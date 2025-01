Você está estressado com seu orçamento? Aqui estão 5 coisas que você precisa saber

Dana Miranda é educadora financeira, jornalista e criadoraOlá ricoboletim informativo, onde escreve sobre dinheiro para os desajustados. Ela contribuiuForbes,Insider de negócios,O jornal New York TimesCNBC eTolo coloridoentre muitos outros pontos de venda.

Qual é a grande ideia?

A indústria de finanças pessoais tem ensinado hábitos de riqueza ineficazes há décadas. O conselho predominante é que a orçamentação é absolutamente essencial, mas a investigação emergente está a desconstruir esta abordagem à gestão do dinheiro. Uma vida de prosperidade não vem de regras restritivas e de uma mentalidade de escassez – ela começa com intuição e generosidade.

Abaixo, Dana compartilha cinco insights principais de seu novo livro,Você não precisa de orçamento: pare de se preocupar com dívidas, gaste sem vergonha e administre o dinheiro com facilidade.Ouça a versão em áudio – lida pela própria Dana – no aplicativo Next Big Idea.

1. O orçamento não funciona

Basicamente, qualquer aconselhamento financeiro – seja você tentando saldar dívidas, economizar para uma grande compra ou começar a investir – começa com “fazer um orçamento”. Isso se parece muito com o que vemos na área da saúde, onde todos os conselhos de saúde e bem-estar são sobre perda de peso. Em ambos os casos, não atendemos aos requisitosrestrição.

Décadas de pesquisas na área médica mostram que a perda de peso nem sempre traz os resultados de saúde que as pessoas desejam. Fazer dieta não funciona bem para perder peso ou melhorar a saúde. Então me perguntei o que a pesquisa poderia dizer sobre o orçamento. O que mais me surpreendeu foi a pouca investigação existente sobre a eficácia da orçamentação. Quase ninguém questiona se a prática melhora efetivamente a situação financeira. No entanto, encontrei vários investigadores a tentar determinar a eficiência orçamental. A verdade sobre o orçamento vai contra tudo o que a indústria das finanças pessoais ensina.

Um estudo de 2018 da Universidade de Minnesota descobriu que os orçamentos são insustentáveis ​​e não reduzem os gastos. Através de uma experiência, descobriram que os participantes gostavam de gastar menos quando vigiavam atentamente os seus orçamentos, e este efeito era mais forte para as pessoas com menos dinheiro. Esse menor prazer significava que as pessoas tinham menos probabilidade de continuar a fazer orçamentos no futuro. Os investigadores escreveram: “Monitorar um orçamento pode reduzir o prazer associado aos gastos, aumentando a dor de pagar através de uma ligação mais forte entre custos e benefícios”.

Noutra experiência, os mesmos investigadores descobriram que a orçamentação promove um ciclo de restrição ao alarde, exactamente como os ciclos de restrição à compulsão alimentar que vemos nas dietas. “As pessoas podem usar o progresso percebido como desculpa para fazer uma pausa e podem gastar um pouco”, escreveram os autores, dando aos orçamentos “um pequeno benefício líquido”.

Outro relatório de 2019 da Agência do Consumidor Financeiro do Canadá mostra como as advertências ao orçamento podem ser ineficazes e que a orçamentação não melhora o bem-estar. A agência executou um projeto piloto para incentivar as pessoas a fazerem orçamentos e deu seguimento 18 meses depois. Apesar do único objectivo do programa ser encorajar as pessoas a começarem a orçamentar, apenas cerca de um terço dos participantes que abandonaram o programa com a intenção de criar um orçamento realmente seguiram em frente e desenvolveram um hábito orçamental. Em seguida, o estudo perguntou aos trabalhadores orçamentários se o hábito ajudava a reduzir o estresse financeiro. Apenas 8% dos trabalhadores orçamentais afirmaram que o orçamento reduziu o stress financeiro.

