Air Arabia reports record AED 1.6 bn profit in 2024

A Air Arabia anunciou hoje seus resultados financeiros e operacionais para o ano inteiro, que termina em 31 de dezembro de 2024.

A companhia aérea registrou um ganho líquido antes dos impostos registrados de 1,6 bilhão de dólares, refletindo um aumento de 4 % em comparação com 1,5 bilhão de AED em 2023. 2023.

Em 2024, a Air Arabia reforçou seu compromisso com a expansão e a excelência operacional, aumentando sua rede em seis centros e adicionando 31 novas rotas. Essa expansão estratégica levou a um aumento de 13 % na capacidade operacional e um aumento de 12 % no total de passageiros transportados, atingindo 18,8 milhões em todo o grupo. A companhia aérea também relatou um aumento de 2 % no fator de carga média dos assentos, que atinge 82 %, o que sublinha ainda mais a forte demanda sustentada por serviços de baixo custo impulsionados pelo valor da Arábia Aérea

O Conselho de Administração da Arábia Aérea propôs uma distribuição de dividendos de 25 % do capital social, equivalente a 25 fils por ação. Esta proposta foi realizada durante uma reunião recente do Conselho e está sujeita à aprovação dos acionistas da Arábia Aérea na próxima Assembléia Geral Anual (AGM).

O xeque Abdullah bin Mohamed Al Thani, presidente da Arábia Aérea, disse: “2024 foi um ano recorde para o Air Arabia Group, marcado por uma expansão significativa e uma pegada maior em todos os mercados -chave. Construindo nossa base sólida, continuamos. Notável crescimento financeiro e operacional, reafirmando a força do nosso modelo de negócios, a resistência de nossa equipe de gerenciamento e a eficácia de nossa visão estratégica.