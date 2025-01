50 Amrit Bharat trains to be manufactured at ICF in next 2 yrs: Railway Minister Vaishnaw

Trem Amrit Bharat “/>

O Ministério das Ferrovias adicionou 12 atualizações importantes aos trens Amrit Bharat Versão 2.0, incluindo banheiros modulares e um sistema de frenagem de emergência, e 50 desses trens serão fabricados na ICF aqui nos próximos dois anos, disse o ministro das Ferrovias na sexta-feira. , Ashwini Vaishnaw.

Vaishnaw, que inspecionou a Fábrica Integrada de Ônibus (ICF) junto com seu Gerente Geral U Subba Rao, disse que o governo estadual deveria colocar o serviço às pessoas antes da política e que o Centro e seu Ministério estão empenhados em tomar medidas para o bem-estar das pessoas.

“Estou muito feliz em ver o Amrit Bharat versão 2.0 (sendo fabricado aqui). Como você deve se lembrar, o Amrit Bharat versão 1.0 foi lançado pelo primeiro-ministro Narendra Modi em janeiro de 2024 e com base na experiência do ano passado, será muitos melhorias foram feitas na versão 2.0 do Amrit Bharat”, disse Vaishnaw aos repórteres no ICF aqui.

Compartilhando algumas das principais características que foram melhoradas nos trens Amrit Bharat, ele disse: “12 grandes melhorias foram feitas em todo o trem. Banheiros semiautomáticos geminados e modulares, pilares de cadeiras e divisórias, recurso de resposta a emergências, freio sistema, sistema de iluminação contínua como trens Vande Bharat, assentos e beliches foram melhorados com um novo design ergonômico.

Ele disse que todo o vagão-despensa dos trens Amrit Bharat Versão 2.0 foi construído com um novo design.

Voltado para famílias de baixa e média baixa renda, disse ele, “50 trens Amrit Bharat versão 2.0 serão fabricados nos próximos dois anos (na Integral Coach Factory). Isso proporcionará um serviço muito acessível e uma experiência de viagem de altíssima qualidade. para pessoas que viajam longas distâncias.”

Mais tarde, falando à PTI Videos, Vaishnaw disse que o trem Amrit Bharat foi projetado para proporcionar uma experiência de viagem confortável até mesmo para os “mais pobres entre os pobres”.

“O Amrit Bharat foi projetado com base na experiência de Vande (Bharat) Sleeper e na primeira versão do Amrit Bharat (que foi lançada em 2024). O ônibus geral possui recursos como assentos confortáveis, pontos de carregamento, telefone celular e porta-garrafas de água e muito mais”, disse ele.

Respondendo a outra pergunta, ele disse que o governo do estado deveria estender o seu apoio, uma vez que a atribuição de terras ao Ministério tem sido uma questão importante.

“Precisamos do apoio do governo estadual na aquisição de terras. Devemos garantir que as instalações das pessoas estejam acima da política e devemos considerar primeiro o bem-estar das pessoas. Solicitei ao Ministro-Chefe de Tamil Nadu (MK Stalin) que nos apoie”, disse ele.

“O povo de Tamil Nadu está à procura de melhores instalações e o Governo da Índia e o Primeiro Ministro estão empenhados em fornecer essas instalações. Se trabalharmos juntos (Governo Central e Estadual juntos), então poderemos fornecer melhores instalações ao povo”, ele disse . .

Respondendo a uma pergunta sobre a apreensão levantada pelo Comissário de Segurança Ferroviária sobre a construção da histórica Ponte Pamban em Rameswaram, ele disse que o projeto da ponte foi feito com base na Research Designs and Standards Organization (RDSO).

“Quando o padrão RDSO é aplicado, esse padrão de projetos é aplicado a pontes que são construídas em grande número. Esta é uma ponte única. A Ponte Pamban é uma ponte única deste tipo que é projetada e construída”, disse . ditado.

Esclareceu que foi explicado ao Comissário de Segurança Ferroviária que esta não é uma ponte normalizada e que tem um desenho único e que para a sua concepção foram contratados os serviços dos melhores especialistas internacionais. “O CRS entendeu isso e agora deu autorização para o projeto da ponte. O relatório do painel também chegou”, disse ele.

O ministro disse que os Caminhos de Ferro instalaram o KAVACH (uma instalação para ajudar a prevenir acidentes ferroviários) em 10 mil locomotivas e estão também a ser fabricados 15 mil quilómetros de acessórios de via.

“Torres de telecomunicações também estão sendo instaladas. Câmeras estão sendo instaladas na frente das locomotivas. Por questões de segurança, novas máquinas de pontas foram projetadas, já que em um incidente perto de Chennai, pessoas removeram parafusos da máquina de pontas. Novos projetos” Vários projetos parafusos foram preparados e agora estão sendo colocados de forma que ninguém possa removê-los”, disse ele.

Sobre a conectividade ferroviária entre Jammu e Srinagar, ele disse que é um projeto de “sonho que se tornou realidade” e que o Comissário de Segurança Ferroviária realizou testes de velocidade. “É um projecto muito, muito complexo. Dos 110 quilómetros, cerca de 97 quilómetros estão sob túneis e 6 quilómetros sobre pontes. É um projecto muito, muito complexo”, afirmou.

Sobre as despesas de capital atribuídas aos Caminhos de Ferro, disse que, no final de Dezembro de 2024, o Ministério tinha utilizado quase 76 por cento e classificou as despesas de capital atribuídas aos Caminhos de Ferro como históricas em 2024.