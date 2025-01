Verifique seu negócio com esses dias nacionais em fevereiro

Os feriados nacionais podem ser uma maneira divertida e oportuna para comercializar um emprego. Existem muitos dias nacionais de fevereiro que podem ser relevantes para várias empresas. Aqui estão algumas coisas no calendário este mês.

Por que você deveria colocar seu trabalho em fevereiro?

Geralmente é um mercado útil útil para pequenas empresas ao longo do ano. Mas aqui estão algumas razões concretas para continuar seu esforço durante fevereiro:

Pegue durante um tempo lento: Muitos consumidores ainda estão se recuperando das férias e passando muito tempo em casa durante fevereiro. Eles podem precisar de pressão extra para cobrir seus negócios.

Diga a si mesmo entre a sua competição: Como muitas empresas diminuem este mês, pode haver menos ruído do que seus concorrentes. Aproveite a oportunidade para colocar seus negócios na frente de um público -alvo.

Aproveite os presentes: O Dia dos Namorados é um dos feriados mais populares em fevereiro. As pessoas costumam comprar presentes para entes queridos, por isso é perfeito para empresas que vendem flores, chocolates e muito mais.

Ajude os clientes com hábitos diários: Após o ano novo, as pessoas ainda estão entrando no ritmo cotidiano. E muitos adaptam as altas expectativas de sua resolução. Portanto, ainda pode ser hora de conectar seus produtos ou serviços com suas novas rotinas.

Conecte sua oferta a outros feriados estaduais: Existem muitas outras oportunidades em fevereiro que podem ser relevantes para o seu negócio. Verifique a lista abaixo.

Comemore neste dia nacional de fevereiro

Se você deseja promover seus negócios nos dias nacionais em fevereiro, aqui estão alguns populares a serem considerados.

1 de fevereiro – Dia Nacional do Chocolate Dargos

Blowgers de alimentos, padaria e lojas de presentes podem ser usados ​​hoje para oferecer produtos ou receitas especiais que incluem esse ingrediente popular.

2 de fevereiro – Dia da Terra

Groundhog viu sua sombra? Muitas empresas criam conteúdo divertido das mídias sociais em torno deste feriado.

3 de fevereiro

Restaurantes e padarias podem oferecer sobremesas ou especialidades gratuitas para comemorar este dia.

4 de fevereiro – Dia Nacional de Israel

O Dia Nacional de Israel celebra a rica herança cultural e contribui para o povo de Israel. Serve como uma oportunidade de homenagear a história, as realizações e as relações permanentes de Israel entre Israel e comunidades em todo o mundo.

5 de fevereiro – World Nutella Day

Celebre a Nutella oferecendo lojas especiais ou publicando receitas exclusivas de rede.

6 de fevereiro

As lojas de iogurte congeladas brilham neste dia, graças a vendas e eventos especiais.

7 de fevereiro

Os acessórios de souvenina e artesanais podem atrair atenção para promover a escrita de letras.

8 de fevereiro – um dia mais seguro na Internet

Os provedores de serviços e organizações profissionais podem compartilhar dicas úteis sobre este feriado.

9 de fevereiro – Dia Nacional da Pizza

Pizza, produtos de alimentação e blogueiros de receitas podem celebrar essa comida popular com conteúdo e vendas on -line divertidos.

11 de fevereiro – Dia Nacional dos Inventores

Se você inventou um produto exclusivo, use esta oportunidade para compartilhar sua história ou conselho com outros inventores.

12 de fevereiro – domingo do Super Bowl

Muitos conteúdos da Internet giram em torno do grande jogo, de uma receita de lanches a eventos em bares esportivos locais.

13 de fevereiro

Este é um dia para celebrar as amizades das mulheres. Assim, lojas, lembranças, restaurantes e eventos podem criar eventos ou vendas.

14 de fevereiro – Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é provavelmente a maior oportunidade de doação em fevereiro. Portanto, qualquer empresa que venda presentes, incluindo restaurantes e noites, pode incluir essa data em materiais de marketing.

15 de fevereiro – Dia da Consciência Singles

O dia seguinte ao Dia dos Namorados comemora singles. Algumas pessoas podem fazer viagens em restaurantes ou bares com amigos solteiros.

17 de fevereiro – Dia Nacional de Enfermagem

Instalações de vida assistente e outras empresas que atendem a idosos e suas famílias podem aproveitar a oportunidade para reconhecer o cuidador.

18 de fevereiro – Dia Nacional do Vinho para Bebidas

Wineies, restaurantes e bares podem oferecer promoções especiais para os amantes de vinho.

