6 razões pelas quais Kuching deve estar em seu radar de viagem

Kuching representa o coração da Bornéu da Malásia, a fusão da riqueza cultural, a culinária local interessante e aparentemente nunca terminando paisagens ricas. Eles são combinados para criar algum lugar que você apenas visite, você terá certeza de que retornará. Bem, foi exatamente isso que sentimos depois de nossa primeira viagem à capital de Sarawak, nossas férias de Kuching inaugural certamente não serão a última vez que experimentamos esse magnífico canto do Bornéu da Malásia. Verificamos o mais novo hotel de luxo do centro da cidade antes de seguirmos para a costa para passar um tempo em um simples resort de boutique incrível. Entre a exploração da cidade velha e a absorção de vibradores costeiros, apertei uma rodada “Jungle Golf”, controlamos o maior museu da Malásia e admiramos o deserto intacto do Parque Nacional Bako. Obviamente, para aqueles que nos conhecem bem, fizemos questão de desfrutar de alguns dos melhores alimentos veganos oferecidos ao longo do nosso tempo em Kuching.

Luxo do centro da cidade com Sheraton Kuching

Este novo hotel no centro da cidade é uma base ideal para quem gosta de luxo e facilidade modernos. Sheraton Kuching Localizado no coração da cidade, com muitos quartos e suítes tendo excelentes vistas do rio Sarawak. O design moderno e elegante era toda a nossa preferência, assim como a espaçosa suíte inferior que veio com todo o mod. Estamos sempre satisfeitos por ter uma máquina de café e ainda mais felizes em ter um banheiro que estamos presentes em nossa suíte, que também tem essas vistas do rio acima dos telhados da cidade. Nossa curta estadia não nos permitiu jantar no hotel, mas estávamos empolgados em ver uma série de instalações claramente marcadas com base no menu e no menu de serviço, também na Nomadics, que é o restaurante durante todo o dia no térreo. Sheraton Kuching é o hotel de luxo mais jovem de Kuching e definitivamente tem um local primário, tornando -o uma excelente opção para recreação e viajantes que procuram conforto e cultura em Kuching.

Treinamento icônico no Museu de Cultivo de Bornéu

Para desfrutar de uma introdução educacional e informativa à rica história e à vibrante cultura de Bornéu, o Museu de Cultivo de Bornéu é uma necessidade absoluta. O maior museu da Malásia (e o segundo maior do sudeste da Ásia) é um edifício impressionante que cobre quatro andares, cheios de exposições interativas que exibem as diferentes origens étnicas, tradições e ecossistemas exclusivos de Sarawak e Bornéu da Malásia. Vá lá para descobrir as tribos indígenas, explorar as exposições para a biodiversidade das florestas tropicais e aproveitar as múltiplas coleções de objetos arqueológicos. As visões de envolvimento e alta tecnologia são combinadas para proporcionar uma experiência educacional que permita aos visitantes criar uma maior apreciação pela rica herança de Sarawak.

Paraíso Independente em Cove 55

Desde que chegamos Baía 55Localizado a apenas 30 minutos de Kuching, eu sabia que íamos aproveitar a nossa estadia. A Cove 55 oferece uma fuga serena para viajantes que desejam relaxar em um paraíso isolado. Este resort boutique, localizado no contexto do Monte Santubong, combina luxo moderno com beleza natural. O Cove 55 proporcionou uma atmosfera pacífica, onde pudemos desfrutar de acesso privado à praia, à impressionante piscina de transbordamento e à deslumbrante montanha. Nossa espaçosa villa magrova foi o retiro perfeito, sentado na ampla área de deck que desfruta dos sons únicos dos Magrovs, lendo em nossa banheira após um longo dia de luxo ou desfrutando do nevoeiro enquanto relaxava o sono em nossa casa longe de casa em casa em casa Esta jóia escondida de um resort em Sarawak.

Tudo o que você precisa para planejar sua viagem 2024

Golfe exclusivo da selva

O Matang Jungle Golf é um campo de golfe verdadeiramente único que fica a uma curta distância de carro do Cove 55 que mantém e opera a lição para seus convidados. O curso das nove colheitas está em uma floresta tropical e um ambiente natural incrível, oferecendo aos jogadores de golfe a oportunidade de jogar uma rodada cercada por Virgin Jungle e diferente vida selvagem. Projetado para jogadores de todos os níveis de habilidades desafiadoras e perigos bem postados, o Matang Jungle Golf oferece a oportunidade de escapar da vida urbana com seus amigos ou familiares. Desfrutar de uma rodada de golfe em uma floresta tropical virgem, é uma experiência inesquecível para iniciantes e jogadores de golfe experientes e um excelente complemento para suas viagens Kuching.

Cozinha criativa em Kechala

Kechala é o coração gastronômico e a alma de Cove 55, onde visitantes ou não visitantes podem desfrutar da atmosfera descontraída e uma experiência única de degustação. O cardápio destaca uma fina mistura de ingredientes e sabores locais da Sarawakia, com pratos tradicionais apresentando em paralelo com pratos internacionais que garantem que todos os visitantes sejam muito bons. Ficamos satisfeitos ao encontrar opções veganas claramente marcadas no cardápio em Kechala, que sempre colocam um sorriso em nosso rosto.

Essas plantas criativas baseadas em plantas incluíam um ceviche de tofu fresco e aromático e um bolo de chocolate verdadeiramente divino que era perfeito. O chef executivo Mario certamente trabalhou duro com sua equipe, levantando a experiência de degustação e colocando firmemente Kechala no mapa gastronômico em Kuching.

Para a fuga absoluta de Kuching City, siga em direção Parque Nacional Bako que fica a apenas 37 km da ocupada capital de Sarawak. O parque nacional mais antigo e mais acessível de Sarawak é conhecido pelos diferentes ecossistemas e pela interessante vida selvagem que convida a área em casa. Aproveite a vista da vila por 30 minutos de carro de Kuching até o píer na vila de Bako, antes de seguir uma rota gráfica de 20 minutos para chegar ao coração do parque. Explore várias trilhas e descubra praias, cachoeiras, manguezais e vistas gráficas isoladas e duráveis, certificando -se de manter os olhos abertos para observações de macacos de probóscide, porcos barbudos e inúmeras espécies.

Basta arranhar a superfície do que Kuching tem a oferecer e já estamos planejando uma viagem de volta para aproveitar a mistura seletiva de experiências que podem ser encontradas na área. Talvez voltemos para o anual Festival de Música Mundial da Floresta RainOu gaste mais tempo para explorar os parques nacionais. Podemos até voltar com tacos de golfe para desfrutar de uma rodada Damai Golf and Country Club. O certo é que retornaremos a esse destino único e muitas vezes esquecido que definitivamente tem algo para todos.

Paul Eyers Paul Eyers é co -fundador da Vegan Food Quest, que escreve para hotéis e resorts de luxo no sudeste da Ásia, com foco em viagens sustentáveis, viagens ecológicas e vegetarianas. Atualmente com sede na Malásia, Paul também escreve sobre eventos esportivos e alguns dos melhores campos de golfe de toda a área.