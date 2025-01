2024 was a hit year for Japan with a record 37 mn tourists

Um número recorde de visitantes chegou ao Japão em 2024, graças ao aumento do turismo global pós-pandemia e à queda do iene que está a tornar a nação insular um destino atraente e acessível.

O número de viajantes estrangeiros aumentou 47 por cento, para um recorde de 36,9 milhões no ano passado, liderados por visitantes da Coreia do Sul, Taiwan e China, mostraram números divulgados pela Organização Nacional de Turismo do Japão na quarta-feira. O recorde anterior era de 31,9 milhões de visitantes em 2019, pouco antes da Covid-19 encerrar as viagens internacionais.

Os números mais recentes colocam o país à frente do previsto no seu objectivo de atingir 60 milhões de turistas estrangeiros até 2030. Isto deve-se em parte ao facto de o Japão parecer agora mais um paraíso turístico muito mais acessível, apesar de ser uma das maiores economias mais avançadas do mundo. . Quando a moeda atingiu o seu nível mais baixo em 37 anos no ano passado, o iene mais fraco tornou tudo, desde restaurantes a transportes e compras de luxo, muito mais acessível para os visitantes que chegavam.

O número de visitantes estrangeiros no Japão também atingiu um recorde mensal em dezembro, em parte devido a um aumento nas rotas regionais entre a Coreia do Sul, China, Taiwan e Hong Kong, disse o JNTO. O iene fraco também afetou as viagens ao exterior, com o número de japoneses viajando para o exterior estagnando em 13 milhões em 2024, uma queda de 35% em relação a 2019.

À medida que mais viajantes chegam ao Japão, a indignação pública também aumenta, à medida que o transporte público, bem como os restaurantes e atrações que também são populares entre os habitantes locais, ficam superlotados.

As autoridades locais em Fujikawaguchiko, uma cidade turística localizada nos arredores do Monte Fuji, ergueram uma barreira num local popular nas redes sociais, capturando o marco que parecia flutuar acima de uma loja de conveniência em maio, para bloquear a afluência de turistas.

Na antiga capital, Quioto, onde o turismo excessivo é mais acentuado, um conselho distrital local proibiu os visitantes de entrarem nas estreitas ruas privadas do distrito de Gion, onde os turistas assediavam e perseguiam gueixas para tirar fotografias, agora chamadas de “gueixas paparazzi”. Isto foi visto como um factor que ajudou a impulsionar o novo presidente da Câmara de Quioto, cuja campanha prometia combater os excessos do turismo, à vitória nas eleições de Fevereiro.

Estes incidentes levaram alguns a procurar formas de controlar o fluxo cobrando preços mais elevados aos estrangeiros. Por exemplo, uma cidade em Himeji está considerando aumentar a taxa de entrada no seu castelo para turistas estrangeiros. O Japão está a tentar encontrar formas de desviar a procura de viagens para zonas rurais onde a recuperação tem sido lenta, longe das principais áreas metropolitanas onde o crescimento se tem concentrado.

O número total de visitantes estrangeiros no Japão aumentou 14 por cento nas três principais áreas metropolitanas em 2023, em comparação com 2019, enquanto a recuperação nas zonas rurais tem sido lenta, com uma queda de 26 por cento, de acordo com o livro branco do governo publicado em. Junho do ano passado.