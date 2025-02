Sony’s Inson Ele se inscreveu como o principal parceiro do VCT EMEA, eSports Tournament for Riot Games ‘ Avaliação.

O equipamento de engrenagem de marcação da Sony continuará apoiando os valores de esports com este acordo perene. Será um parceiro oficial de jogo da VCT EME nos próximos dois anos.

O Marko Gaming Gear já havia apoiado a VCT como parceiro oficial do fone de ouvido e atualmente está patrocinando duas equipes de WALLONER: FNATIC (EMEA) e Divisão Zeta (APAC). Agora, a Insons colaborará com a VCT EMEA como parte de um ano de trabalho, que durará até o final da temporada de 2026.

O acordo verá o equipamento insone da sala de treinamento, o espaço de exercícios e as salas comuns com um dos dois

A gama do M10S OLED Monitor, dando aos jogadores, equipes e parceiros de transmissão a oportunidade

Use e teste o equipamento. Além disso, os fãs que participam da Riot Games Arena em Berlim também receberão

A oportunidade de experimentar monitores na estação 1V1 na zona dos fãs durante o dia do VCT EME.

O monitor M10S foi projetado em colaboração com a equipe de moeda fenática, e os fãs que tentam verificar a qualidade da imagem e o jogo suave na zona dos fãs, graças a um tempo de resposta de 0,03 ms a 480 Hz OLED Ploče. O monitor também contém um modo de imagem exclusivo otimizado para um valurant, criado por colaboração com o FNATIC.

“A Insone se tornou um jogador importante no cenário de desempenho pró-jogo, por isso estamos encantados por poder trazê-los como parceiro do VCT EMEA pelos próximos dois anos”, disse Daniel Ringland, chefe da EMEA EMEA, Declaração da UA . “O apoio contínuo de nossa cena e esports e dedicação em atender às necessidades evolutivas da comunidade de brinquedos através da Top Technology tornam essa cooperação realmente emocionante”.

Os fãs podem experimentar os monitores Inson na Riot Games Arena em Berlim.