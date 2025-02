Air India and Virgin Australia announce codeshare partnership

A Air India e a Virgin Australia anunciaram uma nova associação de código compartilhada projetada para melhorar significativamente a conectividade e a facilidade de viagem entre a Índia e a Austrália. O contrato unilateral de código compartilhado permite que a Air India coloque seu código ‘AI’ em voos operados pela Virgin Australia. Esse desenvolvimento abre oportunidades de viagem para os passageiros da Air India, particularmente aqueles que voam de Delhi para Melbourne ou Sydney, e fornece conexões sem problemas com 16 destinos na Austrália e Nova Zelândia.

As 16 cidades incluídas no acordo são Adelaide, Ballina/Byron Bay, Brisbane, Cairns, Canberra, Darwin, Gold Coast, Hamilton Island, Hobart, Launston, Melbourne, Newcastle, Perth, Queenstown (Nova Zelândia), Sunshine Coast e Sydney. Essa colaboração garante que os passageiros possam viajar em um único bilhete, com a bagagem revisada até o destino final, simplificando a experiência de viagem.

“Estamos empolgados em associar -se à Air India para facilitar a exploração de seus clientes para explorar tudo o que a Austrália tem a oferecer. A Índia é um mercado de turismo crescente para a Austrália, e essa associação incentivará os viajantes a alcançar um dos 14 vôos semanais da Air India a explorar mais do que nosso país maravilhoso, graças a conexões sem problemas na Rede da Virgin Australia “, Alistair Hartley, chefe Oficial de estratégia e transformação na Virgin Australia, disse.

Nipun Aggarwal, diretor comercial da Air India, comentou: “A Austrália é um dos mercados internacionais mais importantes da Air India, e estamos incrivelmente empolgados em se associar à Virgin Australia para expandir nossa presença na região. Esta associação oferece maior facilidade e acesso à diáspora indiana em todo o continente, oferecendo novas oportunidades para os turistas explorarem destinos icônicos na Austrália.

A Air India opera 14 vôos semanais entre a Índia e a Austrália, com serviços diários sem parar de Delhi para Melbourne e Sydney usando 787 aeronaves Dreamliner. Os passageiros da companhia aérea também se beneficiarão dos serviços mundiais de classe e classe econômica nos voos da Virgin Australia.