8 Lugar fabuloso para comer (ou perto) Innsbruck da Áustria

A cena gastronômica em Innsbruck oferece um sabor que é tão variado quanto o topo da montanha ao seu redor. Esteja você procurando um rico brunch com uma vista ou um abrigo quente para os amantes do vinho, a cidade tem algo para qualquer paladar. Aqui estão oito lugares maravilhosos para comer dentro ou perto da cidade, cada um oferece um sabor único de comida alpina.

Para Brunch Champagne: Bergisel Sky, Innsbruck

Localizado acima de Innsbruck, o Bergisel Sky oferece mais do que o café da manhã – serve uma experiência. O champanhe do brunch aqui, localizado na cena chocante das montanhas Nordkette, deve ser experimentada. De bolos recém -assados ​​a salmão defumado em waffles … há algo para todos. E por que não adicionar um toque de glamour a um copo de efervescente por uma manhã, então decadente poderia competir com uma vitória de campeão de esqui? Leia nossas críticas aqui.

Para a cozinha tirolesa: Weisses Rössl, Innsbruck

Vá para Weisses Rösssl e entre em um livro histórico do Tirol. Vigas de madeira, iluminação quente e rico aroma de pratos clássicos, como Wiener Schnitzel e Käsespatzle, levam você ao coração da tradição alpina. Não perca o rico grultl – uma panela de batata, cebola e bacon que incorpora o charme rústico da área. Leia nossas críticas aqui.

Para vinho adorável: Weinhaus Tyrol, Innsbruck

Este vinho confortável é um paraíso para os oenófilos, com uma extensa coleção que promove alguns dos melhores vinhos da Áustria. Desfrute de um copo ou três com um prato de carnes e queijos curados, e você terá a receita para uma noite inesquecível. É um espaço muito familiar, mas relaxado, onde as conversas fluem tão livres quanto o vinho. Leia nossas críticas aqui.

Para Alpine Calm: Umbüggler Alm, Innsbruck

Escondidos na floresta sobre os Innsbruck, Umbüggler Alm parece um retiro secreto. Esta moderna cabana alpina pode se gabar de vistas deslumbrantes e uma ingestão moderna de alimentos na montanha. O cardápio possui ingredientes locais sazonais do local, em um ponto ideal para escapar da agitação da cidade – a receita perfeita para reconectar a natureza. Leia nossas críticas aqui.

Para comer nas montanhas: Jagdschloss Restaurant, Kühtai, perto de Innsbruck

Uma viagem de ônibus de 40 minutos de Innsbruck leva você a Kühtai, onde o restaurante Jagdschloss está esperando em um antigo abrigo de caça. A comida aqui parece que entra em um conto de fadas de inverno, e a vista também não é ruim. Para nós, foi o pick-up perfeito após nossa mini aventura de raquetes de neve. Leia nossas críticas aqui.

Para View Skyline: Adlers Hotel, Innsbruck

No Adlers Hotel, a experiência de degustação atinge os novos patamares literalmente. Localizado no 12º andar, este restaurante no último andar oferece vistas panorâmicas do Innsbruck e serve uma cozinha européia moderna. À medida que as luzes da cidade piscam abaixo, você se encontrará para desfrutar não apenas da comida, mas do ambiente inesquecível, tudo se tornou ainda melhor se você mora no hotel e poderá rolar na cama depois. Leia nossas críticas aqui.

Para experiência gastronômica: Lichtblick, Innsbruck

É verdade em seu nome, Lichtblick (que significa “ponto brilhante”) é um farol de comida sofisticada em Innsbruck. A decoração minimalista permite que a arte gastronômica brilha – pense no peito de pomba assada com batatas La Ratte, ou creme de ggplant assado em uma loja de pastelaria com salada de cuscuz mediterrânea. Leia nossas críticas aqui.

Para excelente comida vegetariana: Das Blum, Innsbruck

Das Blum prova que a cozinha vegetariana pode ser tão emocionante quanto seus colegas. Este restaurante encantador oferece um menu que explode com criatividade e vale a pena ir apenas para a sobremesa – “Poor’s Breading”, feita com pão e servido com baunilha, sorvete de amendoim, doces salgados e amendoins. Até os carnívoros serão encontrados pelas combinações inventivas. Leia nossas críticas aqui.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

