‘A lesson like no other’: readers’ favourite learning holidays

Viaje de trem, navegue e aprenda a surfar em Portrush, Condado de Antrim

Pegamos o trem para Birkenhead e depois a balsa noturna (novo barco Stena com quatro cabines por £ 229) para Belfast. O trem Translink nos levou rapidamente para Portrush (£ 54 para uma família de cinco pessoas). Chegar ao centro da cidade foi fácil caminhar até a acomodação e a praia de surf. Ele Vivendo aventuras Os instrutores foram fantásticos, entretendo as crianças em todas as condições climáticas e fornecendo-lhes roupas de neoprene justas para proteger do frio. Passamos as tardes usando o frequente ônibus Causeway Rambler ao longo da bela costa de Antrim.

David Williams

Avistando papagaios-do-mar e gaivotas em Skomer, Pembrokeshire

Puffins são Skomer. Fotografia: Biblioteca de Imagens da Natureza/Alamy

Passar duas noites com nossos dois filhos pequenos na Ilha Skomer, na costa do País de Gales, foi uma experiência inesquecível. A ilha, conhecida pelas aves marinhas como o papagaio-do-mar e o mergulhão-mergulhão, ofereceu uma oportunidade única de contacto direto com a natureza. Unimo-nos a investigadores para marcar crias de cagarras Manx e aprender como os seus esforços ajudam a proteger estas aves. As crianças adoraram segurar delicadamente os pintinhos e ver a conservação em ação. Também participamos de uma pesquisa noturna de observação de aves, avistando papagaios-do-mar e gaivotas. Esses dois dias aprofundaram o nosso apreço pela vida selvagem e deixaram-nos memórias duradouras desta ilha mágica. Meu conselho? Passe a noite para vivenciar plenamente a magia da ilha.

Clara Bascott

Cante com todo o coração em Florença

Fotografia: Trifonov Evgeniy/Getty Images

Sou facilmente o pior cantor da minha família, então quando me deparei com um grupo internacional aprendendo a cantar a cappella em uma igreja de Florença no verão passado, decidi me juntar a eles por uma semana, e meus filhos e minha esposa me incentivaram. As sessões foram fascinantes. Numa simples mas bela igreja renascentista com vista para o rio Arno, aprendi a história da capella (literalmente capela, por ser uma espécie de música coral da igreja), fiz exercícios de relaxamento e respiração para me aquecer e pratiquei algumas músicas básicas. . O curso também me ensinou como fazer harmonias vocais com outras pessoas. Com certeza me sinto um cantor melhor por isso, e agora sou muito menos repreendido por exercitar minhas cordas vocais em casa!

Jose

Escreva onde fica a Brontë Irmãs foram inspiradas, West Yorkshire

Lumb Bank perto da ponte Hebden. Fotografia: Andrew Smith/Alamy

Não consigo pensar em lugar melhor para frequentar um curso de redação criativa do que Banco de madeira Arvon perto da ponte Hebden. Se o curso não é uma inspiração, o ambiente certamente é. É a antiga casa do poeta Ted Hughes, e sua esposa, Sylvia Plath, está enterrada do outro lado do vale, no Cemitério Heptonstall. Atravesse as charnecas no topo do vale e você chegará a Top Withens, a fazenda (agora em ruínas) que inspirou O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë. Descendo daí você chega a Haworth e ao Paróquia de Brontë. O Lumb Bank reabre em 2025 após uma reforma, então inspire-se para escrever seu próprio poema ou romance.

Chris Allen

Mergulho em Malta

A ilha de Gozo é o lugar perfeito para aprender a mergulhar. Fotografia: Indierock/Stockimo/Alamy

Observar os raios do sol permeando a superfície do mar é uma lição como nenhuma outra. A ilha maltesa de Gozo ofereceu-me a oportunidade de aprender a mergulhar no Mediterrâneo em Centro de Mergulho Bolhas. O curso de três dias ensina habilidades básicas de segurança antes de entrar na água para aulas práticas que permitem aos alunos se tornarem mergulhadores em águas abertas com certificação Padi. Após a qualificação, você embarcará em um mergulho recreativo. O nosso nos levou ao longo de um riacho estreito no deslumbrante Vale Għasri, emergindo na Caverna da Catedral, onde admiramos a luminosa iluminação azul e a beleza natural.

