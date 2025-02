Volebak acabou de transformar a árvore em uma deslumbrante jaqueta de madeira de 3.000 dólares

Esta jaqueta cresce em árvores.

ArcoO London Clothing Laboratory, com sede em Londres, publicou uma equipe de protótipo feita de painéis de madeira cobertos pelo interior do tecido. Homens -Sleeved Long com um encapuzado Jaqueta de madeira é um feito de design de moda, transformando o material rígido em roupas externas flexíveis e elegantes.

Uma vez disponível, a jaqueta será vendida por US $ 3.295. Por enquanto, há uma lista de espera “à medida que os cultivamos”, diz Volebak.

(Foto: Sun Lee/Volebak)

A jaqueta é para um curso vollebak, que experimenta materiais sustentáveis ​​para fazer suas roupas improváveis. A empresa também projetou uma jaqueta antiviral feita de cobre, capuz para decadência feita de casca de romã e um suéter feito de fibras naturais cultivadas em prato Petra e composto por máquinas de tricô 3D.

É claro convertido em pano para roupas. O que torna a jaqueta de Vollebak única é que ela não é feita de fibras vegetais retiradas de madeira. Em vez disso, é feito de madeira.

A chave para a funcionalidade da jaqueta de madeira requer uma inspeção cuidadosa. Embora pareça ter um padrão de madeira maciça com grãos naturais, um tecido de protótipo próximo mostra que um padrão texturizado é na verdade uma rede flexível de pequenos quadrados que oferecem flexibilidade de roupas. O design do protótipo também contém dois bolsos dianteiros para patch e zíper.

(Foto: Sun Lee/Volebak)

Em seu site, Vollebak diz que projetou uma jaqueta de madeira apenas para provar que ela poderia, observou que “transformar a árvore em uma jaqueta é um desafio técnico absurdamente difícil. Caso contrário, completamente teórico”.

