Você gosta ou não, a AI aprende a influenciá -lo

Quando eu era criança, havia quatro agentes na minha vida. Seus nomes eram escuros, piscando, mindinho e Clyde e eles tentaram me caçar. Era a década de 1980, e os agentes eram quatro espíritos coloridos no icônico jogo de arcade de Pac-Man.

De acordo com os padrões de hoje, eles não eram particularmente inteligentes, mas pareciam me seguir astuto e intenção. Passou décadas antes de as redes neurais usadas em videogames, para que seus comportamentos fossem controlados por algoritmos simples chamados heurísticos que ditam que eles me perseguiriam ao redor do labirinto.

A maioria das pessoas não entende isso, mas quatro fantasmas são projetados com diferentes “personalidade. “Bons jogadores podem observar suas ações e aprender a antecipar seu comportamento. Por exemplo, o Espírito Vermelho (Blinky) é programado com um” perseguidor “da pessoa que é acusada diretamente em sua direção. Pink Ghost (Pinky) por outro lado, Tenho uma pessoa “emboscada” que prevê onde você vai e tenta obtê -lo primeiro.

Eu o lembro porque, em 1980, um homem qualificado poderia observar esses agentes, decodificar suas figuras únicas e usar essas idéias para enganá -las. Agora, 45 anos depois, a maré girará em breve. Você gosta ou não, os agentes de IA serão implantados em breve que são responsáveis ​​por decodificar seu personalidade Então eu posso usar essas idéias Influência ideal seu.

O futuro da manipulação da IA

Em outras palavras, todos nos tornaremos jogadores inconscientes no “jogo das pessoas” e serão agentes da IA ​​que estão tentando obter um resultado alto. Quero dizer isso literalmente – a maioria dos sistemas de IA é projetada para maximizar “”função gratificante“Isso ganha pontos para atingir as metas. Isso permite que os sistemas de IA encontrem rapidamente soluções ideais. Infelizmente, sem proteção regulatória, as pessoas provavelmente se tornarão uma meta de que os agentes da IA ​​tenham a tarefa de otimizar.

Estou mais preocupado agentes falantes Isso nos incluirá em um diálogo amigável durante nossas vidas diárias. Falarei conosco através de avatar fotorrealista em nossos computadores e telefones e em breve, através de Óculos de acionamento ai Isso nos guiará durante nossos dias. Se não houver limitações claras, esses agentes serão projetados para nos investigar informações para que possam caracterizar nossas temperaturas, tendências, personalidade e desejo, e usar essas características para maximizar sua influência convincente Ao trabalhar em produtos de vendas, eles estabelecem serviços americanos ou nos convencem a acreditar em informações erradas.

Isso é chamado “”Ai Problema de manipulação“E eu avisei os reguladores de risco Desde 2016. Até agora, a política não tomou medidas decisivas, olhando para a ameaça como longe demais no futuro. Mas agora, com a publicação do Deepseek-R1, um obstáculo final a um amplo arranjo do processamento em tempo real dos agentes da IA ​​Trotk foi reduzido. Antes de ser desenhada este ano, os agentes da IA ​​se tornarão uma nova forma de mídia direcionada que é assim interativo e adaptávelEle pode otimizar sua capacidade de influenciar nossos pensamentos, direcionar nossos sentimentos e incentivar nosso comportamento.

Sobre -humano ‘vendedores’

Obviamente, os vendedores humanos são interativos e adaptáveis. Eles nos incluem em um quadro de diálogo amigável para nos tornar em tamanho, encontrando rapidamente botões que podem pressionar para nos encontrar. Os agentes da IA ​​farão com que eles pareçam amadores que possam obter informações de nós com essa finura, isso intimidaria um terapeuta experiente. E usará essas idéias para ajustar suas táticas de conversação em tempo real, trabalhando em Para nos convencer mais eficaz do que qualquer vendedores de carros usados.

