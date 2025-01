10 reported killed after vehicle driven into crowd in New Orleans

Alethea Duncan, agente especial assistente responsável pelo escritório de campo do FBI em Nova Orleans, disse que as autoridades estavam investigando a descoberta de pelo menos um suposto dispositivo explosivo improvisado no local.

Principais eventos

“Por favor, junte-se a Sharon e a mim orando por todas as vítimas e socorristas no local.

O motorista, segundo testemunhas que falaram com a CBS, saiu do veículo e começou a disparar uma arma. A polícia então respondeu ao fogo.

Postando no X hoje, eles alertaram as pessoas para ficarem longe do Canal e da Bourbon Street enquanto as equipes respondem à cena.

Há pelo menos 10 mortos após veículo atingir multidão

Sabemos que pelo menos 10 pessoas morreram depois que um veículo atingiu uma multidão no French Quarter de Nova Orleans na manhã de quarta-feira.

O incidente ocorreu no final das comemorações de Ano Novo em Nova Orleans e horas antes do início do AllState Bowl, um jogo das quartas de final do futebol universitário realizado no Caesars Superdome da cidade, ao qual se esperava a presença de milhares de pessoas.

Outras 30 pessoas teriam ficado feridas no incidente na Bourbon Street.