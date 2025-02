Air India expands international network for Northern Summer

A Air India anunciou uma expansão significativa de sua rede de rotas internacionais como parte de seu cronograma de verão do norte, a partir de 30 de março de 2025. A companhia aérea adicionará frequências aos principais destinos em todo o Reino Unido, Europa, Oriente Far e África, reforçando seu Compromisso de melhorar a conectividade global e atender à crescente demanda por passageiros.

No Reino Unido, a Air India aumentará os vôos em várias rotas, incluindo Delhi-London Heathrow, que aumentará de 21 para 24 voos semanais, operados pelo emblema A350-900 e aprimorados B787-9. Outras rotas do Reino Unido, como Amritsar-Birmingham, Amritsar-Londres Gatwick e Ahmedabad-Londres Gatwick, também verão frequências aumentadas. Na Europa, Delhi-Zurique e Delhi-Viena obterão vôos semanais adicionais, enquanto no leste distante, Delhi-Seul (Incheon) verá um impulso e Delhi-Hong Kong passará para um maior avião B787 Dreamliner. Além disso, Delhi-Nairobi na África aumentará de 3 para 4 voos semanais.

O Programa de Modernização da Air India permanece a caminho, com a modernização de aviões corporais estreitos estabelecidos para sua conclusão em meados de -2025.

O B787 modernizado é esperado com novos assentos e sistemas de entretenimento, que retornem ao serviço em outubro de 2025. Depois disso, dois a três B787s serão atualizados mensalmente até que os 27 aviões herdados sejam modernizados.

A modernização da frota da Boeing 777 da Air India, inicialmente planejada até 2025, foi adiada no início de 2026 devido a limitações de produção no fornecedor do assento. Enquanto isso, a companhia aérea atualizará outros elementos internos da frota B777 durante 2025, garantindo que os passageiros experimentem maior conforto antes do programa completo de modernização.

Suspensões temporárias da rota

Devido às atualizações da frota em andamento e uma redução temporária na capacidade operacional, a Air India suspenderá duas rotas: Mumbai-Melbourne (de 30 de março a 13 de setembro de 2025) e Kochi-Londres Gatwick (de 30 de março de 2025 a mais informações ). No entanto, a companhia aérea continuará operando 12 voos semanais para Londres Gatwick de Amritsar, Ahmedabad e Goa, garantindo conectividade contínua para os passageiros.

À medida que as frequências aumentam, a melhoria de sua frota e melhora os confortos dos passageiros, a companhia aérea está bem posicionada para atender às necessidades evolutivas dos viajantes, enquanto solidifica sua reputação como líder internacional.