26 nations offer visa-free entry to Indians, 40 give visa-on-arrival: Govt

Até 26 países fornecem admissão gratuita, 40 países fornecem instalações de visto na chegada e 58 países fornecem instalações de visto para os detentores de passaportes indianos, o Parlamento foi informado na sexta -feira.

Em uma resposta escrita em Lok Sabha, ministro de Estado para Assuntos Externos, Kirti Vardhan Singh, ele se absteve de comentar sobre uma queda na posição de passaporte indiana por cinco lugares para posicionar 85 no Henley Passport Index 2025 divulgado recentemente.

Em uma pergunta sobre o índice global de passaporte, o membro do TDP, Vemireddy Prabhakar Reddy, havia perguntado se o governo havia notado que o passaporte indiano havia caído da posição 80 em 2024 e abaixo da posição 71 no ano de 2006 no índice.

Mos Kirti Vardhan Singh disse: “Existem certas instituições privadas, que publicam essas qualificações baseadas em parâmetros determinados por eles. De critérios aceitáveis ​​para classificar os passaportes”.

Ele disse que o governo está continuamente se esforçando para aumentar o número de países que podem fornecer viagens de visto gratuitas, visto por chegada e instalações de visto aos índios para facilitar a viagem pelo mundo.

“Na data, 26 países fornecem uma entrada de visto gratuita, 40 países fornecem instalações de visto na chegada e 58 países fornecem instalações de visto para os detentores de passaporte indianos, os detalhes deles são atualizados de tempos em tempos por este ministério em seu ministério em seu site, que pode ser acessado no seguinte link: Ele disse em uma resposta por escrito.

Reddy também procurou saber se o governo provavelmente aceitaria alguma medida corretiva para aumentar a classificação da referida passaporte indiana.

O MOS disse: “A formulação de políticas sobre a emissão de vistos é uma questão soberana do respectivo país e o assunto com relação ao fornecimento de uma instalação de entrada/visto sem visto sem visto também depende de vários fatores que incluem relações bilaterais e o princípio de reciprocidade.

Em sua consulta, Reddy citou o Henley Passport Index 2025 e disse que resultado da classificação mais baixa do passaporte indiano que um viajante indiano pode viajar sem visto para apenas 57 países em comparação com 195 de 227 países para os detentores de Vistas de Singapore.