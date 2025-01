Abu Dhabi’s tourism sector soars with 26 pc rise in international visitors

Os hotéis Abu Dhabi recebem 4,8 milhões de convidados, enquanto os eventos culturais atraem 21 % mais visitantes, o que destaca a evolução do emirado como um turista e centro cultural global.

O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) relatou um crescimento significativo em eventos turísticos e culturais, com hotéis no Emirado que abriga 4,8 milhões de convidados, o que representa um aumento de 26 % em visitantes internacionais até agora este ano ( YTD). ) Em outubro de 2024. Lugares e eventos paralelos e culturais atraíram mais de 3,9 milhões de visitantes, um aumento de 21 % em comparação com o ano anterior, que demonstra o sucesso das iniciativas que combinam a modernidade com a tradição.

Esse progresso é um testemunho da visão estratégica do DCT Abu Dhabi, que destaca a transição do emirado para um importante centro cultural e turístico mundial. Durante uma conferência de imprensa, Saood Abdulaziz al Hosani, vice -secretário da DCT Abu Dhabi, descreveu as realizações do emirado e os planos compartilhados alinhados com a estratégia de turismo de 2030, projetada para melhorar a estatura internacional de Abu Dhabi como destino cultural e de viagem.

SAOOD Abdulaziz Al Hosani comentou: “Nossa transformação foi promovida por uma visão clara da estratégia de turismo renovada 2030. Esses resultados destacam o compromisso de Abu Dhabi com crescimento e excelência sustentáveis, promovidos por associações estratégicas e investimentos em infraestrutura, participação da comunidade e talentos. desenvolvimento.”

De janeiro a outubro de 2024, as estadias em hotéis em Abu Dhabi excederam os níveis anteriores à pandemia, com um aumento de 26 % nos hóspedes internacionais, de mercados -chave como Índia, China, Rússia, Reino Unido e Arábia Saudi. Além disso, as instituições culturais da Emirate receberam 3,9 milhões de visitantes, refletindo o crescente interesse nas experiências culturais contemporâneas e tradicionais.

O acordo único inclui a organização de workshops para promover a troca de conhecimento e a identificação de oportunidades para os guias turísticos dos Emirados e a criação de capital humano.

Como parte de sua estratégia de turismo de 2030, o DCT Abu Dhabi pretende atrair 39,3 milhões de visitantes até 2030, gerar 178.000 novos empregos e contribuir com 90.000 milhões de AED para o PIB. A estratégia se concentra na melhoria das ofertas, promovendo as várias atrações de Abu Dhabi e expandindo a conectividade, incluindo colaborações com companhias aéreas como a Etihad Airways e a Wizz Air Abu Dhabi. Olhando para o futuro, o DCT Abu Dhabi se concentra em expandir para novos mercados internacionais, reforçando sua presença global. Com projetos de entretenimento cultural e -chave, incluindo Harry Potter World, da Warner Bros. World Abu Dhabi, o distrito cultural de Saadiyat e o desenvolvimento da ilha de Hudayriyat.

A abordagem colaborativa do DCT Abu Dhabi está destinada a garantir um crescimento contínuo, tornando o emirado um destino mundial líder para turismo e cultura.