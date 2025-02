Os ativistas de algumas roupas hindus organizaram protestos sentados e continuaram com uma greve indefinida de fome em frente ao edifício administrativo de Tirumala Trupati Devasthanams (TTD) em Tiprupati na quarta -feira, exigindo que o governo cancelasse o local designado para o grupo Oberoi para estabelecer cinco são cinco são cinco de cinco escarias. Hotel resort em Alipiri, perto de Tiprupati.

O governo anterior atribuiu 20 acres terrestres ao grupo Oberoi para o projeto. No entanto, o novo conselho de confiança, composto pelo governo da NDA, liderado pelo TDP, aprovou uma resolução em novembro do ano passado para pedir ao governo para cancelar a alocação de terras.

Embora o governo ainda não tenha recebido uma chamada final sobre o assunto, as fontes disseram que a administração do distrito, a Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Tharupati (projeto TUD dentro dos prazos determinados.

De acordo com os planos iniciais, o grupo planeja construir um hotel de cinco estrelas com 100 quartos na primeira fase, que estaria operacional até 2027. A segunda fase do projeto está agendada para 2030, na qual mais 25 quartos e mais outros outros atrações seriam adicionadas. A Andhra Pradesh Tourism Development Corporation alocou 20 acres ao longo da seção Alipiri -Chherlopalli, contendo as colinas Tirumala ao grupo Oberoi por um período de mais de 90 anos em 2021-22.