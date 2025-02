Você não vai acreditar que alguns desses tradutores épicos falham

O Google Translate e outro software de tradução podem ser uma ferramenta valiosa quando o usuário deve traduzir rapidamente a palavra ou frase de um idioma para outro. No entanto, nem sempre é tão preciso quanto os tradutores humanos, e casais linguísticos ilegais podem resultar em alguns mal -entendidos engraçados.

Às vezes, esse erro técnico é apenas um erro humorístico para um usuário individual; No entanto, em outros momentos, o tradutor não pode resultar em uma situação confusa em um contexto comercial. A tradução do idioma geralmente pode ser complexa e até os dispositivos de tradução mais avançados podem criar erros significativos.

O melhor tradutor de todos os tempos falha

A tradução da máquina não é perfeita e até o Google comete erros. Em alguns casos, esses tradutores não se transformam em erros tão hilariantes que achamos agradecido pelas imperfeições do Google Translate.

É uma maneira de manter as pessoas lá fora

De alguma forma, não achamos que a mensagem original tenha sido um aviso à morte em andamento, mas o fracasso resultante na tradução esse O sinal é certamente eficaz na prevenção de ingestão indesejada.

Mate dois pássaros com uma pedra, talvez?

Traduções precisas são importantes no mundo dos negócios. Afinal, se alguns clientes duvidosos tomarem Este tradutor falha Muito sério, isso pode resultar em uma situação perigosa.

Nenhuma refeição está completa sem as montanhas de estupro

Este pode ser um procedimento cócegas para traduzir um idioma para outro. Infelizmente, a tradução do menu não é muito comum, deixando o jantar para perguntar exatamente o que eles pedem, como em Falha no tradutor acima.

Quem quer assistir ‘Destruidor de economia de guerra do futuro? ‘

Os títulos dos filmes estão obviamente sujeitos a perda na tradução. EM esse Um exemplo de falha do tradutor, permaneceu pensar em assistir ao “Destruidor Apostático de Guerra do Futuro” ou “Era Godzilla”.

Essa cabra desagradável não vai parar de chover

O tradutor excessivo falha com frequência, deixando os usuários confusos com o significado previsto do texto original. EM Este exemploÉ claro que realmente não há cabra no orçamento e, mesmo que fosse, duvidamos seriamente que ele esteja caindo mal!

O diabo naquele vinho!

A introdução de recursos de transmissão do Google Lens abre a porta para todos os tipos de novos tradutores. Você quer ler o rótulo em outro idioma? Sem problemas! Não tem problema, até que a ferramenta criou um tradutor engraçado falhar como esse!!

Basta perguntar ao Google Cannibal

Às vezes, a falha do tradutor pode ser completamente assustadora, deixando o usuário se perguntar quem está por trás da resposta do Google Translate. EM Este exemploUm usuário do Twitter compartilhou sua tradução perturbadora que promete provar os jovens.

A delicadeza purulenta da vaca é?

Os menus são frequentemente vítimas da tradução do Google. EM Este exemploA tradução da máquina descobriu que o pus da vaca seria um ingrediente adequado em pratos feitos com tubarões e carne bovina. Nós nos perguntamos se os usuários já encontraram ingredientes precisos ou se tornam outra vítima do Google Translate.

O Google mais misto falha

Existem tantos engraçados que o Google Translate pode dificultar a confiação do Google Translate. Felizmente, muitas omissões do Google traduzem são bastante inofensivas, e o único dano é vários herdeiros e talvez o carretel dos olhos. E, obviamente, qualquer idioma está sujeito à interpretação errada. Mesmo no Canadá, o Google Translate pode cometer erros humorísticos traduzindo de um dialeto em inglês para outro.

Você tem algum gosto estranho em chás

O Google acha que é perfeitamente aceitável misturar um pouco de bombeiro em seu café com leite matcha. Esse O falha do Google Translate também acredita que pode traduzir com precisão as palavras finlandesas em inglês sexpirin. Você nunca provou um bombeiro?

Quer um pequeno gato nos bolinhos?

Por que o Google não traduz tanto que quer inserir gatos em menus asiáticos? De alguma forma, não pensamos Este restaurante curioso Ele esperava o lado do gato com a ingestão de camarão. Foi uma falha do Google Translate ou um ingrediente misterioso com um resumo?

Não ignore as sirenes

É fácil entender como alguém aprende um novo idioma pode cometer alguns desses erros, mas não temos certeza de que o Google Tradutor tenha tantos problemas com o espanhol para o inglês. Quando traduzido, é Este aviso Realmente aconselhar a lista de sirenes … ou poderia haver outra palavra que significa o mesmo que “sirenes” ??

Quando você tem que traduzir uma tradução

Às vezes, as traduções são tão inadequadas que os usuários do Google Translate estão confusos com o significado previsto da frase. Não importa quais idiomas os usuários do Google estão tentando traduzir, erros linguísticos como esse Eles geralmente são divertidos o suficiente para evitar frustração permanente.

Pelo menos o coração do Google estava no lugar certo

EM Este exemplo A partir da falha do tradutor do Google Translate, o software reconheceu que traduziu a saudação de férias, mas calculou mal a data. Devemos ignorar esse erro do Google? Afinal, esse não é um pensamento que importa em todos os idiomas?

Mas podemos culpar o Google traduzir pela tentativa?

Em outro exemplo hilário da falha do Google traduz, a IA decidiu sugerir a tradução da sequência de DNA. Precisamos elogiar o Google para tentar decifrar o que nunca foi destinado a uma frase, e temos certeza de que o usuário riu bem da proposta em Este exemplo hilário.

Quem sabia que o alfabeto da Inglaterra era tão interessante?

O que acontece quando você usa a Internet para traduzir o alfabeto inglês do chinês para o inglês? Receba mais de um punhado de palavras aleatórias. Em vez disso, o Google interpreta os sinais relacionados ao nutrição de gansos. O contexto que foi aplicado para gerar esta tradução deve ser questionado.

Encamparam a refeição do seu bebê

Em que idioma estão os ingredientes do sal que o Google Lens traduz para indicar envenenamento com crianças? Com licença, Google, sua tecnologia ainda precisa melhorar, mas obrigado por rir neste caso de falha do tradutor!

Este artigo é "você não acreditará que alguns desses tradutores épicos falhem" pela primeira vez publicados em tendências para pequenas empresas





