas necessidades de clientes individuais, estabelecendo um novo padrão na indústria de relógios de luxo.

Embora alguns possam argumentar que esse nível de cooperação é um privilégio reservado para Rich, é provável que um exemplo do Jaquet Droz incentive outras empresas a encontrar maneiras de democratizar os modelos de formação de clientes.

Como você pode iniciar o processo de criação com seus clientes? Aqui estão algumas etapas a serem consideradas:

Primeiro pensamento: Ajuste -se ao fato de que seus clientes são proprietários de marcas com opiniões no distrito, não apenas os consumidores de seus produtos finais. Escuta curiosa: Redesenhe seu processo de descoberta para fazer perguntas diferentes e procurar diretrizes de design. Transforme para o kit de ferramentas: Considere sua experiência e habilidade como parte de uma ferramenta disponível para soluções de artesanato com Seus clientes não para eles. Espaço cooperativo de design: Como Jaquet Droz, crie espaços dedicados que estimulam a cooperação e o diálogo recíproco. Gerenciamento de viagens comuns: Inclua a entrada dos clientes ao longo da viagem. Ajuste conforme necessário com base no feedback. Criações únicas: Concentre -se na criação de uma solução que reflita não apenas as necessidades do cliente, mas também de sua marca. Compartilhe o empréstimo: Verifique se a contribuição do seu cliente é respeitada e expressa no produto final. Suporte permanente: As vendas nunca acabaram porque você continua atualizando a solução como a tecnologia se desenvolve e as expectativas do cliente mudam. Cobrar de acordo: Ko-Creating não significa que você precisa perder dinheiro. Isso deve levar à solução perfeita a um preço superior em comparação com o tamanho que está sendo vendido hoje. História única: Embora seu profundo conhecimento de processos e produção seja óbvio, respeite seus clientes para saber melhor o que eles querem e que história eles querem fazer por si mesmos. Essas histórias refletem sua identidade e, portanto, sempre haverá um tipo.

O uso do pé está aqui para ficar. Como vários fabricantes estão investigando ofertas, a dedicação à cooperação de Jaquet Droza, que mostra seus novos estudos e acesso a um consumidor direto exausta o caminho para a indústria.

As etapas corajosas tomadas por esse relógio mostram que, às vezes, para avançar, as empresas precisam arriscar e reconsiderar todo o seu modelo de negócios. À medida que essa tendência continua, podemos esperar ver abordagens mais inovadoras para a cooperação de clientes em diferentes setores, o que potencialmente cria a criação disponível para um público mais amplo.

Lior Arussy é especialista em transformação global e autor de Dare to the Author!

