A powerful winter storm's heavy snow and sleet cancels flights and closes schools across US South

Uma forte tempestade de inverno trouxe fortes nevascas e gelo em partes do sul dos Estados Unidos na quinta-feira, forçando as autoridades a fechar escolas, cancelar voos e alertar os moradores de algumas das áreas mais atingidas para ficarem longe das estradas enquanto se deslocava para o leste através de Oklahoma. e Texas. .

A governadora do Arkansas, Sarah Sanders, mobilizou a Guarda Nacional para ajudar os motoristas presos, e as aulas foram canceladas na quinta e sexta-feira para milhões de crianças em uma ampla faixa de estados do sul, do Texas à Geórgia.

A tempestade despejou 15 a 18 centímetros (6 a 7 polegadas) em locais no centro de Oklahoma e no norte do Texas antes de se mover para o oeste do Arkansas, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. A forte neve caiu em Little Rock, Arkansas, e mais ao sul e leste em Louisiana, Mississippi e Alabama, uma mistura invernal de granizo e chuva congelante que envidraçava as estradas e tornava as viagens perigosas.

“Não vi nenhum acidente, mas vi algumas pessoas ficarem presas na estrada e escorregarem”, disse Charles Daniel, um caminhoneiro que transportava um trailer de 48 pés carregado com tinta, peças automotivas e outros suprimentos em estradas escorregadias. . e condições lamacentas no centro de Oklahoma na quinta-feira. “As pessoas não precisam dirigir.”

As escolas cancelaram aulas para mais de 1 milhão de alunos no Texas e Oklahoma, e os fechamentos também mantiveram os alunos em casa em Kansas City e Arkansas, enquanto na Virgínia as frustrações aumentaram na capital do estado devido a um alerta de água fervente causada por uma rodada anterior de tempestades de inverno. . .

Centenas de voos foram cancelados na manhã de quinta-feira em Dallas, de acordo com a plataforma de rastreamento FlightAware, e mais de 3.800 atrasos e 1.800 cancelamentos foram relatados em todo o país.

O vórtice polar de ar ultrafrio geralmente gira em torno do Pólo Norte, mas às vezes se aventura para o sul, em direção aos Estados Unidos, Europa e Ásia. Alguns especialistas dizem que estes tipos de eventos estão a acontecer com mais frequência, paradoxalmente, devido ao aquecimento mundial. A onda de frio coincidiu com raros incêndios florestais em janeiro que devastaram a área de Los Angeles.

Neve e granizo atingiram Texas e Oklahoma Paul Kirkwood, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional, disse que a tempestade que atingirá a área de Dallas criará um “cinturão de neve” que também afetará partes do Mississippi, Geórgia, Tennessee, Kentucky e Carolina do Norte e sul. . Carolina.

O governador do Texas, Greg Abbott, pediu aos residentes que evitem dirigir, se possível.

Carmen Muñoz, uma professora, estava passando parte de seu dia de folga em um parque no centro de Dallas com o namorado, enrolada em um casaco com capuz enquanto as temperaturas giravam em torno de zero. Ele disse que planejava passar o resto do dia em casa, evitando estradas escorregadias.

“Estarei em casa tomando café”, disse ele.

As estradas podem estar perigosas na sexta-feira, já que 75.000 torcedores eram esperados no AT&T Stadium em Arlington para a semifinal do campeonato de futebol universitário entre Texas e Ohio State no Cotton Bowl. A porta-voz de Arlington, Susan Shrock, disse que as equipes estarão prontas para enfrentar quaisquer condições perigosas nas estradas.

Agitação no Sul Esperava-se que o sistema se movesse para nordeste na sexta-feira, com fortes nevascas e chuvas congelantes, nas costas da Virgínia e da Carolina do Norte. Até 8 polegadas (cerca de 20 centímetros) de neve podem cair até sábado em partes da Geórgia, Carolina do Norte, Tennessee e Virgínia Ocidental, disse o serviço meteorológico.

O governador da Geórgia, Brian Kemp, declarou estado de emergência na quinta-feira, enquanto a metade norte do estado se preparava para neve e gelo a partir da manhã de sexta-feira. Os meteorologistas do Serviço Meteorológico Nacional alertaram que é provável que neve e gelo se acumulem na região metropolitana de Atlanta, tornando as estradas perigosas e possivelmente causando cortes de energia.

No Tennessee, as escolas do condado de Memphis-Shelby, o maior distrito do estado com mais de 100.000 alunos, disseram que todas as escolas e edifícios administrativos serão fechados na sexta-feira devido à forte neve esperada. Com a previsão de Memphis receber até 8 polegadas (cerca de 20 centímetros) de neve na sexta-feira, as autoridades disseram que dois centros de aquecimento estão abertos 24 horas por dia para fornecer abrigo para pessoas que precisam escapar do frio.

Partes da Carolina do Sul se prepararam para o primeiro inverno em três anos. O Departamento de Transportes do estado tirou a poeira de seu suprimento de salmoura e sal e começou a tratar rodovias interestaduais e outras rodovias importantes do norte de Columbia na quinta-feira. Os sistemas escolares nessas áreas fecharão mais cedo ou durante todo o dia na sexta-feira ou realizarão dias de aprendizagem online.

E na Carolina do Norte, o governador Josh Stein declarou estado de emergência antes da tempestade, que os meteorologistas disseram que poderia trazer até 7,6 centímetros de neve para muitas partes do estado, com quantidades maiores em áreas montanhosas. Granizo e chuva congelante também são prováveis.

A tempestade que se aproxima já causou o cancelamento de uma cerimônia pública de posse ao ar livre de Stein e outras autoridades eleitas de todo o estado, em Raleigh, no sábado. As festas oficiais de abertura, na noite de sexta e sábado, também foram adiadas.

Uma ordem de fervura de água para Richmond, capital da Virgínia, permanecerá sob aviso de fervura de água pelo menos até sexta-feira, enquanto as autoridades trabalham para restaurar o sistema de reservatório de água, que foi fechado na segunda-feira depois que uma tempestade causou uma queda de energia, disse o prefeito Danny Avula.

A cidade de mais de 200 mil habitantes estava distribuindo água engarrafada em 11 locais e entregando-a a residentes idosos e outras pessoas que não conseguiam chegar a esses locais, disseram as autoridades.

Os repórteres da Associated Press, Sean Murphy, em Oklahoma City; Adrián Sainz em Memphis, Tennessee; Heather Hollingsworth em Kansas City; Charlotte Kramon em Atlanta; Jeffrey Collins em Columbia, Carolina do Sul; Nadia Lathan em Austin, Texas; Ben Finley em Norfolk, Virgínia; Andrew DeMillo em Little Rock, Arkansas; Kimberly Chandler em Montgomery, Alabama; John Raby em Cross Lanes, Virgínia Ocidental; e Dylan Lovan em Louisville, Kentucky.