2. A cultura do orçamento é como a cultura de comer pelo seu dinheiro

A nossa relação cultural com o dinheiro baseia-se num conjunto de regras que supostamente nos ajudam a enriquecer, como pagar dívidas, investir, iniciar uma atividade paralela e fazer orçamentos. Aconselhamento e educação financeira geralmente se resumem a três táticas:

Limite como você usa o dinheiro, se você gasta menos, economiza mais ou compra coisas diferentes.

como você usa o dinheiro, se você gasta menos, economiza mais ou compra coisas diferentes. Vergonha para movimentos financeiros, incluindo gastos, acumulação de dívidas e não investimento ou poupança.

para movimentos financeiros, incluindo gastos, acumulação de dívidas e não investimento ou poupança. Avidamenteacumular riqueza evitando impostos, acumulando bens e desafiando as redes de segurança social.

Eu chamo essa abordagemcultura orçamentária: um conjunto de valores que, assim como a cultura alimentar, se baseia na restrição, na vergonha e na ganância. A prática orçamentária é o centro da cultura orçamentária. Mas a cultura orçamentária é muito mais do que orçamentar. Você não precisa gostar de orçamento para se preocupar com crenças sobre isso. Essas crenças permeiam a maioria das conversas sobre dinheiro. Da mesma forma que a cultura alimentar nos obriga a criticar constantemente o nosso corpo e a procurar o regime perfeito, a nossa cultura monetária convence-nos de que podemos encontrar a forma perfeita de gerir o dinheiro se trabalharmos arduamente.

Apesar de alguns obstáculos sistêmicos, se suas finanças não estiverem do jeito que você deseja, a cultura orçamentária garante que é porquevocê énão fazer algo certo. A indústria das finanças pessoais criou um mundo de fantasia onde as pessoas comuns podem superar enormes obstáculos financeiros com apenas alguns passos simples e fazer progressos reais em direção à riqueza. A cultura orçamental apoia esta fantasia como um ideal alcançável e uma base para a compreensão do dinheiro. Embora os indivíduos continuem a ficar aquém da fantasia, a nossa abordagem ao dinheiro é alimentada pela busca incessante desse ideal.

3. A dívida não é um defeito moral

Se você não tem um orçamento, como evitar gastar dinheiro que não tem? Esta é a pergunta mais comum que recebo quando digo às pessoas que elas não precisam de um orçamento. A crença de que você não pode confiar em si mesmo para não gastar demais leva muitas pessoas a começarem a fazer orçamentos. A única maneira de gastar o dinheiro que você não tem é usar crédito ou empréstimos e endividar-se. Eu diria que não é algo que você deva evitar.

A dívida é um dos muitos recursos disponíveis, como rendimentos auferidos, recursos comunitários ou ativos. Usar dívidas é uma forma de esticar seus recursos para viver sua vida quando você não pode ou não quer aumentar sua renda ou outros recursos. Escolher quando e como usar a dívida e como lidar com ela são decisões financeiras, e não morais ou éticas. Usamos a vergonha na cultura orçamental para evitar que as pessoas se endividem, o que só serve para perpetuar o acesso desigual ao estilo de vida que esses recursos poderiam comprar. Estar endividado não faz de você uma pessoa má ou irresponsável.

“Escolher quando e como usar a dívida e como lidar com ela são decisões financeiras, não morais ou éticas”.

A dívida também não destruirá sua vida da maneira que a cultura orçamentária o leva a acreditar. Você pode entender como funcionam os produtos de dívida, como cartões de crédito e empréstimos, e conhecer as consequências associadas às diferentes maneiras de lidar com eles. Ter esse conhecimento permite que você decida como lidar com as dívidas de uma forma que apoie seus objetivos.

4. O dinheiro foi feito para ser gasto

A cultura orçamentária ensina você a acreditar que gastar é ruim e que você é um fracasso por ceder a isso. Mas gastar dinheiro muitas vezes é a escolha certa porque é necessário para a nutrição, a conexão e a promoção da alegria. Abandonar a vergonha de gastar é fundamental para superar uma cultura orçamental – mas também o é abandonar a complacência das restrições. O “sucesso” com limite pode fazer você sentir que o orçamento está funcionando para você, mas isso é apenas o outro lado da vergonha de gastar.

Abandonar o controle percebido que um orçamento oferece pode ser assustador porque a cultura orçamentária ensinou você a não confiar dinheiro em si mesmo. Depois de abandonar a premissa do orçamento, você precisa aprender a confiar em si mesmo para gastar dinheiro sem destruir sua vida. Confiar em si mesmo para usar o dinheiro sem medo é como eu chamo issogastos conscientes.

