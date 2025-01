A Air India e o Quênia Airways anunciaram uma nova associação de código compartilhado para melhorar a conectividade perfeita entre a Índia, África e além. Este contrato é baseado na associação interl -line existente de companhias aéreas, fornecendo aos passageiros opções de viagem expandidas e serviços simplificados.

Como parte do Contrato Codehare, a Air India colocará seu código de designador ‘AI’ no Flight Melbourne e Cingapura através de Mumbai. Pelo contrário, a Kenya Airways colocará seu código de design ‘KQ’ nos voos da Air India entre Delhi e Nairobi, facilitando viagens sem problemas para os passageiros africanos para a capital indiana e além.

Nipun Aggarwal, diretor comercial da Air India, enfatizou a importância estratégica da associação: “Aprofundar nossa colaboração com a Kenya Airways alinhada com a visão da expansão global e o fortalecimento do mercado da Air India. Essa associação beneficiará muito os viajantes em ambas as regiões enquanto aumentam o tráfego aéreo entre a Índia e a África.

O Quênia está se concentrando em atrair viajantes e grupos indianos altos para expandir sua participação no mercado de turismo. O Conselho de Turismo do Quênia (KTB) está organizando estradas em Ahmedabad, Bangalore e Kolkata, destacando as várias ofertas do Quênia além do popular Masai Mara. Com uma melhor conectividade aérea e o sistema de autorização de viagens eletrônicas (ETA), o Quênia está preparado para um maior crescimento nas chegadas indianas.

O acordo melhora ainda mais a Associação Interlínea, permitindo que os viajantes reservem um único itinerário com uma política de bagagem unificada para tráfego sem problemas entre 28 destinos africanos, incluindo Accra, Joanesburgo, Dar es Salaam e Seicelles, e 15 cidades indianas como Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Chennai e Hyderabad. Julius Thairu, diretor comercial e de clientes da Kenya Airways, expressou entusiasmo pela colaboração: “Estamos muito satisfeitos em expandir nossa associação com a Air India. Esse código compartilhado oferecerá aos passageiros maior conectividade e conveniência nas extensas redes de ambas as companhias aéreas.

Com os planos de adicionar progressivamente mais destinos ao contrato de código compartilhado, ambas as companhias aéreas estão comprometidas em melhorar a experiência do passageiro, promovendo trocas econômicas e culturais entre a Índia e a África. Os vôos sob o compartilhamento estão disponíveis para a reserva por meio de canais oficiais e agentes oficiais de viagens da Air India e Kenya Airways.