20 de fevereiro – Dia do Presidente

O Dia do Presidente é comemorado na terceira segunda -feira de fevereiro para comemorar o aniversário de George Washington. Muitas empresas oferecem um dia de folga e/ou oferecem ofertas especiais.

21 de fevereiro – terça -feira gorda

Terça -feira gorda é o último dia em que muitas pessoas comem comida gordurosa e indulgente antes do início da Quaresma. Restaurantes e padarias podem oferecer ofertas especiais.

22 de fevereiro – Dia Nacional da Margarita

Convide grupos para o seu restaurante e ofereça ofertas especiais no Dia da Margarita.

24 de fevereiro – Dia Nacional de Tortilje Chips

O dia do chip da tortilla pode ser popular em restaurantes mexicanos e/ou lojas de alimentos.

28.

Dentistas e empresas de atendimento infantil podem criar conteúdo educacional divertido em torno deste feriado.

Weekly National em fevereiro Você não quer perder

Algumas celebrações de fevereiro duram a semana toda. Aqui estão alguns que podem ser relevantes para certas empresas.

1 de fevereiro – 7. – Semana Nacional de Reconhecimento de Pacientes

Os escritórios médicos podem anunciar a você agradecer ou reconhecer certos pacientes nesta semana.

6. – 10 de fevereiro – Orgulho nacional na Semana dos Serviços de Alimentos

Contrate funcionários e compartilhe histórias on -line ou por meio de materiais de marketing para contratar mais talentos.

6. – 12 de fevereiro – Semana de Ação de Graças de escritores nacionais gratuitos

Compartilhe as mensagens do Dia de Ação de Graças ou dê os benefícios aos freelancers da sua equipe.

6 de fevereiro

Grupos de negócios e escritórios podem hospedar eventos de rede para incentivar o engajamento e aumentar a associação.

12. – 18 de fevereiro – Semana Nacional do Guardar

As lojas de comércio, a revenda vintage e os criadores de conteúdo podem compartilhar os benefícios de comprar e oferecer eventos divertidos e ofertas especiais.

14 – 21 de fevereiro. – Semana de Alzheimer e Demência

Os centros de atendimento de cuidados e comunidades em memorial podem hospedar oficinas ou compartilhar conselhos úteis sobre a rede familiar.

Não se esqueça desta férias mensais de fevereiro

Há também observações mensais que duram em fevereiro. As empresas podem criar promoções ou campanhas permanentes para espalhar a consciência e vincular seu conteúdo a elas.

Mês da história negra

Meses de história negra celebram contribuições e reconhecem as lutas dos negros americanos. Muitas empresas compartilham instalações educacionais on -line ou workshop de hospedagem.

Mês do coração americano

Os escritórios médicos e as empresas de saúde podem compartilhar receitas e dicas saudáveis ​​para uma vida saudável ao longo do mês.

Mês nacional de prevenção do câncer

Esta é outra oportunidade para as empresas de saúde compartilharem dicas de prevenção.

O mês de saúde dental infantil

Os consultórios odontológicos podem usar isso como um lembrete para agendar uma reunião e compartilhar os conselhos da rede.

Mês responsável dos donos de animais

As empresas de cuidados com animais de estimação podem compartilhar dicas com os clientes ou oferecer ofertas especiais em produtos conectados.

Mês nacional de café da manhã quente

Os restaurantes podem oferecer especialidades de café da manhã ao longo do mês.

Mês Nacional de Alimentos para um Svetin

Um blogueiro de receita pode compartilhar receitas exclusivas de encurtamento ou produtos alimentícios podem criar turnos divertidos para um lanche.

Qual é o mês de fevereiro conhecido?

Fevereiro faz parte do inverno no Hemisfério Norte e no verão no Hemisfério Sul. O feriado mais proeminente comemorado nos EUA é o Dia dos Namorados. É também o mês mais curto do ano, com apenas 28 dias (ou 29 em anos de salto).

O que ele deve publicar uma pequena empresa em redes sociais em fevereiro?

É provável que o conteúdo das mídias sociais seja diferente, dependendo do seu setor e do nicho. Mas muitas empresas vinculam o conteúdo no Dia ou no inverno dos namorados. Alguns também publicam conteúdo relacionado à justiça social em reconhecimento ao mês da história negra.

Como você pode promover seu negócio em fevereiro?

Você pode promover seu negócio em fevereiro, empatando em diferentes dias nacionais, incluindo o Dia dos Namorados, o Presidente Day e até o National Margarita Day. Veja a lista completa de férias de fevereiro acima.

