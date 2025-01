Você é problemático? Esta ‘legenda do seguro cultural’ pode ajudá -lo a resolver uma camada de retorno nas redes sociais

Preocupado em cancelar? Agora existe uma apólice de seguro para isso.

A Agência de Seguros de Samphire é um risco de “cancelar a cultura” para celebridades e executores que têm medo de um retorno nas mídias sociais, afirma relatório de Times financeiros. A Samphire, com sede em Londres, já fornece clientes de alto valor contra extorsão, seqüestro, reféns, terrorismo e viagens para países perigosos. Agora aumenta a lista.

A política, chamada Over -Excessive e disponível para as empresas, fornece serviços de gerenciamento de crises de comunicação projetados para ajudar a “cancelar” minimizando os danos causados. 60 dias combaterão qualquer impressão negativa nas redes sociais e na mídia tradicional.

Há também uma linha telefônica 24/7, perfeita para quando eles liberam o andarilho às 2 da manhã da manhã e precisam controlar os danos para emergência. Além disso, a política fornece uma equipe de pesquisadores e analistas para ajudar a marcar o risco potencial de reputação antes de você entrar na sua cara.

“Compartilhar ou gostar tweet pode derrubá -lo o mundo inteiro”, disse Mark Borkowski, chefe do PR veterano que projetou política com o Risky Partner Reputitan, disse ele à FT. “Há muitas pessoas ansiosas. O botão de demissão é uma nova guilhotina (i) um erro é o seu epitáfio. É muito fácil se posicionar sobre as coisas ..

Quanto vale sua boa reputação?

A política não é apenas em crises de relações públicas; Também inclui ameaças digitais modernas, como desinformação, faculdades profundas, extorsão, chantagem e até risco associado à família. Borkowski disse que a política não se destina a pessoas que violaram a lei ou que são culpadas de injustiça, mas para aqueles que estão preocupados com o fato de suas palavras serem distorcidas ou retiradas do contexto.

Os prêmios são calculados com base em riqueza, ganhos anuais e mergulhos profundos no último comportamento de um cliente e atividades nas redes sociais. Em outras palavras, quanto mais controversa sua impressão digital, maior o preço.

Na época da cultura da demissão, a atração é compreensível. Apenas alguns dias atrás, Selena Gomez excluiu um Vídeo de lágrima Sobre as deportações geladas do presidente Trump depois de ser atingido por golpes nas redes sociais. Enquanto isso, atualmente Justin Baldoni é lutando por sua reputação Online através do Blake Lively’s Termina conosco O processo e as malditas alegações de seu comportamento.

Ao mesmo tempo, parece que a esquina está voltando em um momento em que ele está online, tudo vai. Elon Musk transformou X em um megafone por sua política de certa final, enquanto o alvo atualmente cancela a moderação do conteúdo no Facebook e Instagram.

Para aqueles que permanecem cuidadosos, a chance de proteção adicional do guerreiro no teclado pode parecer um investimento inteligente. Ou – algum conselho gratuito – se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada.

