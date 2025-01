O fluxo de passageiros no aeroporto de Kochi num único mês ultrapassou um milhão pela primeira vez na sua história em Dezembro, indicando claramente o seu crescimento rápido e constante. Um maior número de voos, juntamente com o aumento das instalações, resultou num aumento na participação de passageiros.

A Cochin International Airport Ltd (Cial) atribuiu o aumento ao seu plano estratégico de desenvolvimento.

“Considerando o crescimento exponencial esperado no setor de aviação global, a Índia está preparada para fazer avanços notáveis. A indústria de aviação indiana deverá crescer a uma taxa de crescimento anual de 16 por cento. Na Cial, nosso conselho de administração elaborou meticulosamente uma estratégia plano de desenvolvimento para se alinhar a essa trajetória, alavancando tecnologia de ponta, a gestão garante que nossos passageiros recebam uma experiência excepcional no aeroporto”, disse o CEO da Cial, S Suhas, à TOI.

Para sustentar a trajetória de crescimento, as autoridades civis planeiam introduzir mais rotas e outros serviços para satisfazer as necessidades dos passageiros.

“Este ano, pretendemos introduzir novas rotas internacionais e expandir os serviços domésticos para oferecer opções de viagens aéreas com boa relação custo-benefício. Com a inovação como nossa bússola, estamos traçando um novo rumo para uma experiência de aviação contínua e sustentável”, disse Suhas.

De acordo com quem trabalha no setor de viagens e turismo, Kochi tem um grande potencial para um maior crescimento. “Há conectividade aérea de Kochi para muitos países, incluindo Cingapura, Malásia, Tailândia e países do Oriente Médio e da Europa. Os serviços de carga de e para o aeroporto também são fortes”, disse Paulose, membro do comitê diretor nacional da Federação Indiana. Agentes de viagens. Mateus.

“A migração, especialmente a migração educacional, de Kerala para países como Austrália, Canadá e Reino Unido foi elevada durante os últimos anos. Muitos estudantes de Kerala migram para países da Europa Oriental, especialmente para países que faziam parte da antiga União Soviética. Isso a migração é seguida por visitas de familiares de estudantes a esses países cerca de uma vez por ano. O fluxo de turistas de Kerala para outros países também tem aumentado nos últimos anos, graças às redes sociais, vloggers, etc. destinos estrangeiros”, disse Mathew. A parcela geral de passageiros no ano civil de 2024 foi de 10,97 milhões. “Também durante o ano civil de 2023, nosso movimento de passageiros ultrapassou 10 milhões. Desta vez, a marca de 10 milhões foi ultrapassada em 21 de dezembro”, disse um alto funcionário do Cial. Embora o aeroporto tenha ultrapassado a marca dos 10 milhões pela primeira vez em 2019, o fluxo de passageiros diminuiu posteriormente e não atingiu a marca dos 10 milhões nos três anos seguintes.