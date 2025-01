Air fares soar by 300-600 pc during Mahakumbh; 8 in 10 passengers report excessive fare payment

Como o festival Mahakumbh atrai um influxo de peregrinos, as taxas de ar para Prayagraj e Varanasi aumentaram 300 % para 600 %. Os passageiros estão agora pagando INR 20.000 a INR 40.000 por voos que geralmente custam cerca de 5.000 INR, o que causou insatisfação generalizada. Os aumentos de preços levaram 8 dos 10 passageiros para informar que o pagamento de taxas excessivamente altas (1,5 vezes o preço padrão) durante o último ano.

O aumento das taxas reviveu discussões sobre a intervenção do governo para limitar o aumento da taxa de ar durante os períodos máximos de viagem. O Ministro da Aviação Civil, Ram Mohan Naidu, já havia manifestado interesse em abordar taxas muito altas, e um painel parlamentar propôs implementar telhados de taxas de rotas específicas. Apesar dessas preocupações, as companhias aéreas argumentam que as flutuações dos bilhetes aéreas são impulsionadas pela dinâmica da oferta e demanda.

Uma pesquisa realizada pelos círculos locais, feita com mais de 30.000 entrevistados dos 304 distritos da Índia, revela que 60 % dos passageiros desejam que o governo entre em um teto de taxa estabelecida com o dobro do preço padrão para evitar a especificação da especificação. A pesquisa constatou que 41 % dos entrevistados pagaram taxas excessivas 1-2 vezes no ano passado, enquanto 36 % pagaram 3-5 vezes. Além disso, 22 % dos entrevistados se opõem à intervenção do governo, acreditando que as companhias aéreas devem ter a flexibilidade de estabelecer seus próprios preços.

A pesquisa destaca a frustração do público com a aparente pechincha durante eventos como Mahakumbh, com passageiros que pedem uma regulamentação mais forte das taxas aéreas. Embora os consumidores reconheçam a necessidade de as companhias aéreas obterem lucros, eles pedem às autoridades que abordem a tendência crescente dos preços exorbitantes dos ingressos durante as estações de pico.

Os resultados da pesquisa refletem uma demanda generalizada por maior supervisão, e o regulador da aviação ainda não agiu sobre essas preocupações crescentes dos passageiros.