9 maneiras de viver Innsbruck, Áustria (exceto esqui)

Quando você pensa em Innsbruck, a imagem das encostas e esquiadores virgens e snowboarders vem à mente. Mas essas jóias alpinas têm muito mais a oferecer, com um tesouro de experiências que vão além do comum. Aqui estão nove maneiras inesquecíveis de descobrir a magia de Innsbruck – sem a necessidade de esquiar ou snowboards.

Faça um tour particular pela cidade

Comece sua aventura com uma turnê privada nas ruas históricas de Innsbruck e traga o passado histórico da cidade, com idéias e piadas sobre o rico Palácio de Hofburg, o brilhante telhado dourado e a catedral gótica de St. Jacob. Ao caminhar pela encantadora cidade velha, onde a arquitetura barroca e renascentista colide, você descobrirá muito mais se tiver um guia especializado que o acompanha. Leia nossas críticas aqui.

Degustação de vinhos em Weinhaus Tyrol

Conhecido pelos habitantes locais do que para os turistas, uma experiência de degustação de vinhos no Weinhaus Tyrol é uma ótima maneira de desfrutar – e aprender sobre – vinho austríaco. Combine seu gosto com um prato diligente de queijos tradicionais e carne de cura e você será para um tratamento sensorial. Leia nossas críticas aqui.

Caminhadas e visitando Nordkette

As montanhas Nordkette são mais do que apenas uma configuração perfeita-é um convite para explorar com trilhas para caminhadas subindo e descendo, oferecendo posições incríveis a cada passo. Para aqueles que preferem menos esforço, há um teleférico que leva você no meio da estrada e duas viagens extras o atingem quase no cume, onde vistas panorâmicas de Innsbruck e as válvulas circundantes estão aguardando vistas panorâmicas. Leia nossas críticas aqui.

Snovs Shoes Siga -me até Kühtai

Trocando esqui por raquetes de neve e experimente o inverno dos milagres de Kühtai. Os passeios com Sowshoeing me seguem através dos campos da Virgin Snow, oferecendo a oportunidade perfeita para se reconectar com a natureza, esperançosamente sem cair. Nenhuma experiência anterior é necessária. Leia nossas críticas aqui.

Visite Tirol Experience

Na experiência de Tirol, você verá o melhor da cultura tirolesa nessa fusão de tradição e inovação. Este museu interativo oferece uma viagem ao coração da área, afundando em uma história de como um pai e uma filha se chocam com a perspectiva de sua família de deixar a área para que eles possam trabalhar na China. Leia nossas críticas aqui.

Admiramos as luzes em Lumagica

Quando a escuridão cai, o Festival Lumagica Light de Innsbruck transforma uma pequena parte da cidade em um mundo de iluminação. Ocorre nos jardins imperiais, este magnífico espetáculo agradecerá aos jovens e aos idosos com caminhos iluminados por animais brilhantes e esculturas abstratas. Leia nossas críticas aqui.

Experiência de Bench Tremble no salto de esqui de Bergisel

Visite Bergisel Ski Jump para uma verdadeira experiência na coluna vertebral: fazer um lugar no “Tremble Bench”-onde os saltos de esqui sentam antes de se iniciar sob a encosta e o ar. Essa experiência única oferece visões que param o coração do salto e a cidade além. Leia nossas críticas aqui.

Bounding na escalada K1 no centro de escalada

Para aqueles que desejam desafios físicos, o K1 Climbing Center oferece oportunidades de pedregulhos que testarão sua força e estratégia. Com rotas que cobrem todos os níveis de habilidades, estes são tão treinamento quanto um quebra -cabeça espiritual. Leia nossas críticas aqui.

Bob rafting em IGLs

Se você está procurando emoção, Bob Rafting nas faixas olímpicas de Bobsleight para o IGLS entrega a adrenalina da BucketLoadload. Suba e apoie -se por essa rara oportunidade ao acelerar o oleoduto congelado, experimentando os pontos fortes e a emoção que os Bobsledders conhecem tão bem. Leia nossas críticas aqui.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

