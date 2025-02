3,698 monuments under ASI care; 21 MoUs under PPP focused on better facilities at sites

Existem 3.698 monumentos/locais protegidos centralmente no país sob a jurisdição do Serviço Arqueológico da Índia (bem como da Política Nacional de Conservação, 2014 por sua conservação, o Parlamento foi informado na quinta -feira. “/>

Existem 3.698 monumentos/locais protegidos com o centro no país sob a jurisdição do Serviço Arqueológico da Índia (AS) que segue a Política Nacional de Conservação, 2014 para sua conservação, o Parlamento foi informado na quinta -feira.

O Ministro da Cultura e Turismo, Gajendra Singh Shekhawat, disse em uma resposta em Rajya Sabha, que até agora 21 memorandos de compreensão (MOU) foram assinados pelo Programa de Associação Privada Pública (PPP) “Adote um Heritage 2.0 (AAH 2.0)” que começou em 4 de setembro de 2023.

Ele disse que, de acordo com o programa, as partes interessadas podem participar de aspectos não -conservadores, como instalações de limpeza de monumento, fornecendo e manter serviços turísticos básicos, como banheiros, água potável, quarto infantil, bancos, rotas, recipientes de lixo, sinalização, som e shows de luz e luz e iluminação sob o guia e devida consulta com a mesma.

Ele disse que o Fundo Nacional de Cultura (NCF), uma confiança sob o Ministério da Cultura, criada em 1996, tem o principal mandato de estabelecer e promover a PPP no campo da herança através de relações catalisadas entre órgãos públicos, públicos, governamentais e não – governamental. , Instituições e fundações privadas.

O NCF também mobiliza recursos para restauração, conservação, proteção e desenvolvimento de patrimônio cultural tangível e intangível, disse ele.

O ministro disse que o mesmo faz trabalhos de conservação independentes nos monumentos protegidos centralmente. “A metodologia de preservação usada por isso é a inspeção de monumentos, identificação do problema de preservação, tratamento químico, tratamento biocida, consolidação, fortalecimento e tratamento hidrofóbico”, disse ele.

“A conservação e manutenção desses monumentos/sites protegidos centralmente é um processo regular e é assumido de acordo com o requisito e a disponibilidade de recursos”, afirmou.

“Todo o trabalho necessário de conservação e desenvolvimento de monumentos/locais protegidos são atendidos pela Política Nacional de Conservação, 2014”, afirmou.