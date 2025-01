2024 saw 71.7 pc jump in Indian tourists visiting Malaysia: Diplomat

Um aumento recorde de 71,7 por cento no número de viajantes da Índia para a Malásia foi registrado em 2024, atribuído ao aumento da conectividade aérea entre as duas nações, disse aqui o Cônsul Geral da Malásia em Chennai Saravana Kumar Kumaravasagam. A extensão da isenção de visto de 30 dias para cidadãos indianos pela Malásia até dezembro de 2026, ele descreveu como um “marco importante” na melhoria da conectividade entre a Índia e a Malásia.

“Esta é uma oportunidade de ouro para as pessoas de Tamil Nadu e de toda a Índia explorarem a rica herança cultural da Malásia, as praias imaculadas e as cidades vibrantes sem o incômodo de solicitar um visto”, disse Kumar em comunicado à imprensa no sábado.

Como a Malásia continua a ser um destino importante para os viajantes indianos, esta extensão de isenção de visto de 30 dias garante viagens sem complicações, acrescentou.

O Diretor de Turismo da Malásia em Chennai, Hishamuddin Mustafa, disse que a isenção de visto não apenas simplifica as viagens, mas também reafirma o compromisso da Malásia em ser um destino preferido para os turistas indianos.

“Com parcerias estratégicas e fortes campanhas promocionais, pretendemos mostrar a hospitalidade incomparável da Malásia, as diversas atrações e as jóias escondidas”, acrescentou Mustafa.

Em 2025, a Malásia lançou ofertas únicas, incluindo turismo comunitário, posicionando a Malásia como um destino de casamento de primeira linha, promovendo a Malásia como um centro educacional e visando clientes de alto potencial no âmbito de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições (MICE). segmento.

Altos funcionários do país do Sudeste Asiático também revelaram o logotipo ‘Visit Malaysia Year 2026’, que apresenta os ursos-do-sol (Wira e Manja) como mascotes para simbolizar a harmonia multicultural e a beleza natural do país.

Em termos de chegadas de turistas à Malásia, o ano de 2024 marcou um marco importante, com 10.09.114 visitantes da Índia, um aumento de 71,7 por cento em comparação com 2023. Este crescimento foi impulsionado por novas rotas aéreas, incluindo Chennai para Penang, Bengaluru para Langkawi. e Bengaluru para Kuala Lumpur, disse ele.