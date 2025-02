Você não tem que amar seu chefe para progredir

Você provavelmente já ouviu falar que as pessoas não saem do emprego, deixam o gerente. Este é um ditado popular, porque isso geralmente é verdade. No entanto, ter um chefe venenoso é diferente de ter um que você simplesmente não gosta. Se seu chefe for tóxico, você deve tomar medidas para se proteger. Mas se é simplesmente uma questão de personalidade que eles não defendam, desacelerar um rolo para procurar um emprego, sugere Stephanie Chung, autora Liderança de Ally, como orientar as pessoas que não são como você.

“Há pessoas em sua família que você provavelmente não gosta”, diz ela. “Mas se você gosta da sua empresa, gosta de seus colegas, gosta de quanto dinheiro ganha, gosta de suas vantagens, e a única coisa que você não gosta é o seu chefe, então você realmente não deve simplesmente pular nesse outro ou outro o papel.

Felizmente, você não precisa amar seu chefe para crescer em sua carreira. Comece no fundo da sua vontade.

“Você não apenas não ama alguém”, diz Chung. “Vá um pouco mais fundo para entender por que você não gosta deles. Pode haver algo neles que lembra algo de algo ou outra pessoa. Geralmente é vir de diferentes perspectivas, diferentes origens, educação diferente e, portanto, você tem visões diferentes Se você estiver incomodado, é diferente de você, você gastará muito tempo pulando.

Concentre -se no que é importante

Mesmo se você não gostar do seu chefe, ainda precisa fazer o bem no trabalho. “Essa pessoa o impede de fazer seu trabalho?” Chung pergunta. “Se a resposta for” não “e você só tem personalidade diferente ou diferentes estilos de comunicação, ainda poderá fazer o trabalho”.

Quando você não gosta de alguém, a resposta usual é ignorá -lo e conversar com todos, exceto eles. Chung diz que isso é um erro. Os funcionários têm a responsabilidade de criar um ambiente de trabalho positivo.

“As pessoas encontram conforto no apelo aos seus colegas”, diz ela. “É fácil direcionar os dedos. Deixe -me dizer: ‘O chefe não sabe o que está fazendo. Este é um processo estúpido. ‘Estou procurando um trabalhador que diga:’ Acho que não faz sentido, mas em vez de conversar com abril, maio e junho, eu realmente irei ao chefe e dizer: ‘Não tenho certeza se concordo com o procedimento de pensamento. Na minha perspectiva, não parece fazer muito sentido. Eu sinto falta de alguma coisa? “

Muitas vezes, a causa raiz é que alguém não gosta da falta de comunicação, da comunicação errada ou dos diferentes estilos de comunicação, diz Chung, e a única maneira de repará -la é se envolver em mais comunicação com eles.

“Se você quer se mudar em sua carreira, não precisa esperar o chefe tentar primeiro”, diz ela. “É possível que você não faça algo certo ou bem, como imagina. Se você quer ser aquela pessoa que está constantemente se movendo em uma carreira, que tem uma marca que se apresenta de uma maneira forte, você precisará possuir Seus pertences.

Se você for ao seu chefe para determinar suas diferenças ou esclarecer o que pode ser mal -entendidos, mostra que se importa com a empresa e deseja assumir sua propriedade de sua carreira. Gerencia.

“Os funcionários que querem se mover querem se ver como pessoas produtivas e podem acrescentar um valor de uma empresa”, diz Chung. “Como você faz isso não é uma pessoa sentada. É uma pessoa que tenta ajudar a liderar e seus colegas para resolver o problema”.

A capacidade de trabalhar com pessoas de quem você não gosta – pessoas que não são como você – uma habilidade importante para o desenvolvimento. Chung compara isso com a equipe esportiva.

“Se todos no time de futebol estivessem à frente, você nunca venceria”, diz ela. “As mesmas regras são aplicadas no local de trabalho. Existem posições diferentes, talentos diferentes, forças diferentes, fraquezas diferentes. Perspectivas diferentes fazem perguntas diferentes. Quando todos concordam porque não temos desacordos, somos todos estacas de biscoitos um dos outros . negócios. “

Liderar uma variedade de equipes – pessoas que não pensam da mesma forma, se comportam da mesma forma, têm o mesmo histórico – é bastante desafiador, diz Chung. “Os resultados são ótimos, mas é um desafio porque são muito diferentes. Os líderes reais (sabem) como usar essas diferenças de uma maneira poderosa que permitem à equipe ser imparável e definir a empresa a vencer”.

É crucial saber que o líder nem sempre precisa ser o mais alto no mapa orgânico.

Fonte