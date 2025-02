20 Presentes de luxo para o Dia dos Namorados – edição do Reino Unido e Europa

O Dia dos Namorados está chegando e é a oportunidade perfeita para mostrar ao seu ente querido o quanto você se importa. E se isso acontecer, nosso guia lhe dará ótimas idéias para sua próxima viagem. Não consegue decidir o que comprar seu parceiro para marcar a oportunidade? Leia abaixo para uma inspiração luxuosa …

Estilo neste dia dos namorados com o símbolo final de amor e luxo – Holanda CooperMaquiagem. Este companheiro de crocodilo de couro manterá sua beleza deve ser elegantemente organizada, garantindo que esteja sempre pronta à noite, esteja você em Paris ou nas Maldivas. Dentro da bolsa, há um elegante divisor e espelho, ideal para a mídia. O material de assinatura de ouro e a marca HC adicionam um boom final à complexidade.

Sem esforço elegante e eterno elegante, essas melhores vendas Sábio Os óculos de sol Butterfly são mais do que apenas um acessório. Disponível em uma série de cores encantadoras, cada casal é decorado com ‘C de ouro virtual em templos. Os painéis opostos no topo fornecem a cena perfeita para o lendário logotipo da Chanel brilhar. E algumas histórias de amor merecem ser enquadradas em ouro.

Se os caçadores em picos nevados ou em compartilhar momentos de fogo sob um céu, Helly HansenA jaqueta feminina Odin Everdown com capuz foi projetada para mantê -lo aquecido e pronto para aventura … juntos.

Ele combina o isolamento de pico com embalagens sem esforço. Feito para escaladores e exploradores, esta jaqueta extremamente leve é ​​tradicionalmente asas soltas em favor de uma folha de alto desempenho, mesmo garantindo calor, zero pontos frios e mobilidade máxima. Um capô elástico e isolado e bainha e punhos seguros mantêm os elementos na vagina, enquanto um refletor RECCO® integrado aumenta a segurança da vida selvagem. E quando a viagem requer uma carga mais leve? Basta embalar com seu próprio saco e ir.

Você saberá o momento em que você coloca em um par disco disquete Que estes não são chinelos comuns. O que torna Flopz tão único é o gel Flopz que cobre a palmilha, tratando seus pés em uma deliciosa sensação de massagem enquanto caminha. Inspirados nos oceanos tropicais, os vibrantes designs coloridos de nossos corais são impressos sob o gel de massagem para que não desapareçam. Flopz aparece regularmente em publicações internacionais e colabora com resorts exclusivamente luxuosos, incluindo apenas um resorts.

Inspirado por romance, direitos e charme de territórios distantes, a fragrância da princesa real Oud de Crença É o equivalente engarrafado de um bilhete de primeira classe para luxo. Ele ficou ferido na riqueza de Velvet Scarlet e sussurrou a intriga, essa fragrância está diminuindo quente, mas extremamente sofisticada, exportando o esplendor de velas ou saraes parisienses. E lembre -se de que, às vezes, as viagens mais inesquecíveis começam com uma única nota intoxicante.

Neste dia dos namorados, um presente mais do que uma jaqueta – dê a promessa da viagem épica, o pôr do sol comunitário e a exploração destemida, sua cortesia Helly Hansen. Desenvolvido em colaboração com os aventureiros de elite, esta jaqueta de concha de alto desempenho é o seu aliado final, ou esculpe a poeira fresca, conquistando trilhas ásperas ou tops congelados.

Possui Lifa Infinity Pro ™, uma construção revolucionária de três níveis que oferece proteção à prova d’água incompatível sem a necessidade de produtos químicos. O resultado é respiração inigualável, durabilidade e viabilidade, tudo em um plano de pico.

Neste dia dos namorados, diga sem palavras – deixe Frutas O coração duplo combinado de 18ct e ouro branco e um coração duplo faz o discurso. Uma celebração da paixão e da permanente, este excelente pingente complementa dois projetos de coração aberto, suas curvas abrangentes associadas entre si. Feito com ouro branco brilhante 18ct e ouro rosa de 18 ct, quentes, todo coração é decorado com uma brilhante cachoeira de diamante. Os diamantes, que são bem mantidos em configurações de unhas, pegam a luz a cada movimento, tornando esta peça radiante em qualquer lugar que suas viagens possam levá -lo.

O tempo ainda não é para ninguém – mas o estilo é eterno. E o Bremond A Supernova é o melhor companheiro de viagem luxuosa e romance atemporal.

Esta obra -prima de aço inoxidável de 40 mm é tão ousada quanto uma consulta à meia -noite, com um seletor de inclinação preta e é alimentada pelo movimento ENG375 construído por Bremont. Ele mistura precisão com paixão, garantindo que cada momento – gasto em Milão ou as Maldivas, ou as mãos de um ente querido – seja calculado com elegância.

Tendo um design virtual em estilo e estatura, esta bolsa é feita de LiberdadeA tela impressa e impressa e apresenta um compartimento principal espaçoso com um bolso de bolso interno e bolsos de reforço para desapegar e organizar seu básico. Equipado com um zíper duplo seguro, um prático rótulo de bagagem, duas alças superiores e cinta cruzada, é ideal para estadias noturnas e fins de semana de distância e deve se tornar um novo favorito para as próximas temporadas.

Trate sua esposa, cônjuge ou parceiro com um mapa de arte de arte exclusivo, ideal para qualquer ocasião, incluindo o Dia dos Namorados. Um mapa de impressão romântica emoldurado que é cartuchos perfeitos disponíveis em Hazel.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.