64.5 mn passengers carried on international routes in Jan-Nov 2024, up 11.4 pc: Centre

Um total de 64,5 milhões de passageiros foram transportados em rotas internacionais por operadores regulares indianos e estrangeiros no período de Janeiro a Novembro de 2024, representando um crescimento de 11,4 por cento em comparação com o mesmo período de 2023 (58 milhões de viajantes aéreos), segundo o Ministério. da Aviação Civil.

Dos 64,5 milhões de passageiros do ano passado, 29,8 milhões foram transportados por transportadoras indianas, enquanto 34,7 milhões de passageiros foram transportados por transportadoras estrangeiras, segundo os dados.

No período janeiro-novembro, as companhias aéreas nacionais operaram um total de 1,02 milhões de voos, transportando um total de 146,4 milhões de passageiros, em comparação com 0,97 milhões de voos que transportaram um total de 138,2 milhões de passageiros regulares durante o ano anterior de 2023 (janeiro-novembro). de acordo com dados anteriores partilhados pela Direção Geral da Aviação Civil (DGAC).

“O número de passageiros domésticos transportados por transportadoras domésticas indianas regulares testemunhou um crescimento de 5,9 por cento no ano de 2024 em comparação com o ano anterior de 2023 durante o mesmo período”, disse o ministério.

Estabelecendo um novo recorde, o tráfego aéreo doméstico de passageiros ultrapassou 5 lakh pela primeira vez em um único dia em 17 de novembro de 2024.

O Bharatiya Vayuyan Adhiniyam 2024, que entrou em vigor em 1º de janeiro, visa modernizar o setor de aviação da Índia, recriando a Lei de Aeronaves de 1934, em linha com as necessidades contemporâneas e os padrões globais.

A nova legislação incentivará a produção local no âmbito das iniciativas ‘Make in India’ e Atmanirbhar Bharat, alinhar-se-á com as convenções internacionais, como a Convenção de Chicago e a ICAO, e agilizará os processos regulatórios, como a simplificação da emissão de licenças, disse o governo.

Como parte da expansão, foi realizado um grande desenvolvimento de infra-estruturas no ano passado, que incluiu a criação de bases para novos terminais em Varanasi, Agra, Darbhanga e Bagdogra. O primeiro-ministro Narendra Modi também inaugurou aeroportos em Sarsawa, Rewa e Ambikapur, fortalecendo a conectividade regional.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos da América disse que a Índia cumpre os padrões internacionais de supervisão da segurança da aviação, ao mesmo tempo que agradeceu à DGCA por garantir uma supervisão de segurança eficaz. As companhias aéreas de países da Categoria 1 podem operar/expandir seus serviços para destinos nos EUA e compartilhar códigos com companhias aéreas dos EUA.

O governo também deu aprovação “em princípio” para a criação de 21 aeroportos Greenfield em todo o país. “A fim de promover a igualdade de género no sector da aviação, foi emitido um aviso às partes interessadas para aumentar o número de mulheres em vários cargos para 25 por cento até 2025 na indústria da aviação indiana”, segundo o ministério.

Além disso, o Ministro da Aviação Civil da União, Ram Mohan Naidu, tem pressionado pela adoção de fontes de energia convencionais nos aeroportos para reduzir a pegada de carbono das operações.

De acordo com o ministério, 80 aeroportos passaram a utilizar energia 100% verde e 12 aeroportos farão a mudança em 2024.