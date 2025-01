5 estadia luxuosa na Nova Zelândia

Todos os anos, tenho o privilégio de passar um mês na Nova Zelândia com a família e sempre aproveitar a oportunidade de explorar novas estadias luxuosas em longas terras em nuvem branca. Aqui estão cinco dos meus favoritos atuais para adicionar à lista de baldes.

Intercontinental Wellington

No coração da capital, o InterContinental é um dos 5 hotéis virtuais de 5 estrelas e é um favorito estável para mim há anos. Recentemente, os quartos renovados oferecem a todos os confortos de plasma que nossa sala do 9º andar, poderíamos observar pessoas, clima e paisagens urbanas de Wellington. Além disso, o hotel tem a maior piscina aquecida da cidade, com jacuzzi, sauna e banho a vapor. Tudo perfeito para interrupção entre explorações urbanas.

A Intercontinental também oferece opções invejáveis ​​de alimentos na capital da Nova Zelândia. O primeiro GPO é a bela sala de jantar do hotel, onde são servidos buffets de café da manhã e opções de jantar. Escolhemos a grelha mista para compartilhar – uma saborosa prateleira de cordeiro, lombo, filé de olho, legumes grelhados, manteiga de bife e molho. Uma experiência indiscutível é o chá alto servido no saguão do hotel. Sentado ao lado da lareira, eu estava ansioso pelo Buzzy Bee Kiwiana à tarde do chá – com uma mistura de Kiwi favorito – junto com bebidas quentes e chá para acompanhar.

O retiro encantado, Havelock North

Encantado e Retiro são duas palavras absolutamente prontas para descrever esse refúgio. Posicionado nos subúrbios frondosos do Havelock North, a cena lembra alguns dos mais luxuosos campos de aluguel sul -africanos – não é de admirar que tenha sido introduzido na África do Sul. A cena inteligente tem controle de voz e tablet para temperatura, persianas, músicas e luzes. Com o ar condicionado e a lareira interna, cria uma atmosfera projetada para uma pausa confortável. A cozinha totalmente equipada é inteligentemente revestida com preto e madeira e vem com o chocolate bem -vindo e uma garrafa de vino local.

Sair, uma varanda com invólucro oferece vistas generosas da floresta e do vale. No jardim, há um churrasco e um jacuzzi permanentemente aquecido para completar a experiência de glamping. Se você é tentado a sair e explorar, a mudança para o Pe Mata Peak é de apenas 10 minutos – ou, se você se sentir aventureiro, poderá estacionar e subir. Obviamente, você pode retornar à sua floresta, onde eles estão esperando uma banheira de hidromassagem e um copo de vinho.

Lightning Ridge Views, Waimarama

Desejando uma praia de estadia, descobri vistas do Lightning Ridge no site local de Bookabach – e logo fomos a Waimarama, uma vila isolada à beira -mar a uma curta distância de Napier e Hastings da Ilha Norte. Do lounge sonhador da casa moderna, as paredes de vidro do chão ao telhado revelaram uma olhada em Cape Odnappers, no extremo sudeste do Golfo de Hawke, com a ilha nua bem na frente.

Três quartos oferecem acomodações luxuosas para até seis visitantes, com um incêndio que oferece calor, se necessário, no lounge central. Esta luxuosa capas domésticas para relaxar, se você se deita em um saco de feijão que gosta no terraço ou coloca os pés no pátio do quintal ao lado da lareira. Para passeios de um dia, o Wine Range Craggy fica a 20 minutos de carro, e o Art Deco de Napier é uma movimentação de 45 minutos.

Hulbert House, Queenstown

Apenas a uma curta viagem de cinco minutos da agitação do centro de Queenstown, Hulbert House é uma jóia histórica valiosa que oferece uma experiência luxuosa. A Historical Homestead, construída em 1888, agora é um hotel de estilo boutique com um oásis familiar com apenas sete quartos, incluindo um estúdio de rainha acessível. O Palm Lounge único e inesquecível, um terraço que convida você a relaxar em uma noite de verão, enquanto admira a vista deslumbrante com um copo de vinho central de Otago, incentiva os visitantes a desacelerar e tomar um momento.

A equipe cuidadosa é o coração da Hulbert House. Se eles servem um coquetel com seus sofás à noite, fazendo recomendações de restaurantes ou cumprimentam você de manhã com café recém -cortado e um café da manhã maravilhoso, a dedicação deles brilha! Uma excursão altamente recomendada é uma viagem ao vale de Gibbston para uma turnê de vinhos ou uma rodada de golfe em uma das sete lições da região. Após o seu retorno, a equipe criará uma experiência de Butler de Racine ou preparará o Sundae de sorvete adulto – colocando em prática Manaakitanga – Maori para hospitalidade.

As rochas, Wairapaa

Para os vinófilos, é necessário ficar em um vinho de vinho. Enquanto Martinborough pode ser o filho dourado das cidades vinícolas de Wairarapa, existem maravilhosas propriedades dispersas. Ngā Pari é um exemplo maravilhoso da promoção premium de vinhos mundiais da Nova Zelândia e apresenta uma boutique Bed and Breakfast. Verdadeiro em “Boutique é a melhor filosofia”, existem apenas três quartos localizados nas asas da casa espaçosa. Os visitantes têm acesso a um lounge central, pátio, hidromassagem e jardim do jardim. Além disso, existem 10 acres de vinhedos disponíveis para exploração.

Uma degustação de vinhos e uma garrafa de vinho de sua escolha estão incluídos na sua estadia. E falando sobre vinhos, Ngā Pari se concentra em Chardonnay e Pinot Noir (que fez esse fã da Borgonha mais feliz) e inclui uma nova bolha. Os proprietários de hoje, Pete e Karen, assumiram a propriedade e os vinhedos em 2016 e já lançaram cinco safras. Certifique -se de receber uma garrafa em casa – a linda gravadora descreve inteligentemente as camadas paisagísticas que você admirará na propriedade cênica.

Jared Ruttenberg Jared Ruttenberg é escritor de viagens da Cidade do Cabo, África do Sul. Gosta da conexão de pessoas e experiências através de palavras, imagens e mídias sociais.