Miller

Pintando paisagens costeiras irlandesas

A costa irlandesa é um lugar inspirador para melhorar as habilidades artísticas

Como nunca tive aulas de arte na escola (meu pai insistiu que três anos de latim seriam mais benéficos), finalmente me inscrevi em um workshop Artform de três dias com Neil Greig como instrutor na bela Dunmore East, County Waterford. Embora não seja Cézanne, desenvolvi um amor pelas pinturas a óleo e pelas texturas, ferramentas necessárias para representar as paisagens costeiras irlandesas. É muito diferente do meu trabalho diário em TI, mas aqueles poucos dias me deixaram sonhando em me retirar para um estúdio com nada além de um cavalete e o mar.

Aoife Mac Cana

Surf aumenta em Portugal

Acampamento de surf em Peniche

Eu tive um tempo fantástico em Peniche Surf Lodge em setembro. Por £ 385, passei sete noites em um quarto individual com banheiro compartilhado. Por ser um hostel, todos os hóspedes querem se conhecer. Também estão incluídos sete dias de aluguel de prancha de surf e cinco sessões de treinamento na água. Duncan e Dane Hall são os treinadores; Dane é um ex-profissional. Todos os dias, depois do café da manhã, carregávamos as minivans e íamos para a praia, onde a família montava um acampamento para nós, completo com cobertores, blusões e almofadas.

Paddy G.

Cozinhando na Espanha

Aprendendo a cozinhar em Granada.

Passei cinco dias em Moclín, na Andaluzia, com Feriados Culturais em Granadapara aprender a cozinhar pratos locais. O curso foi prático, pois preparamos todas as nossas refeições e tapas para 50 convidados. Tendo manifestado interesse pela omelete, descasquei e cortei 2kg de batatas e aprendi que nunca se pode usar muito azeite. As batatas escorridas foram misturadas com 12 ovos e, depois de cozidas, tirei a enorme omelete e coloquei-a de volta na pesada frigideira de ferro fundido, sob o olhar dos meus colegas. Todos queriam experimentar o resultado e acabei fazendo mais para os convidados.

Roy Mensageiro

Mergulhando com tubarões na Cornualha

Um tubarão azul em Penzance. Fotografia: Biblioteca de Imagens da Natureza/Alamy

Um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi ver um gracioso tubarão azul prateado logo abaixo de mim na água. Pegamos um barco com Mergulho com tubarão azul de Penzance e viajou de 10 a 20 milhas mar adentro, onde a tripulação especializada contará tudo o que você deseja saber sobre esses tubarões. Depois de se convencer a deslizar da segurança do barco para a água, o mergulho com snorkel é uma ótima lição para controlar o medo. Mas aos poucos você aprende a acalmar o ritmo cardíaco, a manter o rosto na água e então cada vislumbre dessas lindas criaturas é um prazer.

suki

Dica vencedora: esculpir à beira-mar em Dou definir

Escultores trabalhando em pedras locais de Portland. Fotografia: geogphotos/Alamy

A Ilha de Portland pode ser mais conhecida por Chesil Beach, mas conquistou meu coração como cenário para um extraordinário curso de escultura em pedra de uma semana com o Confiança de pedreira e escultura de Portland. Liderados por um casal inspirador de artistas, Hannah e Paul, eles me guiaram através do processo de escultura à mão para fazer um bebedouro para pássaros artisticamente duvidoso a partir de um enorme pedaço de pedra de Portland cheia de fósseis. Cada dia terminava com um banho rejuvenescedor para lavar a poeira e o suor na Igreja Ope Cove, que se acredita ter sido o local do primeiro ataque viking da Grã-Bretanha, antes de me voltar para meu alojamento em um antigo farol. Voltei para Londres com as mãos em carne viva devido ao polimento de pedras brutas e cheio de admiração pelos artesãos por trás dos muitos edifícios e esculturas de pedra de Portland que adornam esta cidade.

Catarina