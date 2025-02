Vencedor real do Super Bowla? Companhias de seguros

O Super Bowl Lix está quase à nossa frente, traz consigo muitas perguntas. Quem vai ganhar? Qual marca terá o melhor anúncio e quem jogará nela? Além disso, por que um ingresso está à venda?

Mas há muitas perguntas nas quais a maioria de nós não pensa. Perguntas como, e se o jogo for cancelado? Como Nova Orleans e NFL protegerão a cidade e colocarão as ameaças? E se um evento imprevisto machucar jogadores, fãs, trabalhadores ou pior. . . Taylor Swift?

A maioria prefere não considerar esses horrores. Eu não acho que ninguém queira viver em um mundo onde Kendrick Lamar não é uma loja de meia hora.

Mas um grupo se concentra exclusivamente Para perguntas como essas, às vezes dois anos antes do grande jogo: companhias de seguros. Porque o maior palco de futebol é o Super Bowl é um dos menores eventos do mundo.

O trabalho de seguro do Super Bowla é tão caro quanto o segredo. Muitos detalhes (prêmios, cobertura, empresas incluídos) não são públicos. Por isso, encontramos Martin Ridgers, proprietário da MKR Specialty Insurance Mediator. Ridgers ajudou a proteger 10 Super Bowla, bem como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos e até a inauguração presidencial.

Ele deu algumas dicas sobre o que precisava para proteger o Super Bowl.

Super responsabilidade

“É quase como montar uma cidade pequena quando você faz um evento desse tamanho”, diz Ridgers. Por causa disso, ele diz: “Não é realmente uma NFL que define o Super Bowl. É uma cidade que cria seu próprio comitê e sua própria organização”.

Por esse motivo, já que tanto Hoopla que envolve o Super Bowl acontece do campo (e mesmo fora do local), a NFL transferiu estrategicamente a maior parte da responsabilidade para a cidade anfitriã, que se torna responsável por todos, de acidentes nos eventos patrocinados pela NFL aos danos à propriedade e ferimentos aos trabalhadores. Incidentes de trânsito, estruturas temporárias, atrasos em emergência, proteção do ventilador (na faixa em graus variados de intoxicação)-o risco de risco é exaustivo. E não apenas o dia do jogo a ser fornecido. É toda a semana da cerimônia do Super Bowla.

E com potenciais pagamentos que variam de US $ 100 milhões, vários provedores de seguros foram selecionados mesmo dispostos e capazes de cobrir esses custos.

“Provavelmente são menos de cinco companhias de seguros nos Estados Unidos ou até em todo o mundo que podem lidar com o Super Bowl”, diz Ridgers. “Portanto, não é como comprar um seguro de carro comum, onde eles podem sair em 20 companhias de seguros e obter uma oferta”.

O maior risco

É difícil imaginar que o LIX do Super Bowl seja cancelado. Mas isso está fora de questão. Em 2011 Dallas paralisado Alguns dias e ameaçou o Super Bowl XLV em Jerryworld. Em 2014, o Super Bowl XLVIII em Nova Jersey evitou de perto a tempestade de neve que atingiu Menos de 12 horas após o jogo. Assim, quase todas as partes do lado incluído – o comitê da cidade, a NFL, a rede de televisão que transmite o jogo, as empresas de limpeza contratadas para o evento, hotéis locais – comprando seguro para cancelamento.

Por causa disso, descarta o risco de um no Super Bowl no domingo.

O Super Bowl mais próximo foi cancelado em 2013. Durante o Super Bowla XLVII em Nova Orleans Superdome, o local do jogo deste ano, Power foi lançado durante o terceiro trimestre. Depois de 34 minutos, ela voltou e o jogo continuou. Se o poder não tivesse retornado e o jogo foi adiado como resultado, a apólice de seguro provavelmente começaria a cobrir os custos de acomodações adicionais, funcionários, instalações e muito mais, de acordo com Ridgers.

“É improvável que houvesse uma reivindicação nesse caso porque o poder apareceu novamente”, diz ele. “Mas ela abriu a porta para diferentes reivindicações que não foram resolvidas”.

A responsabilidade da mídia também é uma consideração importante. Essas políticas protegem a rede que transmite o jogo da interrupção da transmissão (como desaparecimento de energia), problemas de som e, em alguns casos de violação da FCC – você sabe, de problemas imprevistos como o mau funcionamento do gabinete.

Fornecendo um show de meio tempo

Talvez a maior controvérsia na história do Super Bowla – em importância ou de outra forma – em 2004. No Super Bowl XXXVIII, quando Justin Timberlake puxou parte de Janet Jackson durante sua apresentação, expondo seus seios. Isso ficou conhecido como “Menal do guarda -roupa” E ele levou a CBS enfrentar US $ 550.000 multas da FCC.

