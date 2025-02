Air India and Lufthansa group expand codeshare partnership with 60 new routes

Mag

O Air India e o Lufthansa Group expandiram significativamente sua longa associação de código compartilhado, introduzindo cerca de 60 rotas adicionais que conectam a Índia e a Europa. Essa associação aprimorada fará com que a Air India comemorará um novo acordo de código compartilhado com as companhias aéreas austríacas e estenderá os acordos existentes com a Lufthansa e a Swiss International Air Lines (SWISS), oferecendo melhorias opções de voo e conectividade para os passageiros.

Os acordos de código compartilhado estendidos aumentarão o número total de rotas operadas pelas quatro companhias aéreas em 12 cidades da Índia e 26 cidades da Europa, que carregam o número total de rotas de código compartilhadas entre a Air India, Lufthansa e Swiss para quase 100. Subcontinente indiano e Europa.

Agora, os clientes da Air India poderão acessar uma variedade de novos destinos na Europa, incluindo Amsterdã, Barcelona, ​​Berlim, Munique, Zurique e Viena, entre outros, com o AI ‘AI Indian Code’ AI ‘localizado em Serviços operados por Lufthansa, Swiss, Swiss. e companhias aéreas austríacas. Em troca, os clientes do grupo Lufthansa podem se conectar com os serviços domésticos da Air India em 15 cidades indianas, como Delhi, Mumbai, Chennai e Bangalore, além de destinos internacionais, incluindo Melbourne, Sydney e Kathmandu.

Essa expansão também abrange os voos operados pela Air India e Lufthansa Group entre a Índia e a Alemanha ou a Suíça, que oferece aos passageiros maior flexibilidade e opções. Por exemplo, os viajantes que voam entre Delhi e Frankfurt agora terão três opções diárias de voo, com uma operada por Lufthansa e duas pela Air India.

As companhias aéreas planejam adicionar progressivamente mais destinos aos acordos de código compartilhados no futuro. Como membros da Star Alliance, o Air India e o Lufthansa Group continuarão a oferecer a seus folhetos frequentes a capacidade de ganhar e trocar milhas, além de benefícios aprimorados, como serviços prioritários e margem de bagagem adicional.

Nipun Aggarwal, diretor comercial da Air India, comentou: “Nosso objetivo é permitir que nossos clientes viajem de qualquer canto do mundo para outro através da Air India e suas companhias aéreas associadas. A expansão de nossa associação com o grupo Lufthansa é um passo em que Endereço, e temos o prazer de trazer esse longo relacionamento para o próximo nível. Dieter Vranckx, diretor comercial do Lufthansa Group, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em fortalecer nossa associação com a Air India e aumentar a experiência de viagem para nossos clientes conjuntos.

Sujeito a aprovações regulatórias, vôos compartilhados expandidos são estabelecidos para melhorar a conectividade e melhorar as experiências de viagem para clientes que voam entre a Índia e a Europa.