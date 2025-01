X Elon Musk é um parceiro da Vis para mudar para serviços financeiros – e não, não para criptomoedas (ainda)

Em um esforço para trazer uma plataforma de mídia social, o X de Elon Musk anunciou na terça -feira que será Parceria com Vis em uma carteira digital e pagando ponto a ponto Serviços para sua próxima conta de dinheiro X.

O produto, que provavelmente começará no primeiro trimestre deste ano, permitiria que os usuários movessem fundos entre suas contas bancárias e uma carteira digital real, semelhante a Venmo ou Zelle, com mais ofertas no Horizon, CNBC relatado.

Linda Yaccarino CEO disse em x Ele será lançado mais tarde em 2025 e é apenas “o primeiro de muitos grandes anúncios sobre X Money este ano”.

Musk, que comprou o Twitter por US $ 44 bilhões em 2022, lutou para tornar X lucrativo e impedir que os usuários fugissem Bluesky e nem por causa do crescimento e do conteúdo que crescem. O anúncio ocorre por dias depois Wall Street Journal Os bancos relatados estão prontos para vender bilhões de dólares de um longo almíscar emprestado para comprar X, e Musk descobriu os funcionários do UE -o advento que “a receita é externa e mal quebramos”.

Visa, que é a maior rede de cartões de crédito do país, usará o Visa Direct, sua solução financeira para transferências de dinheiro atuais, de acordo com TechCrunch.

Musk disse anteriormente que queria transformar X em “”Todas as aplicações“Semelhante ao WeChat chinês:” Um aplicativo que abrange tudo “, da Praça da Cidade Digital à Plataforma Bancária, onde os usuários podem” fazer pagamentos, mensagens, vídeos, ligar, tudo o que você deseja, de um, um lugar adequado ” Beira relatado.