As penalidades foram expulsas mais tarde, mas o incidente brilhou um aspecto fundamental do seguro de evento.

“Muitas vezes, as multas não são seguro”, diz Ridgers. “Não estou dizendo que não posso ser seguro, eu digo que não são necessariamente seguro. Porque (a ser punido) significa que você é culpado de violar algo que sabe que não deveria ter feito. “

O custo de defesa das multas em dinheiro, no entanto, é Garantindo, diz Ridgers – se a parte acusada for considerada culpada, poderá devolver a companhia de seguros.

Atrás das falhas do armário

Em uma pirotecnia fechada, as equipes que fazem palcos e plataformas rapidamente e no local, os artistas se apresentam no palco, dançarinos sobressalentes. . . Com ou falhas de guarda -roupa, o espetáculo que executa o show de halteteme do Super Bowl é um pesadelo de responsabilidade.

Segundo Ridgers, não é uma NFL, uma cidade ou um local que geralmente oferece emissão de meio tempo.

É um artista.

“Eu colaborei com as pessoas que estão fazendo shows no intervalo”, diz ele, “e na maioria das vezes estabelecerá uma corporação ou empresa separada apenas para fazer esse show e depois começar a anexar coisas a isso. Então, se eles trazerem um Artista secundário ou alguém, eles se tornarão uma parte dessa corporação ou serão trazidos como um subcontratado.

A segurança, diz ele, geralmente é de responsabilidade do local. Assim, o artista é responsável por garantir o show – cenários, pirotecnia, dançarinos, equipes e diferentes responsabilidades que o acompanha.

“O artista ou emprega uma empresa que já fez isso antes ou precisa criar uma empresa para proteger o que está acontecendo durante o programa de meio tempo”, diz ele.

Segundo Ridgers, o seguro apenas 12 a 15 minutos de metade pode custar mais de US $ 100.000.

Taylor Protection, anfitrião Trump

Taylor Swift não será a única celebridade com a lista A participando do LIX do Super Bowl. (E isso Nem sequer será sua primeira vez.)

Estranho o quanto ele pode parecer, Donald Trump será o primeiro presidente dos EUA a participar do Super Bowl nos 58 anos de história do jogo.

“Só porque sabemos publicamente que Taylor Swift não mudará nada lá”, diz Ridgers. “Haveria muitos outros artistas e pessoas importantes. Agora. . . presidente? Isso pode aumentar minha exposição. “

Aqui, Ridgers, diz ele, precisa de mais informações do que o Serviço Secreto geralmente está pronto para dar. Onde o presidente estará, quanto tempo e o que ele fará, todos são fatores críticos no cálculo do risco associado à sua participação. Como você pode imaginar, esses detalhes geralmente são raros.

“Digamos que eles saam e diga que o presidente subirá ao palco no meio do campo”, diz Ridgers. “Agora, torna -se uma manifestação política, não apenas um evento de futebol. Isso pode mudar os prêmios. Isso pode mudar as condições. E pode mudar independentemente de mim ou não”.

Defesa venceu o campeonato

A carga de seguros de lix do Super Bowl é tão enorme quanto o próprio evento e a responsabilidade que acompanha. Em vez de uma prateleira única, o seguro do Super Bowl atua como um portfólio complexo, começando com a prateleira e as camadas básicas em cobertura adicional.

Embora os prêmios e quantidades gerais de cobertura sejam publicados publicamente, podemos usar nossa imaginação. A cidade de Las Vegas Gastou US $ 60 milhões Anfitrião no Super Bowl do ano passado. O comitê anfitrião de Nova York/New Jersey Super Bowl foi responsável pelo Super Bowl XLVIII. Tocou no MetLife Stadium em Nova Jersey, também o mais caro de todos os tempos para US $ 70 milhões.

O fator em inúmeras obrigações em todo o conselho e o potencial pagamento e os prêmios aumentam rapidamente. “Sam (Super Bowl) às vezes pode custar sete números de seguro”, diz Ridgers, decidindo não compartilhar mais detalhes.

Basicamente, ao sediar eventos como o Super Bowl, as possibilidades de dar errado as coisas são quase infinitas, para que o evento seja garantido como tal.

Quando discutiram a responsabilidade de colocar um lix do Super Bowl, os Ridgers o compararam com o da posse de Tigra. “Realmente não há muita defesa se eu tiver um tigre, e seu tigre mordeu a cabeça”, diz ele. “Posso dizer”, meu tigre tem sido lindo e gentil nos últimos 10 anos! “Não importa. É imediatamente considerado uma arma.”