Definir limites restritivos sobre como usar o dinheiro para coisas que você ama e valoriza é impraticável. Meu objetivo com a gestão do dinheiro não é criar novas restrições ou dar-lhe outra tarefa difícil de administrar. A abordagem sem orçamento significa que você pode dizer sim com mais frequência quando se perguntar se deveria gastar dinheiro.

A valorização das restrições da cultura orçamentária provavelmente comprometeu sua capacidade de saber como você realmente deseja usar o dinheiro. Tentar cumprir um orçamento sem ter uma maneira de confiar em si mesmo pode levá-lo de volta ao ciclo de ostentação e limitação. Para evitar esse ciclo, é importante aprender práticas de gastos conscientes que dependem da confiança no seu instinto.

Praticar gastos conscientes significa deixar sua sabedoria inata guiar seus movimentos financeiros, em vez de olhar para um conjunto externo de regras para determinar o que você deve fazer. Quase qualquer prática de atenção plena que fale com você irá aprimorar sua autoconsciência para gastos conscientes. Algumas estratégias que você pode tentar incluem:

Crie pontos de controle que incentivam você a pensar sobre suas decisões de gastos antes de tomá-las, como lembretes em sua carteira.

que incentivam você a pensar sobre suas decisões de gastos antes de tomá-las, como lembretes em sua carteira. Use um registro de gastos para registrar temporariamente como você gasta dinheiro e o que isso acrescenta à sua vida.

para registrar temporariamente como você gasta dinheiro e o que isso acrescenta à sua vida. Imagine o seu dia ideal e como você pode usar o dinheiro para apoiá-lo.

e como você pode usar o dinheiro para apoiá-lo. Observe seus ciclos hormonais e como eles afetam sua tomada de decisão.

e como eles afetam sua tomada de decisão. Faça exercícios somáticos aprenda a ouvir seu corpo.

aprenda a ouvir seu corpo. Pratique meditaçãoou oração para se tornar mais consciente.

5. O que você possui não é realmente seu

O conselho financeiro consiste principalmente em obter mais e dar menos. A cultura orçamentária trata o dinheiro como o objetivo final, portanto o conselho se concentra em ter dinheiro no final. Isso perde o sentido de usar o dinheiro para viver. Também ignora o fato de que se você usar sua intuição e compreender seu lugar em uma comunidade de pessoas, a generosidade com o dinheiro é essencial.

Infelizmente, na nossa cultura, pensar em dar dinheiro pode causar sentimentos de medo e escassez. As mensagens da cultura orçamentária reforçam e reforçam esses sentimentos por meio de hábitos orçamentários e de uma mentalidade individualista. A cultura orçamentária torna a generosidade estúpida.

Ementalidade de escassezfaz você ver escassez e competição em vez de abundância. A nossa abordagem cultural ao dinheiro ensina-nos a acreditar que nunca temos o que precisamos e que não temos o suficiente para tudo. O foco da nossa cultura na responsabilidade individual torna difícil ser generoso e fácil ignorar as necessidades dos outros.

Você pode começar a quebrar essa crença percebendo primeiro que nada é verdadeiramente seu. A diferença entre ver a escassez no mundo e ver a abundância é entender que tudo o que você possui não é realmente seu; por enquanto só depende de você.

O dinheiro é uma ferramenta para moldar o mundo ao seu redor. Quando você o segura em suas mãos, você é responsável por contribuir para esse mundo de uma forma vivificante. Não tenha medo da escassez ao dar dinheiro ou usá-lo em benefício de outra pessoa. O ganho deles não é sua perda porque nunca houve diferença entre o seu dinheiro e o deles. Procure oportunidades de doar dinheiro, incluindo presentes diretos, instituições de caridade e impostos. Podemos abraçar a alegria, a abundância e a generosidade na nossa relação com o dinheiro, abandonando a mentalidade de escassez que a cultura orçamental nos incutiu.

Esseartigoapareceu originalmente na revista Next Big Idea Club e foi reimpresso com permissão.

Fonte