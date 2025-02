Localizado em 50 acres de terra, o Museu Abhay Prabhavana está cheio de audiovisuais de alta tecnologia, animações, realidade virtual, experiências imersivas, sistemas interativos e mais de 350 obras de arte, esculturas e grandes réplicas para explicar os complexos conceitos filosóficos e espirituais em Uma maneira moderna e fácil. O museu possui 35 projetores, 675 alto -falantes de áudio, 230 TVs/quiosques LED e 8000 acessórios de iluminação. Em 30 galerias meticulosamente projetadas e artefatos exclusivos, ilustram a essência da segurança, segurança, produtividade, prosperidade no nível social e compaixão, mentalidade aberta e vida ética em nível pessoal. Um projeto visionário para Amar Prerra Trust, dirigido por Abhay Firodia, presidente da Force Motors, o museu foi imaginado como um meio de fechar a desconexão entre as gerações mais jovens e, portanto, inspirá -los a apreciar a riqueza de nossas tradições e valores.

“A motivação surgiu de um profundo desejo de preservar e comunicar os valores centrais da civilização indiana. O museu enfatiza valores fundamentais, como compaixão, conhecimento, sinceridade, prosperidade através da produtividade e colaboração. Esses princípios têm sido parte integrante da civilização indiana há milhares de anos, promovendo uma sociedade pacífica e próspera. Embora tenha sido expresso de maneira diferente através das tradições, seja védico, budista ou jainista, a essência permanece a mesma ”, disse Firodia em uma interação virtual com o EtTravelworld.

Para Pune, uma cidade que evoluiu ao longo das décadas de um centro histórico e intelectual para um importante centro industrial e de TI, Firodia sentiu que o museu acrescentou uma dimensão cultural e educacional significativa, proporcionando aos residentes e turistas uma experiência de enriquecer Localizado entre Pune e Mumbai, oferece fácil acesso a visitantes de ambas as cidades.

Abey Prabhavana tem muitas notícias em termos de design geral, abordagem de exposição etc. Comparado a outros museus convencionais do país e do mundo. Enquanto outros museus se concentram apenas em artefatos, este museu é projetado como um centro de conhecimento. Apresente a história de maneira dinâmica e interativa, incentivando os visitantes a explorar e interpretar informações em vez de observar passivamente exposições. Além disso, contextualiza o sistema de valores indiano no mundo moderno, que demonstra sua relevância mesmo na era digital atual, disse Firodia.

“O museu integra a tecnologia de vanguarda, incluindo 15 mini teatros com apresentações audiovisuais, animação e experiências de realidade virtual. Ele também oferece quiosques interativos, uma biblioteca digital e narração detalhada por meio de murais, esculturas e gravuras. Esses elementos garantem que os visitantes, especialmente o especialista em tecnologia da geração mais jovem, estejam envolvidos com o conteúdo de maneira imersiva e interativa “, explicou Firodia integração tecnológica no museu como mais atraente e interativa para os visitantes do novo foi.

O museu foi projetado para proporcionar uma experiência integrante de um dia. 3,5 lakh de pés quadrados de ar condicionado dentro de uma paisagem de 50 acres são estendidos. Os visitantes podem explorar várias exposições, desfrutar de uma refeição, relaxar em jardins lindamente mantidos e participar de sessões interativas. A localização ao longo do rio Indrayani melhora a atração estética, o que o torna o local ideal para lazer e aprendizado.

Quando perguntado sobre a resposta inicial, Firodia disse que a resposta foi “esmagadora” e que o museu organizou uma ampla gama de visitantes, incluindo acadêmicos, estudantes, profissionais e líderes espirituais. “À medida que a consciência cresce, o número de visitantes deve aumentar significativamente. Ao contrário das nações ocidentais, onde as visitas ao museu são parte integrante do turismo, a Índia ainda não adotou completamente essa cultura. Este museu estabelece um ponto de referência ao oferecer uma experiência de classe mundial comparável às principais instituições internacionais. Estão sendo feitos esforços para aumentar a acessibilidade, facilitar as visitas de grupo e integrar o museu aos currículos educacionais para incentivar uma apreciação mais ampla da herança da Índia ”, afirmou.