Serão reuniões assimétricas nas quais um agente artificial tem uma vantagem (praticamente falando). Afinal, quando você contrata um homem tentando influenciá -lo, geralmente pode sentir seus motivos e honestidade. Não será uma luta honesta com os agentes da IA. Eles serão capazes de dimensionar as habilidades sobre -humanas, mas você não poderá aumentá -las. Isso ocorre porque vai parecer, soar e se comportar tão humano, nós iremos Acredite neles, confie neles Quando eles sorriram empatia e compreensão, esquecendo que seu impacto nos rostos é apenas uma fachada simulada.

Além disso, sua voz, vocabulário, estilo de fala, idade, sexo, raça e rosto provavelmente serão adaptados a cada um de nós pessoalmente maximizar nossa recepção. E, diferentemente dos vendedores humanos que precisam aumentar cada comprador do zero, essas entidades virtuais podem ter acesso a dados armazenados em nossos antecedentes e interesses. Poderia então usar rapidamente essas informações pessoais Ganhe sua confiançaPerguntando -lhe sobre seus filhos, seu trabalho ou talvez os amados Yankees do New York, mitigando você a liberar subconscientemente sua guarda.

Quando a AI atinge a superioridade cognitiva

Para educar a política dos criadores sobre o risco de manipulação na IA, ajudei a criar um curta -metragem premiado chamado Privacidade perdida Isso foi fabricado pela Federação Metaversa Responsável, Minderoo e XR Guild. Rapidamente Narrativa de 3 minutos Ele mostra uma família jovem que come em um restaurante enquanto usa óculos para uma realidade -a realidade (AR). Em vez de servidores humanos, os avatares recebem ordens de cada tabela, usando a força da IA ​​para distraí -los de maneiras personalizadas. O filme foi considerado ficção científica quando foi lançado em 2023, mas apenas dois anos depois, a Big Tech estava envolvida em abrangente Uma corrida de armas de óculos AI Isso poderia ser facilmente usado dessa maneira.

Além disso, precisamos considerar a influência psicológica que acontecerá quando as pessoas começarem a acreditar que os agentes da IA ​​que nos dão são mais inteligentes do que nós em quase todas as fronts. Quando a IA atingir o estado observado de “superioridade cognitiva”, dada a pessoa comum, provavelmente nos fará aceitar cegamente suas diretrizes e não usará nosso próprio pensamento crítico. Esse respeito pela inteligência superior percebida (seja realmente superior ou não) tornará uma manipulação do agente muito mais fácil de implementar.

Não sou fã de regulamentação mais agressiva, mas precisamos de limitações inteligentes e estreitas à IA para evitar a manipulação sobre -humana pela conversa. Sem proteção, esses agentes nos convencerão de que compramos coisas de que não precisamos, acreditamos em coisas que não são verdadeiras e aceitam coisas que não são do nosso interesse. É fácil dizer a si mesmo que você não será sensível, mas com a IA otimizando cada palavra que eles nos dizem, provavelmente todos seremos superados.

Uma solução é proibir os agentes ai para estabelecer Loop de feedback em que eles otimizam sua persuasão analisando nossas reações e adaptando repetidamente suas táticas. Além disso, os agentes da IA ​​devem ser solicitados a informá -lo de seus objetivos. Se o objetivo deles é convencê -lo a comprar um carro, votar em um político ou pressionar seu médico para um novo remédio, esses objetivos devem ser listados com antecedência. E, finalmente, os agentes IA não devem ter acesso a informações pessoais sobre seus antecedentes, interesses ou personalidade se esses dados puderem ser usados ​​para você.

No mundo de hoje, a influência direcionada é um problema esmagador e é distribuído principalmente como se o buckshot tivesse sido disparado em sua direção geral. Os agentes interativos de IA transformarão a influência direcionada em foguetes que buscam calor que encontram o melhor caminho para cada um de nós. Se não nos protegermos desse risco, receio que todos possamos perder o jogo das pessoas.

Louis Rosenberg é um cientista da computação e o autor é conhecido quem é pioneiro realidade mista e fundado AI unânime.