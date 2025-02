Air Canada sees 2025 core profit above estimates on international travel demand

A Air Canada previu seu principal ganho de 2025 acima das estimativas de analistas na quinta -feira, uma vez que a maior transportadora do país é baseada em uma demanda constante de viagem internacional e uma recuperação nas reservas de negócios. A companhia aérea aguarda seus lucros ajustados a partir de 2025 antes dos juros, impostos, depreciação e amortização na faixa de US $ 3,4 bilhões (US $ 2,39 bilhões) a US $ 3,8 bilhões, em comparação com as estimativas médias dos US3,5 bilhões de C $ 3,5 bilhões analistas.

A transportadora viu uma forte demanda por seus serviços à Ásia -Pacífico e à China e vem expandindo a capacidade nessas rotas. A maior transportadora do Canadá relatou uma receita operacional trimestral de US5,40 bilhões no trimestre que terminou em 31 de dezembro, 4 % a mais que no ano anterior.

As companhias aéreas com rotas internacionais estão capitalizando a crescente demanda por viagens globais, uma vez que os consumidores colocam uma ênfase maior nas experiências em vez de bens materiais. A sede de Montreal relatou um lucro por ação ajustada do quarto trimestre de C USD0,25, em comparação com uma perda de C USD0,12 no período do ano anterior devido ao aumento dos custos de mão -de -obra.

No entanto, os caros acordos de trabalho e o aumento das despesas de manutenção da aeronave estão espremndo as margens de ganho das transportadoras.

No ano passado, a transportadora de bandeira canadense assinou um novo contrato de trabalho com seus pilotos, o que daria aos aviadores um salário acumulado geral de quatro anos de aproximadamente 42 %, gerando aproximadamente CUSD1,9 bilhões em valor adicional.

A Air Canada também enfrenta custos importantes de moeda devido à diminuição do dólar canadense contra o retorno, à medida que os investidores crescem no impacto potencial de uma guerra comercial entre os dois países vizinhos. Também é esperado que a companhia aérea receba um golpe devido à diminuição do tráfego cruzado para os Estados Unidos, pois os canadenses optam por evitar viagens para o sul da fronteira, após 25 % de tarifas de Trump na maioria dos produtos canadenses.

Trump interrompeu essas taxas por um período de 30 dias.